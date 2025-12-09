ETV Bharat / technology

Apple Fitness Plus: ভাৰতত উপলব্ধ হ’ব 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব 12 টাকৈ ৱৰ্কআউট সেৱা

15 ডিচেম্বৰৰ পৰা ভাৰতত উপলব্ধ হ’ব এপল ফিটনেছ প্লাছ, যাৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আইফোন আৰু এপল ৱাটচত প্ৰ’-লেভেল ফিটনেছ ট্ৰেইনিং লাভ কৰিব পাৰিব ।

apple-fitness-plus-launches-in-india-on-december-15-with-full-workout-library
Apple Fitness Plus: ভাৰতত উপলব্ধ হ’ব 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব 12 টাকৈ ৱৰ্কআউট সেৱা (Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 9, 2025 at 8:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত মুকলি হ’ব Apple Fitness Plus । ভাৰতত ফিটনেছ প্লাছ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে টেক জায়ান্ট এপলে । 15 ডিচেম্বৰত ভাৰতত মুকলি হ’ব এপলৰ জনপ্ৰিয় ফিটনেছ এণ্ড ৱেলনেছ প্লেটফৰ্ম । কোম্পানীটোৱে ইয়াক আজিলৈকে সৰ্ববৃহৎ বিশ্বব্যাপী সম্প্ৰসাৰণ বুলি অভিহিত কৰিছে আৰু ভাৰত সেই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

বহুতে Apple Fitness Plus ক কেৱল এটা ৱৰ্কআউট এপ বুলি ভাবে, কিন্তু আচলতে ই এটা সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল ফিটনেছ ইক'ছিষ্টেম, যিয়ে আপোনাৰ এপল ৱাটচ, আইফোন, আইপেড আৰু এপল টিভিৰ সৈতে কাম কৰি আপোনাৰ ফিটনেছ যাত্ৰাক ব্যক্তিগতকৃতভাৱে অনুসৰণ কৰাৰ লগতে গাইড কৰে । এতিয়া, আপোনাৰ স্বাস্থ্য মেট্ৰিক্স AirPods Pro 3 ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত হয় অৰ্থাৎ অভিজ্ঞতা বহুত মসৃণ হৈ পৰিছে ।

apple-fitness-plus-launches-in-india-on-december-15-with-full-workout-library
Apple Fitness Plus: ভাৰতত উপলব্ধ হ’ব 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব 12 টাকৈ ৱৰ্কআউট সেৱা (Apple)

ফিটনেছ প্লাছৰ সৈতে উপলব্ধ

এপলে কয় যে এই সেৱাই 12 টা ৱৰ্কআউট ফৰ্মেট আগবঢ়াব, যিয়ে নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা অভিজ্ঞ ব্যৱহাৰকাৰীলৈকে সকলোৰে প্ৰয়োজনীয়তা সামৰি ল’ব । ফিটনেছ প্লাছত উপলব্ধ ৱৰ্কআউটৰ ধৰণসমূহ হ’ল:

  • Strength
  • Yoga
  • HIIT
  • Pilates
  • Dance
  • Cycling
  • Kickboxing
  • Meditation
  • Treadmill/Running
  • Rowing
  • Core
  • Mindful Cooldown

ৱৰ্কআউটৰ সময়ো আপুনি ইচ্ছা অনুসৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে । আপুনি 5 মিনিটৰ পৰা 45 মিনিট পৰ্যন্ত যিকোনো নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ।

Apple Watch বা AirPods Pro 3 ৰ সৈতে সুবিধাসমূহ

যদি আপোনাৰ এটা Apple Watch আছে, আপুনি আপোনাৰ পৰ্দাত হৃদস্পন্দন, কেলৰি বাৰ্ন, কাৰ্যকলাপ ৰিং আৰু বাৰ্ন বাৰৰ দৰে বাস্তৱ সময়ৰ তথ্য চাব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ৱৰ্কআউটৰ মনিটাইজেশ্যন আৰু অনুসৰণ দুয়োটা উন্নত হ’ব । এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও প্ৰত্যক্ষ অনস্ক্ৰীণ মেট্ৰিক্স সমৰ্থন লাভ কৰিব ।

