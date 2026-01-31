ETV Bharat / technology

ছেপ্টেম্বৰত মুকলি নহয় iphone 18; টেক জায়াণ্ট এপলে সলনি কৰিলে পৰম্পৰা

এই বছৰ মুকলি নহ’ব পাৰে এপল আইফোন 18 ৷ ইয়াৰ বিপৰীতে এপল আইফোন 18 Pro Max মুকলি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 31, 2026 at 1:54 PM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে 2026 চনত ইয়াৰ বাৰ্ষিক আইফোন মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইতিমধ্যে এই বাতৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোন 18 মডেল অহা বছৰ (2027) এপ্ৰিল পৰ্যন্ত পলম কৰা হ’ব আৰু দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ আইফোন এয়াৰ আৰু সুলভ মূল্যৰ আইফোন 18E ৰ সৈতে মুকলি কৰা হ’ব । ইফালে iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আইফোন ফল্ডকে ধৰি প্ৰিমিয়াম অফাৰসমূহ 2026 চনৰ শেষৰফালে মুকলি কৰা হ’ব ।

এতিয়া Nikkei Asia ৰ এক নতুন প্ৰতিবেদনে এই তথ্য পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে, চিপৰ অভাৱক নবীকৃত মুক্তি চক্ৰৰ কাৰণ বুলি দাবী কৰিছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, iPhone 18 2027 চনৰ প্ৰথমাৰ্ধৰ কোনো এটা সময়ত পৰৱৰ্তী আইফোন এয়াৰৰ সমান্তৰালভাৱে মুকলি কৰাৰ কথা আছে, যি তথ্যৰ মিল আছে পুৰণি প্ৰতিবেদনৰ সৈতে ৷ যিয়ে দাবী কৰে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোনৰ মুক্তি এপ্ৰিল পৰ্যন্ত পলম কৰা হৈছে ।

মুক্তিৰ কৌশলৰ পৰিৱৰ্তনে এপলক কেৱল যোগান শৃংখলৰ সম্পদসমূহ ভালদৰে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰাই নহয়, আইফোন ফল্ডত বিপণন প্ৰচেষ্টাও কেন্দ্ৰীভূত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । Nikkei Asia ৰ মতে, এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে সম্পদসমূহ অনুকূল কৰি তোলা আৰু মেম’ৰি চিপৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজত প্ৰিমিয়াম মডেলৰ পৰা ৰাজহ আৰু লাভ সৰ্বাধিক কৰা ।

এপলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাৰ্ষিক আইফোন মুক্তিৰ টাইমলাইন অনুসৰণ কৰি আহিছে, য’ত প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহত নতুন আইফোন মডেল মুকলি কৰে । এতিয়া ‘e’ সংস্কৰণৰ সৈতে অহা SE সংস্কৰণটোৱেই আছিল একমাত্ৰ আইফোন মডেল যিটো ইয়াৰ শেহৰ ফালৰ মুকলিতৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল । মূল আইফোন ছিৰিজত প্ৰ' ভেৰিয়েন্ট, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেল আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোনৰ এটা ভেৰিয়েচন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

প্ৰথমটো মিনি মডেল 2020 চনত আইফোন 12 ছিৰিজৰ অংশ হিচাপে মুকলি কৰা হৈছিল আৰু উত্তৰাধিকাৰীটো 2021 চনত আইফোন 13 মিনি হিচাপে আহিছিল । কিন্তু কম বিক্ৰীৰ বাবে এপলে 2022 চনত আইফোন 14 ছিৰিজৰ অংশ হিচাপে মুকলি কৰা ডাঙৰ স্ক্ৰীণ প্লাছ মডেলৰ সপক্ষে কমপেক্ট ডিভাইচটোৰ সপক্ষে ল’বলৈ ঠেলি দিছিল । এই মডেলটো তিনিটা প্ৰজন্ম ধৰি চলি থাকিল, আইফোন 16 ছিৰিজলৈকে, যিসকল লোকে প্ৰ’ মেক্স মডেলত ধন খৰচ নকৰাকৈয়ে কেৱল এখন বৃহৎ স্ক্ৰীণ বিচাৰিছিল ।

বিক্ৰীৰ ফালৰ পৰাও প্লাছ মডেলটোৱে এপলে আশা কৰা সফলতা লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে ইয়াক বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু 2025 চনত ইয়াৰ ঠাইত নতুন ছুপাৰ-স্লিম এয়াৰ সংস্কৰণ লোৱা হয়, যিটো আইফোন 17 ছিৰিজৰ লগত আহিছিল ।

2025 চনৰ এপ্ৰিলত এপলে আইফোন 16 লাইনআপৰ সুলভ মূল্যৰ সংস্কৰণ আৰু আইফোন এছ ই ডিভাইচৰ আধ্যাত্মিক উত্তৰাধিকাৰী আইফোন 16E ও মুকলি কৰে ।

ষ্টেণ্ডাৰ্ড iPhone 17 -এ সকলো সঠিক উন্নীতকৰণ আগবঢ়োৱাৰ বাবে ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিলেও ‘E’ আৰু ‘Air’ দুয়োটা ভিন্নতাই ক্ৰেতাক সামগ্ৰিকভাৱে উচটনি দিব নোৱাৰিলে । আইফোনৰ লঞ্চ উইণ্ড’ক এপ্ৰিল আৰু শেষ সময়ত বিভক্ত কৰিলে হয়তো শিপমেণ্টৰ সমস্যা সমাধান হোৱাই নহয়, এই ডিভাইচসমূহে প্ৰ’ আইফোন মডেলৰ দৰে ক্ৰেতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব । কিন্তু 2027 চনত ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোন 18 মুকলিৰ পূৰ্বে এই ডিভাইচসমূহে এপলৰ চাহিদা তথা ক্ৰেতাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।

