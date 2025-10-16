1,69,900 টকা মূল্যত এপলে মুকলি কৰিল m5 চিপৰ সৈতে 14 ইঞ্চিৰ মেকবুক প্ৰ’
এপলে ভাৰতত M5 চিপৰ দ্বাৰা চালিত শেহতীয়া 14 ইঞ্চিৰ মেকবুক প্ৰ’ মুকলি কৰিছে, যিয়ে AI, বেটাৰী লাইফ আৰু পাৰফৰমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ উন্নীতকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত 1,69,900 টকা আৰু শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত গ্ৰাহকৰ বাবে 1,59,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এম 5 চিপৰ দ্বাৰা চালিত 14 ইঞ্চিৰ নতুন মেকবুক প্ৰ’ এপলে মুকলি কৰিছে । স্পেচ ব্লেক আৰু ছিলভাৰ ৰঙত উপলব্ধ এই ডিভাইচটো apple.com ৰ জৰিয়তে প্ৰি-অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব । এম 5 চিপে মেকবুক প্ৰ’ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি0 প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বুলি এপলে কয়, বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষমতা আৰু ছিষ্টেমৰ গতিৰ ক্ষেত্ৰত ।
M5 চিপে পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ তুলনাত AI ৱৰ্কফ্ল’ত 3.5 গুণলৈকে উন্নত প্ৰদৰ্শন আনে । এপলে দ্ৰুত সংৰক্ষণ, উন্নত চিপিইউ আৰু জিপিইউ, আৰু 24 ঘণ্টালৈকে বেটাৰীৰ জীৱনকাল হাইলাইট কৰে – যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীক নিবিড় মাল্টিটাস্কিং আৰু পৰ্টেবিলিটিৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকৰ বাবে আদৰ্শ । ডিভাইচটো ছাত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ ডাটাছেট বা সৃষ্টিশীল কামৰ সৈতে কাম কৰা পেছাদাৰীলৈকে বহুতো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে ।
এপল মেকবুক প্ৰ’ 14: ভাৰতৰ মূল্য
ভাৰতৰ ক্ৰেতাৰ বাবে 16GB ৰেম আৰু 512GB এছএছডি ষ্ট’ৰেজ থকা বেছ মডেলৰ মূল্য 1,69,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । এপলে আৰু দুটা মানক সংৰূপও আগবঢ়াইছে — 1,89,900 টকাত 1TB সংৰক্ষণৰ সৈতে 16GB ৰেম মডেল আৰু 2,09,900 টকাত 1TB এছএছডিৰ সৈতে সংযোগ কৰা 24GB ৰেম বিকল্প । গ্ৰাহকে এই ভিন্নতাসমূহৰ বাহিৰলৈ যাব পাৰে এপলৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে, য’ত লেপটপটো 32GB ৰেম আৰু ৪টিবি পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে কনফিগাৰ কৰিব পাৰি ।
লেপটপটো ৰূপালী আৰু স্পেচ ব্লেক ফিনিচিং ৰঙত উপলব্ধ । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও উল্লেখযোগ্য সুবিধা লাভ কৰে, কিয়নো এপলে ইয়াৰ এডুকেচন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে 10 হাজাৰ টকাৰ ৰেহাই বৃদ্ধি কৰিছে, যাৰ ফলত অতিৰিক্ত প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰয়োজন হোৱা যুৱ পেছাদাৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মেকবুক প্ৰ’ অলপ বেছি সুলভ হৈ পৰিছে ।
এপল মেকবুক প্ৰ’ 14: শীৰ্ষ স্পেক, মূল বৈশিষ্ট্য
মূলত থকা M5 চিপটো
ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ আপডেট হৈছে এপলৰ ইন-হাউছ M5 চিপ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা । এই প্ৰচেছৰে নতুন আইপেড প্ৰ’ আৰু ভিজন প্ৰ’ হেডছেটকো শক্তি প্ৰদান কৰে, যিয়ে এপলৰ প্ৰিমিয়াম ইক’চিষ্টেমত পৰিৱেশন একত্ৰিত কৰাৰ দিশত বৃহত্তৰ অগ্ৰগতি দেখুৱাইছে । চিপটোত 10 কোৰ চিপিইউ আৰু 10 কোৰ জিপিইউ আছে, লগতে 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন আছে যিয়ে অন-ডিভাইচ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ কামসমূহ ড্ৰাইভ কৰে ।
