ভাৰতত পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা Apple ৰ; আলোচনাত মিলিত হ’ল ICICI, HDFC, AXIS বেংকৰ সৈতে

ভাৰতত অনলাইন পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ICICI বেংক, HDFC বেংক আৰু এক্সিছ বেংকৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে টেক জায়াণ্ট এপলে ।
Published : February 26, 2026 at 5:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্বৰ আগশাৰীৰ মোবাইল ফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী এপলে ভাৰতত আৰম্ভ কৰিব পাৰে পেমেণ্ট সেৱা । কোম্পানীয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰা নাই যদিও এই খবৰ বিভিন্ন সূত্ৰৰ জৰিয়তে লাভ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভাৰতীয় বেংক আৰু গ্ল’বেল কাৰ্ড সেৱাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে বুলিও চৰ্চা চলিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ব্লুমবাৰ্গে এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে । খবৰ আহিছে যে এপলে ভাৰতত অনলাইন পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে । ইতিমধ্যে ICICI বেংক, HDFC বেংক আৰু Axis বেংকৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে টেক জায়াণ্টটো । যদি সকলো ঠিকে থাকে তেন্তে তেওঁলোকে এই বছৰৰ মাজভাগৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ 2026 চনৰ ভিতৰত এই সেৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে । নাম প্ৰকাশ কৰিব নিবিচৰা এজন লোকে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ ব্লুমবাৰ্গক কয় যে সময়সীমা আগলৈ বা পিছলৈ আহিব পাৰে । কিন্তু এপলে ভাৰতত পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ।
এপলে বেংকৰ লগতে মাষ্টাৰকাৰ্ড ইনক আৰু ভিছা ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ সৈতে আলোচনা সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এপলৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান পৰ্যন্ত একো জনোৱা নাই আৰু ব্যক্তিগত বেংক আৰু কাৰ্ড কোম্পানীসমূহেও এই সন্দৰ্ভত একো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
কিয় ভাৰতত পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে এপলে ?
এফালে 1.4 বিলিয়ন জনসংখ্যা আৰু আনফালে ভাৰতৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মাজত আইফোন ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰৱণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কেইবছৰমান আগলৈকে কেৱল ধনী বা উচ্চ শ্ৰেণীয়েহে এপলৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া সেই ধাৰণাটো সলনি হৈছে । উচ্চ শ্ৰেণীৰ লগতে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়েও আইফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে । আনকি বহু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকেও EMI ৰ জৰিয়তে আইফোন ক্ৰয় কৰিছে । যিহেতু ভাৰতত ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হৈছে পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰা ।
যিহেতু এপল বা আন কোনো বেংকে এই সন্দৰ্ভত একো ঘোষণা কৰা নাই, গতিকে এপল পেমেণ্ট কেনেকৈ কাম কৰিব সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । অৱশ্যে ভাৰতৰ UPI প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে এপল পেমেণ্টে কাম কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এটা ইংৰাজী ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে ভাৰতত এপল পেমেণ্ট আৰম্ভ হ’ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ।
ইতিমধ্যে ভাৰতত কেইবাটাও অনলাইন পেমেণ্ট প্লেটফৰ্ম চলি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত Whatsapp payment, Amazon Pay, PayTM, Phonepe, Gpay আৰু আন কিছুমান প্লেটফৰ্ম উল্লেখযোগ্য । এই তালিকাত এপল পে অতি সোনকালে যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ।
