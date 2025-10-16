এপলে মুকলি কৰিলে M5 চিপছেটৰ সৈতে নতুন ভিছন প্ৰ’ হেডছেট; জানক দাম, বৈশিষ্ট্য
নতুন হেণ্ডছেটটোত মাইক্ৰ’-অ’এলইডি পেনেল, ট্ৰেকিং কেমেৰা, ফ্লিকাৰ আৰু বহুতো আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে ।
Published : October 16, 2025 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: এপলে বিশ্ব বজাৰত মুকলি কৰিছে এপল ভিজন প্ৰ’ হেডছেটৰ শেহতীয়া সংস্কৰণ । ইয়াত এপলৰ নতুন M5 চিপছেট আৰু আৰামদায়ক ফিটৰ বাবে পুনৰ ডিজাইন কৰা ডুৱেল-নিট বেণ্ড আছে । ডিভাইচটোৱে visionOS 26 চলায়, যি স্থানীয় অভিজ্ঞতাসমূহ সামৰ্থবান কৰে, ৱিজেটসমূহ আৰু নতুন ব্যক্তিত্বসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি । M5 চিপছেটৰ সহায়ত নতুন ভিজন প্ৰ’ই M2 চিপছেটৰ সৈতে পুৰণি হেডছেটৰ তুলনাত উন্নত প্ৰদৰ্শন, উন্নত ডিছপ্লে ৰেণ্ডাৰ, দ্ৰুত AI-চালিত ৱৰ্কফ্ল’, আৰু বেটাৰী জীৱন দীঘলীয়া প্ৰদান কৰিব বুলি কোৱা হৈছে ।
নতুন ভিজন প্ৰ’ৰ মূল্য 3499 ডলাৰ, যিটো এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ আৰু 2025 চনৰ 22 অক্টোবৰত নিৰ্বাচিত অঞ্চলত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
2025 বৰ্ষৰ এপল ভিজন প্ৰ’: নতুনত্ব কি ?
শেহতীয়া হেডছেটত M5 চিপছেট আছে, যিটো নতুন মেকবুক প্ৰ’ আৰু আইপেড প্ৰ’ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ই এটা 3nm প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত এটা 10-কোৰ CPU, এটা 10-কোৰ GPU আৰু AI পৰিৱেশনৰ বাবে এটা 16-কোৰ স্নায়ু ইঞ্জিন আছে যি M4 চিপছেটৰ তুলনাত 4 গুণতকৈ অধিক শীৰ্ষ GPU গণনা পৰিৱেশন প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আন্তঃপৃষ্ঠত দ্ৰুত লোড সময়, উন্নত ৰেণ্ডাৰ আৰু তীক্ষ্ণ দৃশ্যসমূহ আশা কৰিব পাৰে ।
এপলে দাবী কৰিছে যে M5 প্ৰচেছৰে এতিয়া পূৰ্বৰ তুলনাত কাষ্টম মাইক্ৰ’-OLED ডিছপ্লেত 10 শতাংশ অধিক পিক্সেল ৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত চোকা টেক্সট আৰু স্পষ্ট ছবি উৎপন্ন হয় । ইয়াৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120Hz পৰ্যন্ত, যিয়ে মোচন ব্লাৰ হ্ৰাস কৰিব আৰু ভিজুৱেল অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিব, বিশেষকৈ মেক ভাৰ্চুৱেল ডিছপ্লে মোডত ।
নতুন M5 চিপছেটৰ লগতে ভিজন প্ৰ’ত নতুন R1 চিপছেটও ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 12 টা কেমেৰা, পাঁচটা চেন্সৰ আৰু ছটা মাইক্ৰ’ফোনৰ পৰা ৰিয়েল টাইম ডাটা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইয়াৰ ফলত হেডছেটে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ, মূৰ আৰু চকুৰ গতিবিধি, শব্দ আৰু গতিৰ ব্যাখ্যা আৰু বহুতো কথা ভালদৰে বুজিব পাৰে, যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ বাস্তৱ সময়ৰ দৃশ্য সৃষ্টি হয় ।
এপল ভিজন প্ৰ’ 2025: ডিজাইন আৰু আৰাম
নতুন ভিজন প্ৰ’ত নতুনকৈ ডিজাইন কৰা হেডছেট ফিট দিয়া হৈছে । এতিয়া ইয়াৰ সৈতে এটা নতুন ডুৱেল নিট বেণ্ড আহিছে, যিটো 3D নিটড ডুৱেল-ৰিব ষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা নিৰ্মিত যিয়ে উন্নত কুশ্বনিং, শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ক্ষমতা আৰু ভাৰসাম্য প্ৰদান কৰে । হেডছেটৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ ষ্ট্ৰেপত টাংষ্টেন ইনছাৰ্ট আছে, যিয়ে স্থিৰতা আৰু নিখুঁততাৰ বাবে এটা এডজাষ্টেবল ফিট ডায়েল যোগ কৰে ।
