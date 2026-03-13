বিশ্বব্যাপী আইফোন উৎপাদনৰ প্ৰায় 25% ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰিছে Apple এ
ভাৰতত এপলে দ্ৰুতগতিত আইফোন নিৰ্মাণৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাইছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি বিশ্বৰ উৎপাদনৰ 25% বৰ্তমান ভাৰতৰ ।
হায়দৰাবাদ: ভাৰত দ্ৰুতগতিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণ কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । বিশেষকৈ এপলে ভাৰতত বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা উৎপাদনৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া বিশ্বব্যাপী আইফোন উৎপাদনৰ প্ৰায় 25% ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰে । এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীটোৱে ভাৰতত যোৱা বছৰৰ তুলনাত প্ৰায় 53% আইফোন নিৰ্মাণ বৃদ্ধি কৰিছে ।
এই তথ্য ব্লুমবাৰ্গৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2024 চনত প্ৰায় 3.6 কোটি আইফোনৰ তুলনাত 2025 চনত এপলে ভাৰতত প্ৰায় 5.5 কোটি আইফোন একত্ৰিত কৰিব । অৰ্থাৎ ভাৰতত আইফোনৰ উৎপাদন মাত্ৰ এবছৰৰ ভিতৰতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । এপলৰ মুঠ বিশ্বব্যাপী উৎপাদন বিবেচনা কৰিলে কোম্পানীটোৱে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 220 ৰ পৰা 23 কোটি আইফোন নিৰ্মাণ কৰে । ফলস্বৰূপে ভাৰতৰ অংশ এতিয়া উল্লেখযোগ্য আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইয়েই আছে ।
PLI আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ
ক্ৰমান্বয়ে এপলে চীনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ কৌশলৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । ইয়াৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ হৈছে আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত চলি থকা বাণিজ্যিক বিবাদ । চীনৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত আমেৰিকাই কেইবাটাও শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ফলত এপল আৰু ইয়াৰ যোগানকাৰীসকলে আমেৰিকাৰ বজাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ কিছু অংশ চীনৰ বাহিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনত ভাৰতে এক শক্তিশালী বিকল্প হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰডাকচন লিংকড ইনচেন্টিভ (PLI) আঁচনিখনেও ইয়াত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । এই আঁচনিৰ অধীনত কোম্পানীসমূহক ইলেক্ট্ৰনিকছ উৎপাদন আৰু ৰপ্তানিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰৰোচনা দিয়া হয় । এই কাৰণেই বহু বিশ্বব্যাপী কোম্পানীয়ে ভাৰতত নিজৰ উৎপাদন সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । অৱশ্যে এপলৰ বেছিভাগ আইফোন এতিয়াও চীনত নিৰ্মাণ কৰা হয় ।
চৰকাৰী সহায় বিচাৰি বিদেশী কোম্পানী
তদুপৰি ভাৰতত উৎপাদন ব্যয় চীন আৰু ভিয়েটনামতকৈ কিছু বেছি বুলি কোৱা হয় । এই কাৰণতে এপল আৰু ছেমছাং ইলেক্ট্ৰনিকছৰ দৰে কোম্পানীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা অতিৰিক্ত সহায় বিচাৰিছে । জানিব পৰা মতে স্মাৰ্টফোন খণ্ডৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰাজসাহায্যৰ ম্যাদ 31 মাৰ্চত শেষ হ’ব, গতিকে নতুন প্ৰৰোচনামূলক আঁচনি সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছে ।
বৰ্তমান ভাৰতত এপলৰ যোগান শৃংখলো দ্ৰুতগতিত শক্তিশালী হৈ উঠিছে । Foxconn, Tata Electronics আৰু Pegatron ৰ দৰে অংশীদাৰে ইয়াত কোম্পানীটোৰ বাবে আইফোন নিৰ্মাণ কৰি আছে । এই কোম্পানীসমূহে নতুন আৰু পুৰণি দুয়োটা মডেল নিৰ্মাণ কৰি আছে । বৰ্তমান iPhone 17 series ৰ Pro আৰু Pro max কে ধৰি সকলো মডেল ভাৰতত এছেম্বল কৰা হৈছে ।
ভাৰতত আইফোন একত্ৰিত কৰাৰ উপৰিও এপলে কম্পোনেণ্ট নিৰ্মাণৰ সম্প্ৰসাৰণো কৰি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী চেল, ফোন আৰু ঘড়ীৰ বাবে ধাতুৰ ঘেৰাও, এয়াৰপডৰ দৰে আনুষংগিক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে অনাগত বছৰবোৰত ভাৰত এপলৰ আন এক বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্ৰ হ’ব পাৰে ।
