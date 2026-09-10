ভাৰতত মুকলি আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স; ইয়াৰ দাম, কেতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ’ব সকলো জানি লওক

ভাৰতত মুকলি আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স; ইয়াৰ দাম, কেতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ’ব সকলো জানি লওক
আইফোনপ্ৰেমীৰ বাবে ভাল খবৰ ৷ এপলে ভাৰতত মুকলি কৰিছে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স হেণ্ডছেট ।
Published : September 10, 2026 at 7:48 AM IST
হায়দৰাবাদ: বহুল সমাদৃত টেক কোম্পানী এপলে ভাৰতত মুকলি কৰিছে আইফোনৰ প্ৰ’ মডেল আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্স । কোম্পানীটোৰ পূৰ্বৰ মডেল আইফোন ১৭ প্ৰ’ আৰু ১৭ প্ৰ’ মেক্সতকৈ এই মডেলত সুবিধাসমূহ যথেষ্ট উন্নীত কৰা বুলি কোৱা হৈছে ।
এপলে কয় যে এই নতুন প্ৰ’ মডেলসমূহত আইফোনত দেখা পোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত বেটাৰীৰ বৈশিষ্টও আছে । দুয়োটা ডিভাইচতে কেমেৰা চিষ্টেমো উন্নীত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত ভাৰ্চুৱেল সহায়ক ‘ছিৰি’ৰ সৈতে এপল বুদ্ধিমত্তাৰ বৰ্ধিত ক্ষমতাও সংযুক্ত কৰিছে ।
আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স: মূল্য, উপলব্ধতা
আইফোন ১৮ প্ৰ’ত চাৰিটা ষ্ট’ৰেজ বিকল্প আছে । ২৫৬জিবি ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য ১.৬৪ লাখ, ৫১২জিবি মডেলৰ মূল্য ১.৮৯ লাখ, ১টিবি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ২.৩৯ লাখ আৰু ২টিবি মডেলৰ মূল্য ৩.১৪ লাখ টকা ।
আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সো একেধৰণে চাৰিটা ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনত মুকলি কৰা হৈছে যদিও দাম বেলেগ বেলেগ । ২৫৬জিবি ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ১.৭৯ লাখ, ৫১২ জিবি ষ্ট’ৰেজৰ মূল্য ২.০৪ লাখ, ১টিবি ষ্ট’ৰেজৰ মূল্য ২.৫৪ লাখ আৰু ২টিবি ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্য ৩.২৯ লাখ টকা । সকলো প্ৰ’ মডেল বাৰ্গাণ্ডী, গ্লেচিয়াৰ, ৰূপালী (Silver) আৰু ক’লা ৰঙৰ ।
দুয়োটা ডিভাইচৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ১২ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ তাৰিখে ভাৰতীয় মানক সময় (IST) অনুসৰি বিয়লি ৫:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব । ২০২৬ চনৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব এই ম’বাইল দুটা ।
|আইফোন ১৮ প্ৰ’
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য (টকা)
|প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰু উপলব্ধতা
|২৫৬জিবি
|১,৬৪,৯০০
প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ: ১২ ছেপ্টেম্বৰত
উপলব্ধ: ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা
|৫১২ জিবি
|১,৮৯,৯০০
|১টিবি
|২,৩৯,৯০০
|২টিবি
|৩,১৪,৯০০
|আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্স
|২৫৬জিবি
|১,৭৯,৯০০
প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ: ১২ ছেপ্টেম্বৰত
উপলব্ধ: ১৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা
|৫১২ জিবি
|২,০৪,৯০০
|১টিবি
|২,৫৪,৯০০
|২টিবি
|৩,২৯,৯০০
এপলে আইফোন ১৮ প্ৰ’ মডেলৰ বাবে নতুন ছিলিকন আৰু টেকউভেন কেছ, ক্ৰছব’ডি ষ্ট্ৰেপ, ফাইনৱ’ভেন ৱালেট আৰু ৰিষ্ট ষ্ট্ৰেপৰ আনুষংগিক সামগ্ৰীও প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্সৰ সুবিধাসমূহ
দুয়োটা ফোনতে ব’ডি কালাৰ ফ্ৰেমৰ সৈতে এলুমিনিয়াম ইউনিব’ডি ডিজাইন আছে । ইয়াত ProMotion প্ৰযুক্তি আৰু Alway-On মোডৰ সৈতে Super Retina XDR OLED ডিছপ্লে’ আছে । অৱশ্যে স্ক্ৰীণৰ আকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আইফোন ১৮ প্ৰ’ৰ ডিছপ্লে’ ৬.৩ ইঞ্চি, আনহাতে আইফোন ১৮ প্ৰ’ মেক্সৰ ডিছপ্লে ৬.৯ ইঞ্চি ।
দুয়োটা হেণ্ডছেট এপলৰ শেহতীয়া A20 Pro চিপছেটত চলি থাকে, যিটো টি এছ এম চিৰ ২ নেন’মিটাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্মিত । এই একেটা প্ৰচেছৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰথমটো ফল্ডেবল ডিভাইচ এপল ডুঅ’তো দেখা যায়, যিটো এই ফোনসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে মুকলি কৰা হৈছিল ।
দুয়োটা স্মাৰ্টফোনতে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে ভেৰিয়েবল এপাৰচাৰৰ সৈতে ৪৮এমপি ফিউজন মেইন চেন্সৰ, ৪৮এমপি আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা, আৰু ৪৮এমপি টেলিফ’টো লেন্স । সন্মুখত তেওঁলোকৰ অটোফ’কাছ আৰু চেণ্টাৰ ষ্টেজ চাপৰ্টৰ সৈতে ১৮এমপি চেন্সৰ আছে ।
এপলে দাবী কৰিছে যে ১৮ প্ৰ’ মেক্সে এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে ৪৩ ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লে’বেক টাইম আৰু ২৯ ঘণ্টা পৰ্যন্ত সাধাৰণ ব্যৱহাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, দ্ৰুত তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিঙৰ সহায়ত আইফোন ১৮ প্ৰ’ মডেলসমূহে প্ৰায় ১৫ মিনিটত ৫০ শতাংশ বেটাৰী লাইফ লাভ কৰিব পাৰে । দুয়োটা ডিভাইচ iOS 27 ত চলিব, য’ত শেহতীয়া Apple Intelligence বৈশিষ্ট্য আৰু নতুন Siri AI আছে ।
লগতে পঢ়ক: কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন ডুঅ’ মুকলি, কি কি সুবিধা আছে, দাম কিমান এই ফোনৰ ?