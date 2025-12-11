ETV Bharat / technology

ভাৰতত পঞ্চমখন ষ্টোৰ মুকলি কৰিলে টেক জায়ান্ট এপলে; গ্ৰাহকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব ?

ভাৰতত এপলে মুকলি কৰিলে পঞ্চমখন এপল ষ্টোৰ ৷ দিল্লীৰ DLF মলত অৱস্থিত এই ষ্টোৰখন ৷

apple-noida-opens-its-doors-to-customers-as-the-second-apple-store-in-delhi-ncr
ভাৰতত পঞ্চমখন ষ্টোৰ মুকলি কৰিলে টেক জায়ান্ট এপলে (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰিলে এপলে নিজৰ শেহতীয়া ষ্ট’ৰ । এপল নয়দা নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই কোম্পানীটো দিল্লী-এনচিআৰ অঞ্চলৰ দ্বিতীয়টো ষ্ট’ৰ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতৰ পঞ্চম ষ্ট’ৰ । নয়দাৰ 18 নং ছেক্টৰত অৱস্থিত দিল্লী মল অৱ ইণ্ডিয়াত । পূৰ্বৰ আউটলেটসমূহৰ দৰেই এপল নয়ডাই এপল ডিভাইচসমূহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ পৰিসৰৰ সেৱা আগবঢ়ায় । গ্ৰাহকে এপলৰ সামগ্ৰী আৰু আনুষংগিক সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে, বিশেষজ্ঞৰ পৰা ব্যক্তিগতকৃত সহায় লাভ কৰিব পাৰে, ‘Today at Apple’ অধিবেশনৰ হাতে কামে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে আৰু সমৰ্থন আৰু মেৰামতি সেৱা লাভ কৰিব পাৰে ।

খোল খালে এপলৰ নয়দা ষ্টোৰ

এপলে জনোৱা মতে, এপল নয়দা ষ্ট’ৰত 80 জনতকৈ অধিক কৰ্মী আছে । আইফোন 17 ছিৰিজ, আইফোন 16 আৰু আইফোন 16 প্লাছ, আইফোন 16E, মেকবুক, আইপেড, এপল ৱাটচ, এয়াৰটেগ, এয়াৰপড আৰু হোমপডকে ধৰি এপলৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাচনৰ সামগ্ৰীৰ বাবে বজাৰ কৰিব পাৰিব ।

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ ডিভাইচসমূহৰ বাবে আনুষংগিক সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰিব পাৰে । এপল ষ্ট’ৰত আইফোনৰ বাবে কেছ, পাৱাৰ এডাপ্টাৰ, কেবল, ইয়াৰপড, মেগছেফ চাৰ্জাৰ আৰু মেগছেফ বেটাৰী উপলব্ধ । মেকবুক আৰু মেক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ষ্ট’ৰত মেজিক মাউছ, মেজিক ট্ৰেকপেড, টাচ আইডিৰ সৈতে মেজিক কিবৰ্ড আৰু বিভিন্ন ডংগলৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ।

ভাৰত আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ অন্যান্য এপল ষ্ট’ৰৰ দৰেই এপল নয়দাও 100 শতাংশ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰে কাম কৰা আৰু কাৰ্বন নিৰপেক্ষ বুলি দাবী কৰা হৈছে ।

এপলৰ খুচুৰা আৰু মানুহৰ জ্যেষ্ঠ উপ-সভাপতি ডেইৰড্ৰে অ’ব্ৰাইনে এক বিবৃতিযোগে কয়, “এপলৰ খুচুৰা বিক্ৰীত আমি কৰা সকলো কামৰ মূলতে আছে সংযোগ আৰু আমি এপল নয়দাৰ সৈতে সম্প্ৰদায় আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ বাবে নিৰ্মিত নতুন ষ্ট’ৰৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিবলৈ উৎসাহিত হৈছো ।”

এপল ক্ৰিয়েটিভছে ষ্ট’ৰত ‘টুডে এট এপল’ অধিবেশনৰ নেতৃত্ব দি ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আৰ্ট, ক’ডিং আৰু ফটোগ্ৰাফীকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়ে । এই অধিবেশনসমূহ বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় আৰু ব্যৱসায়িক দল, পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ বাবেও বুকিং কৰিব পাৰি । ইয়াৰ উপৰিও এপল নয়দাই জিনিয়াছ বাৰৰ জৰিয়তে ইন-ষ্ট’ৰ সমৰ্থন আৰু মেৰামতি সেৱাও আগবঢ়ায় ।

ষ্ট’ৰৰ উপৰিও গ্ৰাহকে সমগ্ৰ ভাৰতৰ যিকোনো ষ্ট’ৰৰ স্থানৰ পৰাও অনলাইনযোগে এপলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি ষ্ট’ৰৰ পৰা ল’ব পাৰে ।

শেষত এপল নয়দাই ‘শ্বপ উইথ এ স্পেচিয়েলিষ্ট অভাৰ ভিডিঅ’’ সেৱাও আগবঢ়াইছে । গ্ৰাহকে ব্যক্তিগতকৃত ক্ৰয়ৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিবলৈ, বিভিন্ন প্ৰডাক্ট মডেল তুলনা কৰিবলৈ, উপলব্ধ ক্ৰয় বিকল্পসমূহ চাবলৈ আৰু এপল ডিভাইচসমূহৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে অভিজ্ঞ এপল বিশেষজ্ঞৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

FIFTH APPLE STORE IN INDIA
APPLE STORE NOIDA SERVICES
SECOND APPLE STORE DELHI NCR
এপল নয়দা ষ্টোৰ
DLF MALL OF INDIA APPLE STORE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.