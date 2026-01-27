3790 টকাত এপলে মুকলি কৰিলে দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ এয়াৰটেগ; বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ডেলিভাৰী

3790 টকাত এপলে মুকলি কৰিলে দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ এয়াৰটেগ; বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ডেলিভাৰী
এপলে 3790 টকাত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ এয়াৰটেগ মুকলি কৰে আৰু iOS 23.3 বিটা 3 আপডেট মুকলি কৰে ৷
হায়দৰাবাদ: এপলে ইয়াৰ এয়াৰটেগ ট্ৰেকাৰক সন্ধানযোগ্যতা, পৰিসৰ আৰু সুবিধাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি অৰ্থপূৰ্ণ উন্নীতকৰণৰ সৈতে নতুনকৈ মুকলি কৰিছে ৷
ভাৰতত মূল্য আৰু উপলব্ধতা
নতুন এয়াৰটেগ পূৰ্বৰ দৰেই মূল্যত উপলব্ধ ৷ একক ইউনিটৰ বাবে 3790 টকা আৰু 4 টা এয়াৰটেগ থকা পেকৰ বাবে মূল্য 12,900 টকা । অনলাইন অৰ্ডাৰ দিলে বিনামূলীয়াভাৱে ডেলিভাৰী লাভ কৰিব । এপলৰ FineWoven Key Ring এক্সেচৰিজ পৃথকে পৃথকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 3900 টকাত । নতুন AirTag ৰ বাবে Find My সক্ৰিয় কৰিব লাগিব আৰু iOS 26 বা তাৰ পৰৱৰ্তী আইফোন অথবা iPadOS 26 ত চলা iPad ৰ প্ৰয়োজন ।
নতুন আল্ট্ৰা ৱাইডবেণ্ড চিপৰ সৈতে দীঘলীয়া ৰেঞ্জ
আটাইতকৈ বৃহৎ উন্নীতকৰণ হৈছে এপলৰ দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ আল্ট্ৰা ৱাইডবেণ্ড চিপৰ, যিটো শেহতীয়া আইফোন আৰু Apple Watch ত ব্যৱহাৰ কৰা একেটা চিপৰ । ইয়াৰ সৈতে, প্ৰিচিচন ফাইণ্ডিঙে এতিয়া আগৰ তুলনাত 50 শতাংশ দূৰৰ পৰা কাম কৰে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলক দৃশ্যমান ইংগিত, হেপটিক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ হেৰুওৱা বস্তুসমূহলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে । উন্নত ৰেঞ্জে অধিক দূৰত বা কঠিন ঠাইত লুকাই থকা বস্তুবোৰ বিচাৰি উলিওৱাটো সহজ কৰি তোলে ।
Apple Watch লৈ আহিছে প্ৰিচিচন ফাইণ্ডিং
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ Apple Watch ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ প্ৰিচিজন ফাইণ্ডিং ব্যৱহাৰ কৰি এয়াৰটেগৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব । Apple Watch ছিৰিজ 9 আৰু নতুনৰ লগতে Apple Watch আল্ট্ৰা মডেলৰ মালিকসকলে এতিয়া নিজৰ হাতৰ কব্জিত টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ গাইডেন্স লাভ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত আইফোন উলিয়াই নোলোৱাকৈয়ে ভুল ঠাইত ৰখা চাবি বা বেগ বিচাৰি পোৱাটো সহজ আৰু দ্ৰুত হৈ পৰে ।
উন্নত শব্দৰ স্পীকাৰ
এপলে এয়াৰটেগৰ ইণ্টাৰনেলছ নতুনকৈ ডিজাইন কৰি লাউডাৰ স্পীকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । নতুন মডেলটো পূৰ্বৰ প্ৰজন্মতকৈ 50 শতাংশ পৰ্যন্ত জোৰেৰে আৰু প্ৰায় দুগুণ দূৰত্বৰ পৰা শুনা যায় । নতুন ছিমৰ সৈতে মিলি ইয়াৰ দ্বাৰা বেগ, চোফা কুশ্বন বা ড্ৰয়াৰত পুতি থোৱা বস্তুবোৰ বিচাৰি উলিওৱাটো বহুত সহজ হ'ব লাগে ।
মোৰ নেটৱৰ্ক বিচাৰি উলিয়াওক আৰু বস্তুৰ অৱস্থান শ্বেয়াৰ কৰক
আগৰ দৰেই, এয়াৰটেগে এপলৰ ফাইণ্ড মাই নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেতিয়া কোনো বস্তু ব্লুটুথ ৰেঞ্জৰ বাহিৰত থাকে । ওচৰৰ এপল ডিভাইচসমূহে বেনামীভাৱে ইয়াৰ অৱস্থান মালিকলৈ ঘূৰাই দিব পাৰে, এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপচনে গোপনীয়তা নিশ্চিত কৰাৰ সৈতে । নতুন এয়াৰটেগে শ্বেয়াৰ আইটেম স্থানৰ সৈতেও একত্ৰিত হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বিমান সংস্থাৰ দৰে বিশ্বাসযোগ্য তৃতীয় পক্ষৰ সৈতে এটা বস্তুৰ স্থান সাময়িকভাৱে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে । এপলে কয় যে এতিয়া 50 খনতকৈও অধিক বিমান সংস্থাই এই বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰে, যিয়ে লাগেজৰ পলম আৰু হেৰুওৱা লাগেজৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে ।
এপলে এয়াৰটেগক মানুহ বা পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে নহয়, বস্তুৰ ট্ৰেকাৰ হিচাপে স্থান দি আছে । নতুন এয়াৰটেগত ক্ৰছ-প্লেটফৰ্ম সতৰ্কবাণী আৰু সঘনাই সলনি কৰা ব্লুটুথ চিনাক্তকৰ্তাৰ দৰে বিল্ট-ইন সুৰক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যাতে অবাঞ্চিত ট্ৰেকিঙৰ আশংকা হ্ৰাস পায় । এপলে লগতে পুনৰ কয় যে তেওঁলোকে ডিভাইচটোত নিজেই স্থানৰ ইতিহাস সংৰক্ষণ নকৰে ।
আভ্যন্তৰীণ উন্নীতকৰণৰ পিছতো, AirTag এ মূলৰ দৰে একে ফৰ্ম ফেক্টৰ ৰাখে, সকলো বৰ্তমানৰ AirTag আনুষংগিক বস্তুৰ সৈতে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত কৰে । এপলে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰতো উন্নতি সাধন কৰিছে ৷ বডীটোত পুনঃব্যৱহৃত প্লাষ্টিক, চুম্বকত পুনঃব্যৱহৃত আপুৰুগীয়া মাটিৰ মৌল, চাৰ্কিট বৰ্ডত পুনঃব্যৱহৃত সোণ ব্যৱহাৰ কৰিছে । পেকেজিং এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আঁহ ভিত্তিক আৰু পুনঃব্যৱহাৰযোগ্য ।
