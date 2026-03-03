এপলে মুকলি কৰিলে 2026 বৰ্ষৰ iPad Air; জানক মূল্য, দাম, বৈশিষ্ট্য
এপলে ভাৰতত M4 চিপ, 12GB ৰেম আৰু 13 ইঞ্চি ডিছপ্লেৰ সৈতে iPad Air 2026 মুকলি কৰে ।
Published : March 3, 2026 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতকে ধৰি বিশ্ব বজাৰত এপলে মুকলি কৰিছে নতুন আইপেড এয়াৰ (2026)। এইবাৰ কোম্পানীটোৱে ইয়াক দুটা আকাৰত মুকলি কৰিছে: 11 ইঞ্চি আৰু 13 ইঞ্চি মডেল । দুয়োটা মডেলতে 60Hz লিকুইড ৰেটিনা ডিছপ্লে আছে, যিয়ে উৎকৃষ্ট ৰং আৰু উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰে । স্ক্ৰীণখনে P3 বহল ৰং, ট্ৰু টোন আৰু 600 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাও প্ৰদান কৰে, যিয়ে আনকি বাহিৰতো স্পষ্ট দৃশ্যমানতা নিশ্চিত কৰে ।
নতুন আইপেড এয়াৰ কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া M4 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । ইয়াত তিনিটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু পাঁচটা ইফিচিয়েন্সি কোৰৰ সৈতে এটা অক্টা-কোৰ প্ৰচেছৰ আছে, লগতে এটা 9-কোৰ GPU আৰু এটা 16-কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন আছে । টেবলেটটোৱে হাৰ্ডৱেৰ-ত্বৰিত ৰে ট্ৰেচিংও সমৰ্থন কৰে, যিয়ে গেমিং আৰু গ্রাফিক্স অভিজ্ঞতা উন্নত কৰে । সকলো ভেৰিয়েন্টতে 12GB ৰেম আৰু 128GBৰ পৰা 1TBলৈকে ষ্ট’ৰেজ আছে ।
কেমেৰা আৰু বেটাৰীৰ বিৱৰণ
কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত আছে f/1.8 এপাৰচাৰৰ সৈতে এটা 12MP ৰিয়াৰ কেমেৰা । ইয়াত 60fps লৈকে 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰি । ডিজিটেল জুম 5x লৈকে উপলব্ধ আৰু স্মাৰ্ট এইচডিআৰ 4 আৰু অটো ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচনৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও 12MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে, যিটো ভিডিঅ’ কলিং আৰু অনলাইন মিটিংৰ বাবে এটা উন্নত বিকল্প হ’ব পাৰে ।
বেটাৰীৰ ফালৰ পৰা 13 ইঞ্চিৰ মডেলত 36.59w বেটাৰী থকাৰ বিপৰীতে 11 ইঞ্চিৰ সংস্কৰণত 28.93w বেটাৰী আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই টেবলেটটোৱে ৱাইফাইৰ জৰিয়তে ৱেব ব্ৰাউজিং কৰিলে প্ৰায় 10 ঘণ্টা আৰু চেলুলাৰ নেটৱৰ্কত প্ৰায় 9 ঘণ্টা টিকি থাকিব পাৰে । সকলো মডেলেই 20W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
ভিন্নতা, আকাৰ আৰু মূল্য
মূল্য নিৰ্ধাৰণ: এই আইপেডৰ 11 ইঞ্চিৰ ৱাইফাই মডেলৰ মূল্য 64,900 টকা আনহাতে 13 ইঞ্চিৰ Wifi মডেলৰ মূল্য 84,900 টকা । WiFi + Cellular ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য অধিক, শীৰ্ষস্থানীয় 1TB মডেলৰ মূল্য 1.49 লাখ টকা । টেবলেটটো স্পেচ গ্ৰে, ব্লু, পাৰ্পল, আৰু ষ্টাৰলাইট ৰঙত উপলব্ধ । 2026 চনৰ 4 মাৰ্চৰ পৰা প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব নতুন আইপেড এয়াৰ আৰু 2026 চনৰ 11 মাৰ্চৰ পৰা বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব । এইটো কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু অনুমোদিত ষ্ট’ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
|মডেল
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য (11 ইঞ্চি)
|মূল্য (13 ইঞ্চি)
|কেৱল WiFi সংযুক্ত
|12GB + 128GB
|64,900 টকা
|84,900 টকা
|12GB + 256GB
|74,900 টকা
|94,900 টকা
|12GB + 512GB
|94,900 টকা
|1,14,900 টকা
|12GB + 1TB
|1,14,900 টকা
|1,34,900 টকা
|WiFi + Cellular
|12GB + 128GB
|79,900 টকা
|99,900 টকা
|12GB + 256GB
|89,900 টকা
|1,09,900 টকা
|12GB + 512GB
|1,09,900 টকা
|1,29,900 টকা
|12GB + 1TB
|1,29,900 টকা
|1,49,900 টকা
