ETV Bharat / technology

M5 চিপৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে নতুন iPad Pro; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

এপলে মুকলি কৰিছে আইপেড প্ৰ’ M5 C1X মডেম ৷ ৱাই-ফাই 7, দ্ৰুত AI ৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে এই আইপেডটো ৷ জানক বিতংকৈ ---

apple-ipad-pro-m5-launched-with-c1x-modem-wi-fi-7-faster-ai-whats-new
M5 চিপৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে নতুন iPad Pro (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 12:49 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: এপলে কোম্পানীটোৰ নতুন M5 চিপৰ দ্বাৰা চালিত এটা আপডেট কৰা আইপেড প্ৰ’ মুকলি কৰিছে, যিয়ে পৰিৱেশন, সংযোগ, ডিছপ্লে সমৰ্থন আৰু ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আনিছে । ৰিফ্ৰেছ কৰা মডেলটো 11 ইঞ্চি আৰু 13 ইঞ্চি আকাৰত উপলব্ধ ।

iPad Pro M5: মূল্য আৰু উপলব্ধতা

মূল্যঃ 99,900 টকাৰ পৰা আৰম্ভ

বিক্ৰী: 22 অক্টোবৰৰ পৰা

আইপেড প্ৰ’ M5: নতুনত্ব কি ?

চিপ

এপলে কয় যে M5 চিষ্টেম অন চিপত প্ৰতিটো কোৰত নিউৰেল এক্সিলেটৰৰ সৈতে 10 কোৰ জিপিইউ আছে, ইয়াৰ উপৰিও 10 কোৰ চিপিইউ (চাৰিটা পাৰফৰমেন্স কোৰ আৰু ছটা ইফিচিয়েন্সি কোৰ) আৰু 16 কোৰ নিউৰেল ইঞ্জিন আছে । এপলৰ মতে, ই মাল্টিটাস্কিং, ফটো আৰু ভিডিঅ’ সম্পাদনা আৰু এআই-চালিত অপাৰেচনসমূহৰ মাজেৰে পৰিৱেশন বৃদ্ধি কৰে ।

কোম্পানীটোৰ মতে, M5 এ M4 চিপৰ AI পাৰফৰমেন্সৰ 3.5 গুণ আৰু M1 ভিত্তিক iPad Pro মডেলৰ AI পাৰফৰমেন্সৰ 5.6 গুণলৈকে কিছুমান কামৰ বাবে প্ৰদান কৰে ।

গ্রাফিক্স আৰু ৰে ট্ৰেচিং

সতেজ আইপেড প্ৰ' লাইনআপক শক্তি প্ৰদান কৰা M5 চিপত তৃতীয় প্ৰজন্মৰ ৰে-ট্ৰেচিং ইঞ্জিন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে অধিক বাস্তৱসন্মত পোহৰ, প্ৰতিফলন আৰু ছাঁ সক্ষম কৰে। এপলে কয় যে নতুন আইপেড প্ৰ’ M4 ৰ তুলনাত 3D ৰেণ্ডাৰত 1.5 গুণ পৰ্যন্ত দ্ৰুত আৰু অক্টেন এক্সৰ M1 তকৈ 6.7 গুণ পৰ্যন্ত দ্ৰুত ।

apple-ipad-pro-m5-launched-with-c1x-modem-wi-fi-7-faster-ai-whats-new
M5 চিপৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে নতুন iPad Pro (Apple)
  • M1 ৰ তুলনাত iPad ৰ বাবে Final Cut Pro ত ছয়গুণলৈকে দ্ৰুত ভিডিঅ' ট্ৰেন্সকোডিং, আৰু M4 ৰ সৈতে iPad Pro তকৈ 1.2 গুণ পৰ্যন্ত দ্ৰুত
  • M1 ৰ তুলনাত Draw Things ত AI ইমেজ প্ৰজন্মৰ চাৰিগুণলৈকে দ্ৰুত, আৰু M4 ৰ সৈতে iPad Pro তকৈ দুগুণলৈকে দ্ৰুত
  • M1 ৰ তুলনাত DaVinci Resolve ত AI ভিডিঅ' আপস্কেলিং 3.7 গুণলৈকে আৰু M4 ৰ সৈতে iPad Pro তকৈ 2.3 গুণলৈকে দ্ৰুত

মেম’ৰী আৰু ষ্ট’ৰেজ

ইউনিফাইড মেম’ৰি বেণ্ডউইডথ এতিয়া 150 GB/ছেকেণ্ড অতিক্ৰম কৰিছে – যিটো পূৰ্বৰ প্ৰজন্মতকৈ প্ৰায় 30 শতাংশ বৃদ্ধি । ষ্ট’ৰেজ পঢ়া/লিখাৰ গতি দুগুণলৈকে দ্ৰুত । 256GB আৰু 512GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ বাবে বেছ ইউনিফাইড মেম’ৰি 12GB ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, 2024 চনৰ আইপেড প্ৰ’ মডেলত 8GBৰ পৰা ।

