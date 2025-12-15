ভাৰতত মুকলি হ’ল Apple Fitness+; দাম কিমান ?
ভাৰতত এপল ফিটনেছ+ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া প্ৰশিক্ষকৰ নিৰ্দেশিত ৱৰ্কআউট, মেডিটেচন আৰু ফিটনেছ ট্ৰেকিঙৰ সুবিধা একেটা এপতে ল’ব পাৰিব ।
হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে ভাৰতত এপলে মুকলি কৰে স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন সেৱা এপল ফিটনেছ+। এপলে কয় যে এই সেৱাই ফিট হৈ থকাৰ এক সহজ, স্মাৰ্ট আৰু গাইডযুক্ত উপায় আগবঢ়াইছে । এপল ফিটনেছ এপৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰশিক্ষকৰ সৈতে ৱৰ্কআউট কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ অনুসৰণ কৰিব পাৰে, আৰু ফিটনেছৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে পুৰস্কাৰ পৰ্যন্ত লাভ কৰিব পাৰে । ভাৰতত মুকলি হোৱাৰ পিছত এতিয়া বিশ্বৰ 49 খন দেশত উপলব্ধ হৈছে Apple Fitness+।
ভাৰতত এপল ফিটনেছ+ মূল্য
এপল ফিটনেছ+ হৈছে এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ভিত্তিক সেৱা । ভাৰতত ইয়াৰ মূল্য প্ৰতিমাহে 149 টকা । যিসকল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বছৰজোৰা প্লেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে 999 টকাত বাৰ্ষিক প্লেনো উপলব্ধ । এবছৰৰ বাবে একেলগে প্লেন ক্ৰয় কৰিলে মাহেকীয়া ছাবস্ক্ৰিপশ্যন হ্ৰাস পাব ।
এই সেৱা এপল ৱান প্লেনৰ অংশ নহয়, অৰ্থাৎ ইয়াক পৃথকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব । কিন্তু এপলৰ মতে, এটা ফিটনেছ+ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পৰিয়াল শ্বেয়াৰিঙৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ আন পাঁচজন সদস্যলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ।
এপলে নতুন ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এমাহৰ বিনামূলীয়া ট্ৰাইলৰ সুবিধাও আগবঢ়াইছে যাতে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পূৰ্বে এই সেৱাটো চেষ্টা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও এপলে কয় যে যিসকল গ্ৰাহকে নতুন এপল ৱাটচ, আইফোন, আইপেড, এপল টিভি, এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 বা পাৱাৰবিটছ প্ৰ’ 2 ক্ৰয় কৰে তেওঁলোকে তিনিমাহৰ বাবে বিনামূলীয়া এপল ফিটনেছ+ লাভ কৰিব । কিন্তু এই অফাৰৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীৰ নতুনকৈ ক্ৰয় কৰা ডিভাইচে শেহতীয়া অপাৰেটিং ছিষ্টেম সমৰ্থিত হ’ব লাগিব ।
Apple Fitness+ ত কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে?
এপলৰ মতে, ফিটনেছ+-এ শক্তি প্ৰশিক্ষণ, যোগাসন, ধ্যান, কিকবক্সিং, চাইকেল চলোৱা আৰু মাইণ্ডফুল কুলডাউনকে ধৰি মুঠ 12 ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ সমৰ্থন কৰে । ৱৰ্কআউটৰ অধিবেশন পাঁচ মিনিটৰ পৰা 45 মিনিটলৈকে হয়, যাৰ ফলত সকলো ধৰণৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ গতিৰে ব্যায়াম কৰিব পাৰে ।
এপল ফিটনেছ+ আইফোনতো কাম কৰে, কিন্তু এপল ৱাটচ আৰু এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3ৰ সৈতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে হৃদস্পন্দন, কেল’ৰি বাৰ্ণ আৰু এক্টিভিটি ৰিঙৰ দৰে বাস্তৱ সময়ৰ তথ্যও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
ব্যক্তিগত পৰিকল্পনা আৰু সংগীত সমৰ্থন
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ফিটনেছ+ এপৰ ভিতৰত নিজৰ ব্যক্তিগতকৃত ব্যায়ামৰ পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে । আপুনি এটা ৰেডিমেড প্লেনৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰে বা আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্য্যকলাপ, ৱৰ্কআউটৰ সময়, সপ্তাহৰ দিন আৰু প্ৰশিক্ষকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা কাষ্টম প্লেন তৈয়াৰ কৰিব পাৰে ।
এপল ফিটনেছ+ এপল মিউজিকৰ সৈতেও সংযুক্ত । ই আপোনাক প্ৰেৰণা দি থাকিবলৈ আপোনাৰ ৱৰ্কআউটৰ সময়ত হিপ হপ, আৰ এণ্ড বি, লেটিন গ্ৰুভছ আৰু অন্যান্য শক্তিশালী সংগীত ট্ৰেক শুনিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
ধ্যান আৰু খোজ কঢ়াৰ সময় বৈশিষ্ট্য
এপল ফিটনেছ+ এ 12 টা ভিন্ন ধ্যান থিম আগবঢ়ায়, যেনে শান্ত, টোপনি আৰু শব্দ । এপলৰ মতে, এই সহজ কৌশলসমূহে ব্যৱহাৰকাৰীক জিৰণি লোৱাত সহায় কৰে আৰু গোটেই দিনটো মননশীল হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও আইফোন আৰু এপল ৱাটচত এপলৰ টাইম টু ৱাক ফিচাৰ উপলব্ধ । এপলে কয় যে ইয়াক মানুহক অধিক খোজ কাঢ়িবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াত চেলিব্ৰিটিৰ কণ্ঠত গল্প, ফটো, সংগীত আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এপলৰ মতে, ইয়াৰ ভিতৰত আছে শিল্পী ডেডী য়েংকি, কেমিলা কেবেলো আৰু শ্বাউন মেণ্ডেছ, অভিনেতা চিমু লিউ আৰু জেন ফণ্ডা আৰু ফৰ্মুলা 1 ৰ চালক ইউকি চুনোডা ।
