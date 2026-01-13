ETV Bharat / technology

50,249 টকাতেই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব iPhone 15; জানক ক’ত, কেনেকৈ ?

Amazon Republic Day sale ৰ সময়ত ৰেহাই মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air ৰ লগতে iPhone 15 ৷

Apple iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air At Lowest Ever Prices ! Check When And Where To Buy
Apple iPhone 17 (apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 13, 2026 at 5:24 PM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: 76 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস সমাগত ৷ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো অনলাইন শ্বপিং প্লেটফৰ্ম Amazon এ মুকলি কৰিব Republic Day sale ৷ ভাৰতত Republic Day sale ৰ পূৰ্বে এপলে আইফোনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰেহাইৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আমাজনে । এই অফাৰসমূহ ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য, বিক্ৰী মাইক্ৰ’ছাইটত হ্ৰাস কৰা মূল্য তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । 26 জানুৱাৰীৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই বিক্ৰীত কাৰ্ড ভিত্তিক সুবিধা আৰু বিনিময় অফাৰো থাকিব বুলি Amazon এ জনায় ।

iPhone 17 Pro আৰু iPhone 17 Pro Max ৰ মূল্য

Apple iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air At Lowest Ever Prices ! Check When And Where To Buy
iPhone 17 Pro (apple)

বিক্ৰীৰ তালিকা অনুসৰি iPhone 17 Pro Max আমাজন গণৰাজ্য দিৱসৰ বিক্ৰীৰ সময়ত 1,40,400 টকাত উপলব্ধ হ’ব । ভাৰতত এই হেণ্ডছেটটোৰ তালিকাভুক্ত মূল্য 1,49,900 টকাত মুকলি কৰা হৈছিল, যাৰ অৰ্থ হ’ল অতিৰিক্ত অফাৰৰ পূৰ্বে প্ৰত্যক্ষ মূল্য 9500 টকা কৰ্তন কৰা হৈছে ।

Apple iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air At Lowest Ever Prices ! Check When And Where To Buy
iPhone 17 Air (apple)

iPhone 17 Pro ৰ নিয়মীয়া মূল্য 1,34,900 টকাৰ তুলনাত 1,25,400 টকাত বিক্ৰী হ’ব । ইয়াৰ ফলত মূল্যৰ পাৰ্থক্য 9500 টকা । দুয়োটা মডেলেই চৰ্ত আৰু নিয়মৰ অধীনত নিৰ্বাচিত SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু EMI লেনদেনত 10 শতাংশ পৰ্যন্ত তৎক্ষণাত ৰেহাইৰ বাবেও সমৰ্থিত ।

iPhone Air ৰ ৰেহাই মূল্য

Apple iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air At Lowest Ever Prices ! Check When And Where To Buy
iphone air (apple)

Amazon য়েও iPhone Air ৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । বিক্ৰীৰ সময়ত এই ফোনটোৰ তালিকাভুক্ত মূল্য 99 হাজাৰ টকাৰ বিপৰীতে Sale ৰ সময়ত ই উপলব্ধ হ’ব 91,249 টকাত । অৰ্থাৎ 7751 টকা ৰেহাই দিয়া হৈছে । ক্ৰেতাসকলে চেকআউটত নিৰ্বাচিত ডিভাইচ আৰু পেমেণ্ট পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যোগ্য বেংক অফাৰ আৰু এক্সচেঞ্জ বোনাছৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰী মূল্য আৰু অধিক হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

iPhone 15 ৰ মূল্য

Apple iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air At Lowest Ever Prices ! Check When And Where To Buy
iphone 15 (apple)

যিসকলে এপলৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব বিচাৰে কিন্তু বাজেট আছে মাত্ৰ 60 হাজাৰ টকা তেন্তে তেওঁলোকে আইফোন 15 কিনাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰে ।গ্ৰেট ৰিপাব্লিক ডে চেলৰ সময়ত আইফোন 15 ৰেহাই মূল্যত 50,249 টকাত উপলব্ধ হ’ব, যিটোৰ তালিকাভুক্ত মূল্য 59,900 টকা ।

মডেলভাৰতত মূল্যচেলৰ সময়ত মূল্যসৰ্বমুঠ ৰেহাই
iPhone 17 Pro Max1,49,900 টকা1,40,400 টকা9,500 টকা
iPhone 17 Pro1,34,900 টকা1,25,400 টকা9,500 টকা
iPhone Air99,000 টকা91,249 টকা7,751 টকা
iPhone 1559,900 টকা 50,249 টকা9,651 টকা

বৈশিষ্ট্য

iPhone 17 Pro আৰু iPhone 17 Pro Max ত এপলৰ A19 Pro চিপছেট আছে আৰু ইয়াত ট্ৰিপল 48 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে । দুয়োটা ফোনতে 18 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাও আছে আৰু iOS 26 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । প্ৰ’ মেক্স মডেলত প্ৰ’ ভেৰিয়েণ্টৰ তুলনাত ডাঙৰ ডিছপ্লে আৰু বেটাৰী দিয়া হৈছে ।

আইফোন এয়াৰত A19 Pro চিপছেটৰ টিউন কৰা সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াক লাইনআপত পাতল আৰু পাতল বিকল্প হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে । ইয়াত আছে একক 48 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা আৰু প্ৰ’ মডেলৰ দৰেই 18 মেগাপিক্সেলৰ সন্মুখৰ কেমেৰা ।

বিক্ৰীৰ তাৰিখ আৰু অতিৰিক্ত ৰেহাই

আমাজনৰ ৰিপাব্লিক ডে’ৰ বিক্ৰী 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । চূড়ান্ত মূল্য সংৰক্ষণ কনফিগাৰেচন, কাৰ্ডৰ যোগ্যতা আৰু ক্ৰয়ৰ সময়ত প্ৰয়োগ কৰা বিনিময় মূল্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিন্ন হ'ব ।

লগতে পঢ়ক

Last Updated : January 13, 2026 at 5:30 PM IST

TAGGED:

APPLE IPHONE 17 PRO
IPHONE 17 PRO MAX
IPHONE LOWEST PRICE
AMAZON’S IPHONE DEALS
AMAZON REPUBLIC DAY SALE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.