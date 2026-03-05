ETV Bharat / technology

এপলে মুকলি কৰিলে সকলোতকৈ সস্তা মেকবুক ! iPhone 16 Pro চিপৰ সৈতে উপলব্ধ MacBook Neo

এপলে মুকলি কৰিলে MacBook Neo । ইয়াত A18 Pro চিপ, 13 ইঞ্চিৰ লিকুইড ৰেটিনা ডিছপ্লে আৰু 16 ঘণ্টাৰ বেটাৰী লাইফ আছে ।

apple-launches-macbook-neo-in-india-price-specifications-details
MacBook Neo (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 5, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট এপলে ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বজাৰত মুকলি কৰিলে নতুন আৰু আটাইতকৈ সুলভ লেপটপ । এই লেপটপটোৰ নাম MacBook Neo। কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াক বিশেষভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, নতুন Mac ব্যৱহাৰকাৰী, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু পৰিয়ালৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । এপলৰ এই সুলভ মূল্যৰ মেকবুকে এটা ষ্টাইলিছ ডিজাইন, লঘু ডিজাইন, আৰু শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ গৌৰৱ কৰে ।

MacBook Neo: বিশেষত্ব আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ

কোম্পানীটোৱে MacBook Neo ক চাৰিটা আকৰ্ষণীয় ৰঙত মুকলি কৰিছে: ৰূপালী, ব্লাছ, চাইট্ৰাছ আৰু ইণ্ডিগো । প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু ই 2026 চনৰ 11 মাৰ্চৰ পৰা গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব । ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা এই লেপটপটো যথেষ্ট শ্লীম আৰু লঘু । ই 12.7 mm ডাঠ আৰু ওজন মাত্ৰ 1.23 কিলোগ্ৰাম । ইয়াত 13 ইঞ্চিৰ লিকুইড ৰেটিনা ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য আছে যাৰ ৰিজ’লিউচন 2408x15206 পিক্সেল । ইয়াৰ পৰ্দাৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 500 নিট আৰু ই 1 বিলিয়ন ৰং সমৰ্থন কৰে, যাৰ বাবে ভিডিঅ’ আৰু ফটোসমূহ অতি চোকা আৰু স্পষ্ট দেখা যায় ।

পাৰফৰমেন্সৰ বাবে ইয়াত ছয় কোৰ A18 Pro চিপছেট আছে । আমোদজনক কথাটো হ’ল, এই একেটা চিপকে পূৰ্বে iPhone 16 প্ৰ’ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এপলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেকবুকত আইফোন চিপ সংযুক্ত কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 5 কোৰ জিপিইউ আৰু 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে দৈনন্দিন কামৰ বাবে ই বহু উইণ্ড’জ লেপটপতকৈ 50% পৰ্যন্ত দ্ৰুত । ইয়াৰ উপৰিও ই এআই-সম্পৰ্কীয় কামৰ বাবে তিনিগুণ পৰ্যন্ত দ্ৰুত পৰিৱেশন প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

মেকবুক নিঅ’ত আছে 1080P ফেচটাইম এইচডি কেমেৰা, যিয়ে ভিডিঅ’ কলিং উন্নত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে মেজিক কিবৰ্ড, টাচ আইডি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ, আৰু মাল্টি টাচ ট্ৰেকপেড। বেটাৰীৰ ফালৰ পৰা ইয়াত 20W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 36.5Wh বেটাৰী আছে। কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই লেপটপটো এটা চাৰ্জত ১৬ ঘণ্টালৈকে চলিব পাৰে। সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই 6E আৰু ব্লুটুথ 6। এই লেপটপটো নতুন macOS Tahoe অপাৰেটিং চিষ্টেমৰ সৈতে আহিছে।

MacBook Neo: মূল্য

ভাৰতত MacBook Neo ৰ মূল্য আৰম্ভ 69,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । ই দুটা ষ্ট’ৰেজ অপচনত উপলব্ধ । 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ থকা এই মডেলৰ মূল্য 69,900 টকা আনহাতে 8GB ৰেম আৰু 512GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য হ’ব 79,900 টকা । ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এক বিশেষ অফাৰ মুকলি কৰিছে । এপল এডুকেচন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে 10,000 পৰ্যন্ত ৰেহাই লাভ কৰিব, যাৰ ফলত 256GB মডেল 59,900 টকা আৰু 512ুৱ মডেল 69,900 টকাত উপলব্ধ হ’ব ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

MACBOOK NEO PRICE IN INDIA
APPLE MACBOOK NEO SPECIFICATIONS
MACBOOK NEO A18 PRO CHIP
ইটিভি ভাৰত অসম প্ৰযুক্তি খবৰ
APPLE BUDGET MACBOOK 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.