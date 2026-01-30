ETV Bharat / technology

ভাৰতত কৰ্পৰেট অফিচ মুকলি কৰিব টেক জায়াণ্ট এপলে; মুম্বাইত দ্বিতীয়খন Apple Store খোলাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ

ভাৰতত আইফোনৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি এপলে মুম্বাইত দ্বিতীয়খন ষ্টোৰ আৰু চেন্নাইত প্ৰথমটো কৰ্প’ৰেট অফিচ খুলিবলৈ সাজু হৈছে । এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---

মুম্বাইৰ বান্দ্ৰাস্থিত এপল ষ্টোৰ (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 30, 2026 at 6:26 PM IST

হায়দৰাবাদ: এপলে ভাৰতত নিজৰ ব্যৱসায়ক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে । এপলে এতিয়া ভাৰতত আইফোন নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধ থাকিব নিবিচাৰে, কিন্তু খুচুৰা আৰু কৰ্পৰেট দুয়োটা খণ্ডতে নিজৰ উপস্থিতি শক্তিশালী কৰি তুলিছে । ইয়াৰ বাবে এপলে মুম্বাইত দ্বিতীয়খন খুচুৰা বিপণী খুলিবলৈ সাজু হৈছে আৰু লগতে চেন্নাইত প্ৰথমটো ডেডিকেটেড কৰ্পৰেট অফিচ খুলিবলৈও প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এপলৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া টিম কুক 2026 চনৰ বিত্তীয় ত্ৰৈমাসিকৰ আয়ৰ কলৰ সময়ত কয় যে ভাৰতত কোম্পানীটোৰ ব্যৱসায়ে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ফলস্বৰূপে এপলে মুম্বাইত আন এখন খুচুৰা বিপণী খুলিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে । অৱশ্যে ষ্ট’ৰখনৰ সঠিক স্থান আৰু খোলাৰ তাৰিখ সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

বৰ্তমান ভাৰতত এপলৰ মুঠ পাঁচখন অফিচিয়েল খুচুৰা বিপণী আছে। শেহতীয়াকৈ ডিচেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকৰ সময়ছোৱাত এপলে নয়দাত পঞ্চমখন ষ্ট’ৰ মুকলি কৰে, দিল্লী-NCR ত দ্বিতীয়খন ষ্ট’ৰ । এই ষ্ট'ৰখন দিল্লী মল অৱ ইণ্ডিয়া (ডি এল এফ), নয়দা ছেক্টৰ 18 ত অৱস্থিত । এপলৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ লগতে টুডে এপলৰ অধিবেশনত কাৰিকৰী সহায় আৰু মেৰামতি সেৱাও ইয়াত উপলব্ধ ।

মুম্বাই আৰু চেন্নাইৰ বাবে এপলৰ বৃহৎ পৰিকল্পনা

ইয়াৰ পূৰ্বে 2023 চনৰ আগষ্ট মাহত এপলে মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা কুৰলা কমপ্লেক্সৰ জিঅ’ ৱৰ্ল্ড ড্ৰাইভ মলত প্ৰথমটো অফিচিয়েল ষ্ট’ৰ এপল বিকেচি মুকলি কৰে । এতিয়া কোম্পানীটোৱে মুম্বাইত দ্বিতীয়খন ষ্টোৰ মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, যাৰ ফলত খুচুৰা বিক্ৰীৰ স্থান আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব বুলি আশা কৰা হৈছে । একাংশ বাতৰিত মুম্বাইৰ দ্বিতীয়খন এপল ষ্টোৰ বৰিভালিৰ ওবেৰয় স্কাই চিটি মলত মুকলি হ’ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছিল যদিও মুম্বাইত দ্বিতীয়খন এপল ষ্ট’ৰৰ স্থান সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য কৰা নাই এপলৰ বিষয়াসকলে ।

ইফালে, এপলে চেন্নাইত আন এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে । জানিব পৰা মতে, কোম্পানীটোৱে পোৰুৰৰ ডি এল এফ চাইবাৰ চিটি আই টি পাৰ্কত প্ৰায় 20 হাজাৰ বৰ্গফুট কাৰ্যালয়ৰ স্থান লীজত লৈছে । এয়া ভাৰতত এপলৰ প্ৰথমটো কৰ্পৰেট অফিচ হ’ব পাৰে, য’ত কোম্পানীটোৰ কৰ্পৰেট অপাৰেচন পোনপটীয়াকৈ চলিব ।

মন কৰিবলগীয়া যে চেন্নাই মূলতঃ এপলৰ বাবে উৎপাদন কেন্দ্ৰ হৈয়েই আছে যদিও নতুন কাৰ্যালয়টো মুকলি হোৱাৰ লগে লগে চেন্নাইও কোম্পানীটোৰ কৌশলগত আৰু পৰিচালনা কাৰ্যকলাপৰ অংশ হ’ব পাৰে । এপলৰ চিএফঅ’ কেভিন পাৰেখৰ মতে, ভাৰতত কোম্পানীটোৰ ইনষ্টলড ইউজাৰ বেছতো দুটা সংখ্যাৰ বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ ফলত অনাগত বছৰবোৰত এপলৰ বাবে ভাৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বজাৰ হৈ পৰিছে ।

