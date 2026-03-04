ETV Bharat / technology

15 ইঞ্চি ডিছপ্লে' আৰু M5 SoC ৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ'ল 2026 বৰ্ষৰ Apple MacBook Air

আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ 4 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 7:45 বজাৰ পৰা এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে মেকবুক এয়াৰ 2026 প্ৰি-বুকিং কৰিব পাৰিব।11 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ডেলিভাৰী ।

15 ইঞ্চি ডিছপ্লে’ আৰু M5 SoC ৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Apple MacBook Air (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 3:01 PM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰত আৰু বিশ্ব বজাৰত MacBook Air ৰ 2026 মডেল মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ ডিছপ্লে চাইজ 13 ইঞ্চি আৰু 15 ইঞ্চি । লেপটপটোত M5 চিপছেট, 32GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 4TB ষ্ট’ৰেজ, 12 মেগাপিক্সেলৰ চেণ্টাৰ ষ্টেজ কেমেৰা আৰু 70W পৰ্যন্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 66.5Wh পৰ্যন্ত বেটাৰী আছে । ই macOS ত চলে আৰু ইয়াত Apple Intelligence ৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।

উল্লেখযোগ্য যে মেকবুক প্ৰ’ (2026)ৰ সমান্তৰালভাৱে মেকবুক এয়াৰ (2026) মুকলি কৰা হৈছে ।

মেকবুক এয়াৰ (2026) মূল্য, উপলব্ধতা

মেকবুক প্ৰ’ (২০২৬)ৰ দৰেই মেকবুক এয়াৰ (2026)তো বিভিন্ন ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচন আছে । 13 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ বেছ মডেলৰ বাবে 1,19,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় । 15 ইঞ্চিৰ ভেৰিয়েন্টৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 1,44,900 টকা 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ । ই স্কাই ব্লু, মিডনাইট, ষ্টাৰলাইট আৰু ছিলভাৰ ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ ।

মেকবুক এয়াৰ (2026)ৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ আজি, 4 মাৰ্চ, 2026 7:45 PM IST ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । 2026 চনৰ 11 মাৰ্চৰ পৰা এই লেপটপটো উপলব্ধ হ’ব ।

মডেল ভেৰিয়েণ্ট মূল্য ৰং
13 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে16GB + 512GB 1,19,900 টকা

আকাশী নীলা

মিডনাইট

ষ্টাৰলাইট

ছিলভাৰ

15 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে16GB + 512GB 1,44,900 টকা

মেকবুক এয়াৰ (২০২৬)ৰ স্পেচিফিকেশন

13 ইঞ্চিৰ মেকবুক এয়াৰৰ প্ৰস্থ 304.1 mm, ডাঠ 215mm আৰু উচ্চতা 11.3 mm । ইয়াৰ ওজন 1.23 কিলোগ্ৰাম । 15 ইঞ্চিৰ এই মডেলৰ প্ৰস্থ 340.4 মিলিমিটাৰ, গভীৰতা 237.6 মিলিমিটাৰ আৰু ডাঠ 11.5 মিলিমিটাৰ । ইয়াৰ ওজন 1.51 কিলোগ্ৰাম ।

নতুন মেকবুক এয়াৰত 500 নিটৰ উজ্জ্বলতা আৰু 11 বিলিয়ন ৰঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে লিকুইড ৰেটিনা ডিছপ্লে আছে । ইয়াক এটা M5 চিপৰ দ্বাৰা চালিত, যাৰ এটা 10-কোৰ CPU আছে, প্ৰতিটো কোৰত Neural Accelerator ৰ সৈতে 10-কোৰলৈকে GPU ৰ সৈতে সংযুক্ত । এপলে দাবী কৰিছে যে M5 ৰ সৈতে নতুন মডেলে M4 ৰ সৈতে MacBook Air তকৈ AI টাস্কৰ বাবে 4x পৰ্যন্ত দ্ৰুত পাৰফৰমেন্স প্ৰদান কৰে। ডিভাইচটোত 32GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 4TB পৰ্যন্ত ইণ্টাৰনেল SSD সংৰক্ষণ আছে।

ইয়াত ডেস্ক ভিউৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 12 মেগাপিক্সেলৰ চেণ্টাৰ ষ্টেজ কেমেৰা আছে । ইয়াত তিনিটা মাইক এৰে আৰু স্পেচিয়েল অডিঅ’ আৰু ডলবি এটমছৰ সমৰ্থনৰ সৈতে স্পীকাৰ ইউনিট আছে ।

সকলো মডেলতে সংযোগৰ বাবে ব্লুটুথ 6, ৱাই-ফাই 7 আৰু এপলৰ ইন-হাউছ n1 বেতাঁৰ নেটৱৰ্কিং চিপ আছে । তদুপৰি, মেকবুক এয়াৰত আনুষংগিক সংযোগৰ বাবে দুটা থাণ্ডাৰবল্ট 4 পৰ্ট আছে আৰু ই দুটা বাহ্যিক ডিছপ্লেলৈকে সমৰ্থন কৰিব পাৰে ।

মেকবুক এয়াৰ (2026)ত 70watt চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 66.5 w পৰ্যন্ত বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ই macOS Tahoe চলায় ।

