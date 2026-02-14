ফাদিল হ’ল iPhone 17e ৰ ডিজাইন, মূল্য, 48 MP কেমেৰা থকাৰ সম্ভাৱনা
অতি সোনকালে মুকলি হ’ব পাৰে Apple iPhone 17e । ইয়াত A19 চিপ, 48MP কেমেৰা, Dynamic Island আৰু MagSafe থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Published : February 14, 2026 at 6:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: আমেৰিকা আৰু বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় টেক কোম্পানী এপলে অতি সোনকালে নিজৰ নতুন আইফোন ছিৰিজ আইফোন 17 ছিৰিজত নতুন আৰু সুলভ মূল্যৰ মডেল সংযোজন কৰিব । এই ফোনটোৰ নাম দিয়া হ’ব iPhone 17e । যদিও কোম্পানীটোৱে এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে একো নিশ্চিত কৰা নাই, তথাপিও ফাদিল হোৱা বাতৰিয়ে প্ৰযুক্তি বজাৰত তীব্ৰ চৰ্চা লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
জানিব পৰা গৈছে যে iPhone 17e ৰ ডিজাইন 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা পূৰ্বৰ মডেল iPhone 16e ৰ সৈতে বহুলাংশে মিল থাকিব পাৰে । এতিয়া কোম্পানীটোৱে চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো উন্নীতকৃত মডেলটো মুকলি কৰিব পাৰে । একাংশ খবৰ অনুসৰি 19 ফেব্ৰুৱাৰীত iPhone 17e মুকলি হ’ব পাৰে যদিও কোম্পানীয়ে এতিয়াও এই কথা নিশ্চিত কৰা নাই ।
iPhone 17e সন্দৰ্ভত ফাদিল হোৱা তথ্যৰ সৱিশেষ
অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ জন প্ৰছাৰে ফ্ৰন্ট পেজ টেক নামৰ ইউটিউব চেনেলত এটা কনচেপ্ট ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভিডিঅ’টোত iPhone 17e ৰ সম্ভাৱ্য ডিজাইন আৰু ৰঙৰ বিকল্পসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ভিডিঅ’টোৰ মতে, ফোনটোত ডাইনামিক আইলেণ্ডৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে, যিটো পূৰ্বে কেৱল প্ৰিমিয়াম মডেলতহে দেখা গৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ই MagSafe চাৰ্জিং সমৰ্থিত হ’ব পাৰে ।
ৰঙৰ ক্ষেত্ৰত iPhone 17e বগা, ক’লা আৰু লেভেণ্ডাৰ ৰঙত মুকলি কৰিব পৰা যাব । ফোনটোৰ বেজেল পাতল হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ডিছপ্লেৰ অভিজ্ঞতা উন্নত হ’ব । কেমেৰা ছেটআপৰ সন্দৰ্ভত iPhone 17e ত এটা পিছফালৰ কেমেৰা থাকিব পাৰে, যাৰ সৈতে এল ই ডি ফ্লেছ আৰু ছেকেণ্ডাৰী মাইক্ৰ’ফোন থাকিব পাৰে । খবৰ অনুসৰি ইয়াত 48 মেগাপিক্সেলৰ মেইন কেমেৰা আৰু 12 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব পাৰে ।
ফোনটোৰ বাওঁফালে ভলিউম বুটাম আৰু এটা একচন বুটাম থাকিব পাৰে, আনহাতে সোঁফালে পাৱাৰ বুটাম থাকিব । প্ৰচেছৰৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে ইয়াত এপলৰ নতুন A19 চিপছেট থাকিব পাৰে, যিটো কোম্পানীটোৰ C1X চিপৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । ডিছপ্লেই 60Hz ৰিফ্ৰেছ হাৰ সমৰ্থন কৰিব পাৰে, সম্ভৱতঃ পূৰ্বৰ মডেলৰ সৈতে একে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোৰ IP68 ৰেটিং থাকিব, যাৰ ফলত ই ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী হ’ব । দামৰ কথা ক’বলৈ গ’লে iPhone 17 ৰ আৰম্ভণি মূল্য প্ৰায় 599 ডলাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় 57,000 টকা হ’ব পাৰে ।