পূৰ্বৰ M4 চিপৰ তুলনাত এপলে দাবী কৰিছে যে নতুন প্ৰচেছৰটোৱে 15 শতাংশ পৰ্যন্ত উন্নত চিপিইউ পাৰফৰমেন্স আৰু 45 শতাংশ পৰ্যন্ত দ্ৰুত গ্ৰাফিক্স আউটপুট প্ৰদান কৰে । প্ৰতিটো GPU কোৰত এতিয়া এটা স্নায়ু ত্বৰক আছে, যি পাছলৈ AI-চালিত গ্ৰাফিকেল কাৰ্যসমূহ বৃদ্ধি কৰে আৰু M4 ৰ তুলনাত শীৰ্ষ GPU গণনা শক্তিৰ চাৰিগুণতকৈ অধিক ফলাফল দিয়ে । মেমৰি বেণ্ডউইডথও বৃদ্ধি পাইছে, 120GB/s ৰ পৰা 153GB/s লৈ, যাৰ ফলত মেচিনক গধুৰ মাল্টিটাস্কিং আৰু সৃষ্টিশীল ৱৰ্কলোড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় ।
প্ৰদৰ্শন আৰু ডিজাইন
বাহিৰৰ পৰা চালে নতুন মেকবুক প্ৰ’ই নিজকে পুনৰ উদ্ভাৱন কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাই । এপলে 14.2 ইঞ্চিৰ লিকুইড ৰেটিনা এক্সডিআৰ ডিছপ্লে কঢ়িয়াই লৈ গৈছে, যিটো লেপটপ শিতানৰ অন্যতম চোকা পৰ্দা হিচাপে অব্যাহত আছে । 3024 x 1964 পিক্সেল ৰিজ'লিউচনৰ সৈতে, ডিছপ্লেই 120Hz ৰিফ্ৰেছ হাৰলৈকে সমৰ্থন কৰে, 254ppi পিক্সেল ঘনত্ব প্ৰদান কৰে আৰু HDR মোডত 1,600 নিট আৰু SDR ত 1,000 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰে । উজ্জ্বল ষ্টুডিঅ’ পৰিৱেশত কাম কৰাসকলৰ বাবে এপলে প্ৰতিফলন কমাবলৈ নেনো-টেক্সচাৰ গ্লাছ ফিনিচিং বাছি লোৱাৰ বিকল্পও দিয়ে ।
চেছিছটো যোৱা বছৰৰ দৰেই দেখা গৈছে, ইয়াৰ শক্তিশালী এলুমিনিয়াম নিৰ্মাণ বজাই ৰাখিছে । পৰ্টসমূহ ভালদৰে আবৃত, তিনিটা থাণ্ডাৰবল্ট পৰ্ট, এটা HDMI পৰ্ট, এটা SDXC কাৰ্ড স্লট, MagSafe 3 মেগনেটিক চাৰ্জিং আৰু এটা হেডফোন জেকৰ সৈতে । টাচ আইডিৰ সৈতে এটা বেকলাইট মেজিক কিবৰ্ড পেকেজৰ অংশ হৈয়েই থাকে ।
বৈশিষ্ট্য আৰু চফ্টৱেৰ
সংযোগ ৱাই-ফাই 6E আৰু ব্লুটুথ 5.3 ত থাকে, অৰ্থাৎ এপলে এতিয়াও ৱাই-ফাই 7 লৈ জঁপিয়াই পৰা নাই যিটোৰ সৈতে কিছুমান প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছে । মেকবুক প্ৰ’ত ভিডিঅ’ কলৰ বাবে চেণ্টাৰ ষ্টেজৰ সৈতে 12 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা আৰু ছয় স্পীকাৰ চিষ্টেম আছে যিয়ে ইমাৰ্চিভ শব্দৰ বাবে ডলবি এটমছক সমৰ্থন কৰে । শক্তি বুটামত সংহত টাচ আইডিৰ জৰিয়তে সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় ।
ছফট্ ৱেৰৰ ফালৰ পৰা লেপটপটোৱে macOS Tahoe (macOS 26) আউট অৱ দ্য বক্স চলায় আৰু এপল ইন্টেলিজেন্সৰ বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ । এই AI সঁজুলিসমূহ স্নায়ু ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা চালিত অন-ডিভাইচ প্ৰচেছিং ব্যৱহাৰ কৰি, লিখনী সাৰাংশৰ পৰা ছবি সম্পাদনালৈকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
বেটাৰীৰ জীৱনকাল আৰু চাৰ্জিং
বেটাৰীৰ কাৰ্যক্ষমতা আন এটা ক্ষেত্ৰ যাক এপলে গুৰুত্ব দি আহিছে । 72.4Wh বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত 24 ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ ষ্ট্ৰীমিং প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ ৰেটিং দিয়া হৈছে । এপলে বাকচত এটা 70W USB-C চাৰ্জাৰ বাণ্ডিল কৰে, প্ৰয়োজন হ’লে দ্ৰুত 96W পাৱাৰ এডাপ্টাৰলৈ উন্নীত কৰাৰ বিকল্পৰ সৈতে । লেপটপটোৰ ওজন নিজেই 1.55 কিলোগ্ৰাম আৰু জোখ 312.6 x 155 x 221.2 মিমি, যাৰ ফলত ইয়াক সঘনাই ভ্ৰমণ কৰা পেছাদাৰীসকলৰ বাবে যথেষ্ট পৰ্টেবল কৰি ৰখা হৈছে ।