সংযোগ ক্ষমতা

চেলুলাৰ আইপেড প্ৰ’ মডেলত এপলৰ ইন-হাউছ চি 1 এক্স মডেম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যিয়ে আইপেড প্ৰ’ M4 ৰ তুলনাত 50 শতাংশ পৰ্যন্ত দ্ৰুত চেলুলাৰ ডাটা পাৰফৰমেন্স আৰু 30 শতাংশ পৰ্যন্ত কম শক্তিৰ ব্যৱহাৰ প্ৰদান কৰে । নতুন N1 বেতাঁৰ চিপে ৱাই-ফাই 7, ব্লুটুথ 6 আৰু থ্ৰেড সমৰ্থন আনিছে ।

এপলে কয় যে N1 য়ে 5 GHz নেটৱৰ্কৰ পাৰফৰমেন্স উন্নত কৰে আৰু Personal Hotspot আৰু AirDropৰ দৰে বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি কৰে।

apple-ipad-pro-m5-launched-with-c1x-modem-wi-fi-7-faster-ai-whats-new
M5 চিপৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে নতুন iPad Pro (Apple)

প্ৰদৰ্শন আৰু বাহ্যিক মনিটৰ সমৰ্থন

আইপেড প্ৰ’ত আল্ট্ৰা ৰেটিনা XDR টেণ্ডেম অ’এলইডি ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ অব্যাহত আছে । এপলে এছডিআৰ আৰু এইচডিআৰৰ বাবে 1000 নিটৰ সম্পূৰ্ণ পৰ্দাৰ উজ্জ্বলতা আৰু 1600 নিটৰ শীৰ্ষ এইচডিআৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে । যোৱা বছৰৰ মাত্ৰাৰ সৈতে মিল থকা 11 ইঞ্চিৰ মডেলটো 5.3 মিলিমিটাৰ ডাঠ আৰু 13 ইঞ্চিৰ মডেলটোৰ 5.1 মিলিমিটাৰ ডাঠ ।

এপলে কয় যে আইপেড প্ৰ’ই 120 হাৰ্টজলৈকে বাহ্যিক ডিছপ্লে ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে আৰু কম্পেটিবল মনিটৰত কম লেটেন্সিৰ বাবে এডাপ্টিভ চিংক সমৰ্থন কৰে ।

ছফট্ ৱেৰ আৰু এপল বুদ্ধিমত্তা

নতুন আইপেড প্ৰ' আইপেডঅ'এছ 26 ৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এপলে এটা পুনৰ ডিজাইন কৰা উইণ্ড'ইং ছিষ্টেম, এটা নতুন মেনু বাৰ আৰু ফোল্ডাৰ কাষ্টমাইজেচনৰ সৈতে এটা আপডেট কৰা ফাইলছ এপ আৰু পিডিএফ চোৱা আৰু টীকাকৰণৰ বাবে এটা প্ৰিভিউ এপ হাইলাইট কৰিছে ।

iPadOS 26 এ Apple Intelligence বৈশিষ্ট্যসমূহ যেনে ফোন, FaceTime আৰু বাৰ্তাসমূহত লাইভ অনুবাদ, চৰ্টকাটসমূহত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কাৰ্য পৰামৰ্শ আৰু ৰিমাইণ্ডাৰ দিয়াসমূহত স্বয়ংক্ৰিয় তালিকা শ্ৰেণীবিভাজন আদিও মুকলি কৰে । ই পেছাদাৰী এপসমূহৰ বাবে উন্নত পটভূমি কাৰ্য ব্যৱস্থাপনা আৰু উন্নত অডিঅ' নিয়ন্ত্ৰণ সংযোগ কৰে ।

apple-ipad-pro-m5-launched-with-c1x-modem-wi-fi-7-faster-ai-whats-new
M5 চিপৰ সৈতে এপলে মুকলি কৰিলে নতুন iPad Pro (Apple)

আনুষংগিক বস্তু আৰু চাৰ্জিং

আইপেড প্ৰ’ই এপল পেঞ্চিল প্ৰ’, এপল পেঞ্চিল (ইউএছবি-চি), আইপেড প্ৰ’ৰ বাবে মেজিক কিব’ৰ্ড আৰু স্মাৰ্ট ফলিঅ’ সমৰ্থন কৰে । এপল পেঞ্চিল প্ৰ’ই সঁজুলি নিৰ্বাচন আৰু স্পৰ্শ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে স্ক্ৰীজ আৰু হেপ্টিক ফিডবেক বৈশিষ্ট্য যোগ কৰিছে ।

মেজিক কিবৰ্ডে ইয়াৰ ভাসমান ডিজাইন, ফাংচন ৰো আৰু এলুমিনিয়াম পাম ৰেষ্ট ধৰি ৰাখে । এই আনুষংগিক সামগ্ৰীসমূহে একেলগে আইপেড প্ৰ’ৰ সৃষ্টিশীল আৰু উৎপাদনশীলতা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

IPAD PRO M5 PRICE
IPAD PRO M5 FEATURES
IPAD PRO M5’S WHATS’S NEW
এপল APPLE
APPLE’S NEW IPAD PRO WITH M5 CHIP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.