কাষ্টম প্লেনৰ বৈশিষ্ট্য

এই বৈশিষ্ট্য সেইসকলৰ বাবে যিসকলে প্ৰতিদিনে কি ৱৰ্কআউট কৰিব সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো অতিশয় কঠিন বুলি বিবেচনা কৰে । কাষ্টম প্লেনে আপোনাৰ আপোনাৰ পছন্দৰ ৱৰ্কআউট, সময়সীমা, প্ৰশিক্ষক আৰু সংগীতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা ব্যক্তিগতকৃত সাপ্তাহিক প্লেন দেখুৱাব । ইয়াৰ উপৰিও, আপুনি Apple Fitness Plus ৰ সৈতে আন কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰ সুবিধা ল'ব পাৰে:

  • Stay Consistent: আপোনাৰ ৰুটিন অনুসৰি এটা ৰেডিমেড পৰিকল্পনা
  • Push Further: অধিক তীব্ৰ বা দীঘলীয়া প্ৰশিক্ষণ বিচৰাসকলৰ বাবে
  • Get Started: নতুনসকলৰ বাবে সহজ ৱৰ্কআউট চেট

সংগীতৰ বৈশিষ্ট্য

apple-fitness-plus-launches-in-india-on-december-15-with-full-workout-library
Apple Fitness Plus: ভাৰতত উপলব্ধ হ’ব 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা; ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব 12 টাকৈ ৱৰ্কআউট সেৱা (Apple)

ফিটনেছ প্লাছৰ সংগীত বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট গভীৰ । এপল মিউজিক লাইব্ৰেৰীৰ পৰা গীত উপলব্ধ । কে-পপ সংগীতৰ নতুন শিতান এটাও সংযোজন কৰা হৈছে । আৰ্টিষ্ট স্পটলাইট প্লেলিষ্টত টেইলৰ চুইফট, বিয়ন্সে, বিটিএছ আৰু চেলিনা গোমেজৰ দৰে তাৰকাৰ সংগীতৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সম্পূৰ্ণ ৱৰ্কআউটৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ই এক অডিঅ’ ৱাক অভিজ্ঞতা য’ত চেলিব্ৰিটিৰ জীৱনৰ কাহিনী শুনি খোজ কাঢ়িবও পাৰি । শেহতীয়া খণ্ডটোত ফৰ্মুলা 1 ৰ ড্ৰাইভাৰ ইউকি চুনোডাক দেখা গৈছে ।

যোগ: 12টা ধ্যান থিম, যেনে শান্ত (Clam), টোপনি, শব্দ আৰু অধিক ৷ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ দিনটোত কিছু মননশীল সময় বিচাৰি উলিয়াবলৈ সহায় কৰিবলৈ উপলব্ধ ।

ভাৰতত ছাবস্ক্ৰিপচনৰ মূল্য:

প্লেন মূল্য
মাহেকীয়া149 টকা
বছৰেকীয়া999 টকা
পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক6 জন পৰ্যন্ত

নতুন এপল ৱাটচ, আইফোন, আইপেড, এপল টিভি, এয়াৰপডছ প্ৰ’ 3 বা পাৱাৰবিটছ প্ৰ’ 2 কিনিলে 3 মাহৰ বিনামূলীয়া ফিটনেছ প্লাছ চাবস্ক্ৰিপচনও থাকিব ।

কোনবোৰ ডিভাইচে কাম কৰিব?

  • আইফোন 8 বা তাৰ পৰৱৰ্তী মডেল
  • এপল ৱাটচ ছিৰিজ 3 বা তাৰ পৰৱৰ্তী মডেল
  • আইপেড
  • এপল টিভি

ভাৰতত কেতিয়া উপলব্ধ হ’ব ?

15 ডিচেম্বৰত ভাৰতত মুকলি হ’ব এই সেৱা । তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপল ফিটনেছ প্লাছৰ সকলো বৈশিষ্ট্যৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

APPLE FITNESS PLUS DEVICES
APPLE FITNESS PLUS PRICE IN INDIA
APPLE FITNESS PLUS LAUNCH DATE
APPLE FITNESS PLUS FEATURES
APPLE FITNESS PLUS INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.