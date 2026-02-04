এপল ষ্টোৰৰ পাচত বেংগালুৰুত টেক জায়াণ্টটোৱে মুকলি কৰিছে কৌশল বিকাশ কেন্দ্ৰ

ETV Bharat / technology

যোগান ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাব টেক জায়াণ্ট এপলে বেংগালুৰুত মুকলি কৰিছে এডুকেশ্যন হাব ৷ ই মণিপাল একাডেমী অৱ হায়াৰ এডুকেশ্যন(MAHE)ৰ সহযোগত কাম কৰিব ।

হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰতত এটা Education Hub মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ যোগান শৃংখলত কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দক্ষতা-নিৰ্মাণ আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আগবঢ়ায় । এই পদক্ষেপৰ অধীনত এজন যোগানকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ডিজিটেল সাক্ষৰতা, দ্ৰুত ক’ডিং, ৰবটিক্স, অটোমেচন প্ৰযুক্তি আৰু স্মাৰ্ট মেনুফেকচাৰিঙৰ দক্ষতা বিকাশ কৰিব পাৰিব । এই নতুন পাঠ্যক্ৰমসমূহ এপলৰ বিশ্বব্যাপী 5 কোটি ডলাৰৰ যোগানকাৰী কৰ্মচাৰী বিকাশ পুঁজিৰ অংশ ।

বেংগালুৰুত অৱস্থিত এপল এডুকেশ্যন হাব ভাৰতৰ ভিতৰতে এই ধৰণৰ প্ৰথমটো বুলি কোৱা হয় । ই মণিপাল একাডেমী অৱ হাইয়াৰ এডুকেশ্যন (MAHE)ৰ সহযোগত কাম কৰে আৰু এই পদক্ষেপৰ অধীনত নতুন পাঠ্যক্ৰম 2026 চনৰ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।

এপলে 25+ যোগানকাৰী চাইটলৈ ডেভেলপমেণ্ট পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়ায়

এপলে টাটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ 25 টাতকৈও অধিক যোগানকাৰী স্থানত যোগানকাৰী কৰ্মচাৰীলৈও এই উন্নয়ন পাঠ্যক্ৰমসমূহ সম্প্ৰসাৰণ কৰি আছে । 2024 চনত 75 টাতকৈও অধিক পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াইছে । এপলে এই বছৰ এই ডেভেলপমেণ্ট পাঠ্যক্ৰমসমূহ অধিক চাইটলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

এপলৰ উপ-অধ্যক্ষ চাৰা চেণ্ডলাৰে কয়, “আমাৰ সামগ্ৰীসমূহক পৰিচালিত কৰা একেটা উদ্ভাৱনৰ মনোভাৱে আমাৰ বিশ্বব্যাপী যোগান শৃংখলৰ মানুহক সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিকো পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ।” তেওঁ লগতে কয় যে এপলে ভাৰতত নিজৰ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই উৎসাহিত হৈছে, যিয়ে বহু কৰ্মচাৰীক মূল্যৱান নতুন দক্ষতা শিকিবলৈ আৰু কেৰিয়াৰ বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন পথ অন্বেষণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।

এপলে কয় যে এডুকেচন হাবে এনে এক স্থান হিচাপে কাম কৰিব য’ত প্ৰশিক্ষক আৰু ছাত্ৰ উভয়ে ডিজিটেল শিক্ষাৰ বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ডিজিটেল সাক্ষৰতা আৰু নবীনসকলৰ বাবে চুইফ্ট ক’ডিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শিকিব পাৰিব । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে MAHE ৰ অধ্যাপকসকলে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ যোগানকাৰী প্ৰশিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিব, যিয়ে বৃহৎ কৰ্মচাৰীৰ গোটসমূহলৈ অধিবেশন প্ৰদান কৰিব পাৰিব ।

MAHE ৰ উপাচাৰ্য লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল (ড°) এম.ডি. ভেংকটেশ্বৰে কয়, "এই ডেভেল’পমেণ্ট পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ লগতে এপলে বিশ্বজুৰি যোগানকাৰীৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেম প্ৰদান কৰে যিয়ে যোগানকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ যোগান শৃংখলত উপকৃত কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত শ্ৰমিক-অধিকাৰ সজাগতা প্ৰশিক্ষণ, কাৰিকৰী আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ স্থিতিস্থাপকতা কাৰ্যসূচী আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।"

কুপাৰটিনোস্থিত টেক জায়ান্টটোৱে শেহতীয়াকৈ ছালকম্পৰ সৈতে আৰম্ভ কৰা ভাৰতত অক্ষম ব্যক্তিৰ বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাৰ্যসূচীও সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । ই এপলৰ যোগান শৃংখলত বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক নিয়োগ আৰু পেছাদাৰী বিকাশৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিশ্বজুৰি 18 হাজাৰতকৈ অধিক যোগানকাৰী কৰ্মচাৰী উপকৃত হৈছে ।

