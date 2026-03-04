ভাৰতত মুকলি হ’ল MacBook Pro 2026; থাকিব M5 Pro আৰু M5 Max চিপ
এপলে ভাৰতত মুকলি কৰিছে MacBook Pro 2026, য’ত M5 চিপ, 120Hz ডিছপ্লে আৰু 24 ঘণ্টা পৰ্যন্ত বেটাৰী লাইফ আছে ।
Published : March 4, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে মেকবুক প্ৰ’ (2026) । এই নতুন লেপটপটো দুটা স্ক্ৰীণ আকাৰত আহিছে: 14 ইঞ্চি আৰু 16 ইঞ্চি আৰু ইয়াত কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া M5 Pro আৰু M5 Max চিপছেট আছে । পেছাদাৰী ব্যৱহাৰকাৰীসকললৈ লক্ষ্য ৰাখি ডিজাইন কৰা এই মডেলে শক্তি, প্ৰদৰ্শন আৰু বেটাৰী জীৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
MacBook Pro (2026) হাইলাইটছ
ইয়াত 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে Liquid Retina XDR ProMotion স্ক্ৰীণ আছে । ইয়াৰ স্ক্ৰীণৰ উজ্জ্বলতা 1600 নিট পৰ্যন্ত আৰু ইয়াৰ সৈতে P3 বহল ৰঙৰ সমৰ্থন আছে । আপুনি নেনো-টেক্সচাৰ ফিনিচিংও বাছি ল’ব পাৰে । কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত 12MP চেণ্টাৰ ষ্টেজ কেমেৰা আছে যিয়ে ভিডিঅ’ কলৰ সময়ত ফ্ৰেম স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এডজাষ্ট কৰে । সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই 7 আৰু ব্লুটুথ 6 । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত এটা থাণ্ডাৰবল্ট 5 পৰ্ট, এইচডিএমআই, এটা এছডিএক্সচি কাৰ্ড স্লট আৰু এটা 3.5 মিমি হেডফোন জেক আছে ।
মেকবুকৰ বেটাৰীৰ জীৱন সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ই এটা চাৰ্জত 24 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক প্ৰদান কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বেটাৰী ক্ষমতা 100Wh পৰ্যন্ত আৰু ই 140W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । নতুন M5 Pro আৰু M5 Max প্ৰচেছৰ পূৰ্বতকৈ দ্ৰুত আৰু শক্তিশালী বুলি কোৱা হৈছে । ইহঁতে 18-কোৰ চিপিইউ আৰু 40-কোৰ জিপিইউলৈকে প্ৰদান কৰে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে ই AI আৰু গ্রাফিক্স-নিবিড় কামত চাৰিগুণ উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । ইয়াৰ ফলত ইয়াক বিশেষভাৱে 3D এনিমেচন, এপ ডেভেলপমেণ্ট, ডাটা মডেলিং আৰু AI গৱেষণাৰ দৰে গধুৰ কাম কৰাসকলৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
মেকবুক প্ৰ' (2026) মূল্য
14 ইঞ্চিৰ বেছ মডেলৰ মূল্য 2.49 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, য’ত আছে M5 Pro চিপ, 24GB ৰেম আৰু 1TB ষ্ট’ৰেজ । M5 Max ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 3.99 লাখ।
|মডেল
|প্ৰচেসৰ
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|14 ইঞ্চি ডিছপ্লে’
|M5 Pro
|24GB + 1TB
|2,49,900 টকা
|M5 Max
|36GB + 2TB
|3,99,900 টকা
|16 ইঞ্চি ডিছপ্লে’
|M5 Pro
|24GB + 1TB
|2,99,900 টকা
|M5 Max
|36GB + 2TB
|4,29,900 টকা
16 ইঞ্চিৰ এই মডেলৰ মূল্য 2.99 লাখ টকাৰ পৰা 4.29 লাখ টকা পৰ্যন্ত । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰেম আৰু সংৰক্ষণ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰে ক্ৰমে 64GB আৰু 4TB লৈকে । এই লেপটপটো স্পেচ ব্লেক আৰু ছিলভাৰ ৰঙত উপলব্ধ হ’ব । 2026 চনৰ 4 মাৰ্চৰ পৰা প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু 11 মাৰ্চৰ পৰা বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব । এইবাৰ কোম্পানীয়ে ডিছপ্লে অধিক উন্নত কৰিছে ।