নতুন ডুৱেল নট বেণ্ডটো সৰু, মজলীয়া আৰু বৃহৎ আকাৰত উপলব্ধ আৰু পূৰ্বৰ ভিজন প্ৰ’ মডেলৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হৈ আছে ।
এপল ভিজন প্ৰ’ 2025: visionOS 26 আৰু এপল ইন্টেলিজেন্স
শেহতীয়া visionOS 26 ৰ সহায়ত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিৱেশত ৱিজেটসমূহ যোগ কৰিব পাৰে, সিহতক তৎক্ষণাত পুনৰ চাব পাৰে আৰু FaceTime ত অধিক স্বাভাৱিক যোগাযোগৰ বাবে উন্নয়ন কৰা ব্যক্তিত্বসমূহ অভিগম কৰিব পাৰে ।
আপডেট কৰা ভিজন প্ৰ’ত এআই-বৰ্ধিত স্থানীয় দৃশ্যৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু ইমেজক ইমাৰ্চিভ থ্ৰীডি অভিজ্ঞতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ই জনপ্ৰিয় একচন কেমেৰাৰ পৰা 180 ডিগ্ৰী আৰু 360 ডিগ্ৰী ভিডিঅ’ প্লেবেক সমৰ্থন কৰে । মন কৰিবলগীয়া যে ক্ৰিয়েটৰসকলে তেওঁলোকৰ ইমাৰ্চিভ মিডিয়া পোনপটীয়াকৈ ছাফাৰী আৰু ভিমিঅ’ৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ।
এপল ভিজন প্ৰ’ 2025: স্পেচিফিকেশন
নতুন ভিজন প্ৰ’ত 120 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে মাইক্ৰ’-অ’এলইডি পেনেলত নিৰ্মিত থ্ৰীডি ডিছপ্লে চিষ্টেমৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াত M5 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । ডিভাইচটোত 1TB পৰ্যন্ত ষ্টৰেজ আছে । ইয়াত দুটা হাই-ৰিজ’লিউচন মেইন কেমেৰা, ছটা ট্ৰেকিং কেমেৰা, চাৰিটা আই-ট্ৰেকিং কেমেৰা, এটা লিডাৰ স্ক্যানাৰ, চাৰিটা জড়তা জোখৰ ইউনিট (আইএমইউ), এটা ফ্লিকাৰ চেন্সৰ আৰু এটা এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ আছে । ডিভাইচটোৰ বেটাৰীৰ জীৱনকাল সাধাৰণ ব্যৱহাৰৰ বাবে 2.5 ঘণ্টা আৰু এটা চাৰ্জত 3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ প্লেবেক । ইয়াত ব্লুটুথ 5.3 আৰু ৱাই-ফাই 6 সংযোগৰ বৈশিষ্ট্য আছে । হেডছেটটোত visionOS 26 চলি আছে । ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 750 গ্ৰামৰ পৰা 800 গ্ৰাম ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ডিছপ্লে’
|মাইক্ৰ’-OLED 3D পেনেল, 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেজ ৰেট
|প্ৰচেছৰ
|এপল M5 চিপচেট
|ষ্ট’ৰেজ
|1TB পৰ্যন্ত
কেমেৰা
আৰু
চেঞ্চৰ
|2 টা উচ্চ ৰিজ’লিউশ্যনযুক্ত মুখ্য কেমেৰা
|6 টা ট্ৰেকিং কেমেৰা
|4 টা আই ট্ৰেকিং কেমেৰা
|LiDAR স্কেনাৰ
|4 টা IMU
|ফ্লিকাৰ চেঞ্চৰ
|এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ
|বেটাৰী
|সাধাৰণ ব্যৱহাৰৰ বাবে 2.5 ঘণ্টা, 3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ভিডিঅ’ চলাব পাৰিব
|সংযোগ
|ব্লু 5.3, Wi-Fi 6
|ওজন
|750g ৰ পৰা 800g
|অপাৰেটিং ছিষ্টেম
|visionOS 26
প্ৰজেক্ট মুহান
মন কৰিবলগীয়া যে অহা 22 অক্টোবৰত ছেমছাঙে প্ৰথমটো VR/MR/AR হেডছেট প্ৰজেক্ট মুহান মুকলি কৰিব, যিটোৱে নতুনকৈ মুকলি কৰা এপল ভিজন প্ৰ’ৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব । আগন্তুক হেডছেটটো গুগল আৰু কোৱালকমৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা এণ্ড্ৰbইড XR প্লেটফৰ্মত চলিব ।
লগতে পঢ়ক
Samsung Project Moohan হেণ্ডছেট মুকলিৰ দিন ঘোষণা
1,69,900 টকা মূল্যত এপলে মুকলি কৰিল m5 চিপৰ সৈতে 14 ইঞ্চিৰ মেকবুক প্ৰ’
আদানী আৰু গুগলৰ অংশীদাৰিত্ব: অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত নিৰ্মাণ হ’ব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ AI ডাটা চেণ্টাৰ কেম্পাছ