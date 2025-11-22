আগন্তুক বছৰত এপলে মুকলি কৰিব কম মূল্যৰ MacBook, নতুন iPad আৰু iPhone 17e
খবৰ অনুসৰি এপলে মেকবুক, আইফোন 17e আৰু এটা নতুন আইপেডকে ধৰি তিনিটা নতুন এণ্ট্ৰি লেভেল প্ৰডাক্টৰ কাম কৰি আছে ।
Published : November 22, 2025 at 4:59 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট এপল বৰ্তমান ব্যস্ত অহা কেইমাহমানৰ ভিতৰত মুকলি হ’ব পৰা তিনিটা নতুন এণ্ট্ৰি লেভেল প্ৰডাক্টৰ কামত । হাইটং ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেক ৰিচাৰ্চৰ বিশ্লেষক জেফ PU ৰ মতে, কোম্পানীটোৱে সস্তা মেকবুক, আইফোন 17e আৰু নতুন আইপেড মুকলি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । এই সকলোবোৰে কম খৰচী এপল হাৰ্ডৱেৰ বিচৰা ক্ৰেতাক লক্ষ্য কৰি ল’ব ।
MacRumors ৰ এক গৱেষণা পত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যে এপলে 2026 চনৰ এপ্ৰিলত এই তিনিটা নতুন ডিভাইচ মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে দ্বাদশ প্ৰজন্মৰ আইপেড আৰু নতুন কম খৰচী মেকবুক মুকলি কৰিব পাৰে ।
বাজেট মেকবুকত এ-ছিৰিজ চিপৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে
তথ্য ওলাইছে যে এণ্ট্ৰি লেভেল মেকবুক এপলৰ প্ৰথমখন নোটবুক হ’ব পাৰে যিটো পৃথকে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব, যিটো এম ছিৰিজৰ এপল ছিলিকনৰ পৰিৱৰ্তে A ছিৰিজ প্ৰচেছৰৰ দ্বাৰা চালিত । PU য়ে দাবী কৰিছে যে এই মেকবুকে আইফোন 16 প্ৰ’ৰ সৈতে অহা A18 Pro চিপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ডিছপ্লে 13 ইঞ্চি আৰু ৰূপালী, নীলা, গোলাপী আৰু হালধীয়া ৰঙৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
তথ্যও ওলাইছে যে কোম্পানীয়ে ইয়াৰ মূল্য 699 ডলাৰৰ পৰা 899 ডলাৰৰ ভিতৰত দিব পাৰে, যিটো প্ৰায় 62,000 ৰ পৰা 80,000 টকা । এপলে উৎপাদন খৰচ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ পুৰণি ডিজাইন উপাদান আৰু ডিছপ্লে প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । এই মডেলত 8GB ৰেম থাকিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হ’ব পাৰে মাত্ৰ এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট ।
আইফোন 17E ত পোৱা যাব পাৰে এপলৰ A19 চিপ
PU ই কয় যে কোম্পানীটোৰ পৰৱৰ্তী বাজেট আইফোনত আগন্তুক A19 চিপ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব । নতুন আইফোন 17E ত 18MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু এপলৰ নিজা চি 1 মডেমও থাকিব পাৰে । এই পৰিৱৰ্তনৰ পিছতো আইফোন 16e ৰ তুলনাত হেণ্ডছেটটোত ডাঙৰ হাৰ্ডৱেৰ উন্নীতকৰণৰ সুবিধা পোৱাৰ আশা কৰা হোৱা নাই, যিটোৱে নিজেই দীৰ্ঘদিনীয়া আইফোন এছ ই ছিৰিজৰ ঠাই লৈছিল ।
Apple iPad ত থাকিব পাৰে Apple Intelligence ৰ সমৰ্থন
A18 প্ৰচেছৰ, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এপল বুদ্ধিমত্তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এণ্ট্ৰি-লেভেল টেবলেটলৈ আনিছে । কিন্তু ইয়াৰ ডিজাইন বৰ্তমানৰ মডেলৰ দৰেই থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু কোনো উল্লেখযোগ্য বাহ্যিক পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশা কৰা হোৱা নাই ।
PU ৰ প্ৰতিবেদনে পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনসমূহৰ প্ৰতিধ্বনি দিয়ে যিয়ে এপলৰ আগন্তুক হেণ্ডছেট প্ৰজন্মৰ ক্ৰমান্বয়ে ৰোলআউটৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে । আইফোন 18 প্ৰ’ ৰেঞ্জ আৰু এপলৰ প্ৰথমটো ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন 2026 চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত উপলব্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
