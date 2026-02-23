4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এপলৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান: সামগ্ৰী মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পন্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা টেক জায়াণ্টটোৰ

4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ’ব এপলৰ বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান: সামগ্ৰী মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পন্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা টেক জায়াণ্টটোৰ
এপলে নিজৰ পৰৱৰ্তী সামগ্ৰী ঘোষণাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন পন্থা গ্ৰহণৰ ইংগিত ব্লুমবাৰ্গৰ পৰিচালন সম্পাদক মাৰ্ক গুৰমানৰ ৷ এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : February 23, 2026 at 3:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: এপলে অহা 4 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত কৰিব ‘Apple special event’ ৷ এই অনুষ্ঠানলৈ টোক জায়াণ্টটোৱে আমন্ত্ৰণ জনাইছে প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সৈতে জড়িত সংবাদ কৰ্মীসকলক ৷ যদিও কোম্পানীটোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰেছ ইভেণ্টতকৈ ই অলপ বেলেগ ধৰণে মুকলি কৰা হ’ব পাৰে বুলি ইংগিত পোৱা গৈছে ।
ব্লুমবাৰ্গৰ মাৰ্ক গুৰমেনে প্ৰতিবেদন কৰিছে যে একক মূল ভাষণত সকলো ঘোষণা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এপলে তিনিদিনীয়া অনুষ্ঠানৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ 4 মাৰ্চৰ অনুষ্ঠানটো নিউয়ৰ্ক, লণ্ডন আৰু চাংহাইত তিনিটা অনুষ্ঠানেৰে গঠিত হ’ব, য’ত প্ৰেছক আগন্তুক মুকলি হ’বলগীয়া সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কৰাৰ সুযোগ দিয়া হ’ব ।
🍎 Apple's product roadmap for 2026.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 23, 2026
March:
- MacBook M5, M5 Pro, M5 Max
- Budget Macbook (A18 Pro)
- iPhone 17e (A19)
- iPad Air (M4)
- iPad 12th-Gen
September:
- iPhone 18 Pro, 18 Pro Max
- iPhone Foldable pic.twitter.com/5jCIWOlXhw
একেদৰে ডেৰিং ফায়াৰবলৰ জন গ্ৰুবাৰেও অনুমান কৰিছিল যে এই অভিজ্ঞতা 'ব্যক্তিগতভাৱে ডেমোৰ সৈতে হাতে কামে কৰা কাম' হ’ব পাৰে ।
জানিব পৰা মতে, সেই সময়ছোৱাত এপলে কম খৰচী মেকবুককে ধৰি কমেও পাঁচটা নতুন সামগ্ৰী ঘোষণা কৰিব । অন্যান্য সম্ভাৱনা থকা সামগ্ৰীবোৰ: iPhone 17e, an iPad Air ৰ সৈতে M4 chip ৰ সৈতে আইপেড এয়াৰ, নতুন এণ্ট্ৰি লেভেল আইপেড আৰু উন্নীতকৃত মেকবুক এয়াৰ আৰু নতুন মেকবুক প্ৰ’ মডেল । গুৰমানে কয় যে সেই সকলোবোৰ সামগ্ৰী এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত হ’ব, কিন্তু কোনবোৰ কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ’ব সেই বিষয়ে তেওঁ কম নিশ্চিত যেন লাগিল ।
It seems almost impossible that Apple would hold in person gatherings in New York, Shanghai and London to showcase anything other than a new design. The iPhone chip-powered MacBook is the only such product coming soon that fits that description.— Mark Gurman (@markgurman) February 22, 2026
এপলৰ আমন্ত্ৰণ: পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কেনেকৈ চাব ?
এতিয়ালৈকে এপলে এই অনুষ্ঠানটো অনলাইনত লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ’ব নে নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰা নাই । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই অনুষ্ঠানটো সাধাৰণ মূল ভাষণ শৈলীৰ উপস্থাপনতকৈ অধিক পৃথক, হাতেৰে কৰা শ্ব'কেছ হ'ব পাৰে ।
A new entry level iPad is also on the schedule for spring. If there’s anything on this list that doesn’t arrive in early March, you should still expect it later in the spring. Mac Studio updates aren’t far behind either. https://t.co/PA0ycTPmC0— Mark Gurman (@markgurman) February 22, 2026
যদি কোম্পানীটোৱে নিজৰ সাধাৰণ আৰ্হি অনুসৰণ কৰে তেন্তে apple.com আৰু Apple TV ত ইভেণ্টৰ তাৰিখৰ ওচৰত এটা লাইভষ্ট্ৰিম লিংক দেখা দিব পাৰে ।
যিয়েই নহওক, এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে । টেক অনুৰাগীসকলে ৰঙীন ল'গ' আৰু 'এপল অভিজ্ঞতা' বাক্যাংশটো দ্ৰুতভাৱে বিভাজিত কৰিছে, অনুমান কৰিছে যে এইটো অধিক জীৱনশৈলী-কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে ।
