4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এপলৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান: সামগ্ৰী মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পন্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা টেক জায়াণ্টটোৰ

এপলে নিজৰ পৰৱৰ্তী সামগ্ৰী ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পন্থা গ্ৰহণৰ ইংগিত ব্লুমবাৰ্গৰ পৰিচালন সম্পাদক মাৰ্ক গুৰমানৰ ৷ এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানো আহক ---

Apple iPhone Air আৰু Iphone pro max 17 (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 3:11 PM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে অহা 4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰিব ‘Apple special event’ ৷ এই অনুষ্ঠানলৈ টোক জায়াণ্টটোৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছে প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সৈতে জড়িত সংবাদ কৰ্মীসকলক ৷ যদিও কোম্পানীটোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেছ ইভেণ্টতকৈ ই অলপ বেলেগ ধৰণে মুকলি কৰা হ’ব পাৰে বুলি ইংগিত পোৱা গৈছে ।

ব্লুমবাৰ্গৰ মাৰ্ক গুৰমেনে প্ৰতিবেদন কৰিছে যে একক মূল ভাষণত সকলো ঘোষণা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এপলে তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ 4 মাৰ্চৰ অনুষ্ঠানটো নিউয়ৰ্ক, লণ্ডন আৰু চাংহাইত তিনিটা অনুষ্ঠানেৰে গঠিত হ’ব, য’ত প্ৰেছক আগন্তুক মুকলি হ’বলগীয়া সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ’ব ।

একেদৰে ডেৰিং ফায়াৰবলৰ জন গ্ৰুবাৰেও অনুমান কৰিছিল যে এই অভিজ্ঞতা 'ব্যক্তিগতভাৱে ডেমোৰ সৈতে হাতে কামে কৰা কাম' হ’ব পাৰে ।

জানিব পৰা মতে, সেই সময়ছোৱাত এপলে কম খৰচী মেকবুককে ধৰি কমেও পাঁচটা নতুন সামগ্ৰী ঘোষণা কৰিব । অন্যান্য সম্ভাৱনা থকা সামগ্ৰীবোৰ: iPhone 17e, an iPad Air ৰ সৈতে M4 chip ৰ সৈতে আইপেড এয়াৰ, নতুন এণ্ট্ৰি লেভেল আইপেড আৰু উন্নীতকৃত মেকবুক এয়াৰ আৰু নতুন মেকবুক প্ৰ’ মডেল । গুৰমানে কয় যে সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰী এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত হ’ব, কিন্তু কোনবোৰ কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ’ব সেই বিষয়ে তেওঁ কম নিশ্চিত যেন লাগিল ।

এপলৰ আমন্ত্ৰণ: পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেনেকৈ চাব ?

এতিয়ালৈকে এপলে এই অনুষ্ঠানটো অনলাইনত লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব নে নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰা নাই । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই অনুষ্ঠানটো সাধাৰণ মূল ভাষণ শৈলীৰ উপস্থাপনতকৈ অধিক পৃথক, হাতেৰে কৰা শ্ব'কেছ হ'ব পাৰে ।

যদি কোম্পানীটোৱে নিজৰ সাধাৰণ আৰ্হি অনুসৰণ কৰে তেন্তে apple.com আৰু Apple TV ত ইভেণ্টৰ তাৰিখৰ ওচৰত এটা লাইভষ্ট্ৰিম লিংক দেখা দিব পাৰে ।

যিয়েই নহওক, এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । টেক অনুৰাগীসকলে ৰঙীন ল'গ' আৰু 'এপল অভিজ্ঞতা' বাক্যাংশটো দ্ৰুতভাৱে বিভাজিত কৰিছে, অনুমান কৰিছে যে এইটো অধিক জীৱনশৈলী-কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে ।

