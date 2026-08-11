২০২৬ ৰ শেষৰফালে ভাৰতত এপল পে মুকলিৰ সম্ভাৱনা
এপলে ভাৰতত এপল পে সেৱা মুকলি কৰাৰ যো-জা আৰম্ভ কৰিছে ৷ যাৰ বাবে কোম্পানীটোৱে ভিছা আৰু মাষ্টাৰকাৰ্ডৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে ।
Published : August 11, 2026 at 1:23 AM IST
হায়দৰাবাদ: তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ দিশৰ পৰা অতি উন্নত তথা আগশাৰীৰ কোম্পানী এপলে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰফালে ভাৰতত নিজৰ এপল পে সেৱা মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । শেহতীয়াকৈ এই তথ্য এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৷
তথ্য অনুসৰি, এপলে দেশৰ ডিজিটেল পেমেণ্টৰ বজাৰখনত প্ৰৱেশৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে কোম্পানীটোৱে নিজৰ সেৱা মুকলি কৰিব ৷
কোম্পানীটোৱে এই সেৱা মুকলিৰ পূৰ্বে বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছে । অৱশ্যে এই পৰিকল্পনাসমূহৰ বিষয়ে এপলে এতিয়াও সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ৷
বিজনেছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এপলে ছেপ্টেম্বৰ বা অক্টোবৰৰ শেষৰফালে ভাৰতত এপল পে মুকলি কৰাৰ বাবে যো-জা চলাইছে । আশা কৰা হৈছে যে এই সেৱাই প্ৰথমাৱস্থাত ভিছা আৰু মাষ্টাৰকাৰ্ডৰ দৰে নেটৱৰ্কত ক্ৰেডিট কাৰ্ডক সমৰ্থন জনাব ।
এই পৰিকল্পনাৰ সৈতে সংযোজিত তিনিজন লোকে জনোৱা মতে, এপলে লেনদেনৰ পৰা পোৱা ৰাজহৰ বিষয়েও বৃহৎ কাৰ্ড প্ৰদানকাৰী বেংকৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে । এই সেৱা মুকলিৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ প্ৰিমিয়াম ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বজাৰত এপল পে’ৰ অভিষেক ঘটিব ৷
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এপল ৱালেটত উপযুক্ত কাৰ্ডখন যোগ কৰিব পাৰিব আৰু নিয়াৰ-ফিল্ড কমিউনিকেশ্যন(এনএফচি) প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ পইণ্ট অৱ চেল টাৰ্মিনেলত আইফোন বা আইপেড ব্যৱহাৰ কৰি অনায়াসে সংযোগবিহীন লেনদেন কৰিব পাৰিব ।
অৱশ্যে এই সেৱা মুকলিৰ লগে লগে ইউপিআইক সমৰ্থন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব ৷ কিয়নো এই সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ এপলক ভাৰতীয় নেশ্যনেল পেমেণ্টছ কৰ্প’ৰেশ্যন(এনপিচিআই) আৰু পৃষ্ঠপোষক বেংকৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
এই প্ৰেক্ষাপটত এপলে অন্যান্য বজাৰত ব্যৱহাৰ কৰা কাৰ্ডভিত্তিক পেমেণ্ট ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি এই সেৱা আৰম্ভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । খবৰ অনুসৰি এপলে প্ৰতিটো লেনদেনত ১৫-২০ বেচিছ পইণ্টৰ মাচুল বিচাৰিব ৷ আনহাতে একাংশ বেংকে ১০ বেচিছ পইণ্টৰ দাবী কৰিছে । এই মাচুল গ্ৰাহক বা ব্যৱসায়ীৰ পৰা লোৱাতকৈ বেংকৰ আদান-প্ৰদান ৰাজহৰ পৰা লোৱা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ব্লুমবাৰ্গৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে ভাৰতত পেমেণ্ট সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ এপলে আইচিআইচিআই বেংক লিমিটেড, এইচডিএফচি বেংক লিমিটেড আৰু এক্সিছ বেংক লিমিটেডৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল । এই পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত এপলে গ্ল’বেল পেমেণ্ট নেটৱৰ্ক কোম্পানী মাষ্টাৰকাৰ্ড ইনকৰ্পৰেশ্যন আৰু ভিছা ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: শীঘ্ৰে বজাৰলৈ হিৰ’ মট’ক’ৰ্পৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেল