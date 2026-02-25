শিশু সুৰক্ষা: এপ ডাউনলোডৰ ক্ষেত্ৰত কটকটীয়া নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে টেক জায়াণ্ট এপলে

শিশু সুৰক্ষা: এপ ডাউনলোডৰ ক্ষেত্ৰত কটকটীয়া নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে টেক জায়াণ্ট এপলে
Apple এ কেইবাখনো দেশত 18+ এপ ডাউনলোডৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা কটকটীয়া কৰাৰ লগতে নতুন বয়স পৰীক্ষণ সঁজুলি মুকলি কৰি শিশু সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ: এপলে এতিয়া বিশ্বৰ বহু দেশত বিকাশশীল বয়স পৰীক্ষণ আইন মানি চলিবলৈ নতুন সঁজুলি মুকলি কৰিছে । কোম্পানীয়ে ডেভেল’পাৰসকলক জনাইছে যে তেওঁলোকে ‘বয়সৰ নিশ্চয়তা’ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে 18 বছৰৰ তলৰ শিশুৱে যাতে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে ডিজাইন কৰা এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰে ।
এপলে নিজৰ এপ ষ্ট’ৰত এটা আপডেট ডিক্লেৰেড এজ ৰেঞ্জ API মুকলি কৰিছে, যিটো বৰ্তমান বিটা টেষ্টিঙৰ বাবে উপলব্ধ । এই সঁজুলিটোৰ মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল ই ডেভেল’পাৰসকলক ব্যৱহাৰকাৰীৰ সঠিক জন্ম তাৰিখ প্ৰদান নকৰে, কিন্তু কেৱল তেওঁলোকৰ বয়সৰ শ্ৰেণীহে প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তা আৰু বয়স পৰীক্ষণ আইনসমূহ মানি চলাটো নিশ্চিত হ’ব ।
18+ ৰেটিং থকা এপ নিষিদ্ধ কৰা
ব্ৰাজিলত ডেভেল’পাৰসকলে এই API ৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বয়সৰ শ্ৰেণী নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰী বা তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰাজিল, আৰু ছিংগাপুৰত এপলে 18+ ৰেটিং থকা এপসমূহৰ ডাউনলোড ব্লক কৰিছে । এই দেশসমূহৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া 18+ ৰেটিং থকা এপ এটা ডাউনলোড কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰথমে নিজৰ বয়স নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
এই বয়স পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো Apple app store নিজেই চম্ভালিব যদিও এপলে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ডেভেল’পাৰসকলে স্থানীয় আইনৰ ভিত্তিত পৃথক নিয়ম মানি চলিব লাগিব । ব্ৰাজিলত লুট বক্সৰ দৰে বৈশিষ্ট্য থকা গেমসমূহক বিশেষভাৱে 18+ ৰেটিং দিয়া হ’ব । লুট বক্সক জুৱাৰ দৰে বুলি গণ্য কৰা হয় কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা খেলুৱৈয়ে খেলৰ ভিতৰত যাদৃচ্ছিক পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ ধন খৰচ কৰিব পাৰে । বহু সাংসদৰ মতে এনে বৈশিষ্ট্য শিশুৰ বাবে অনুপযুক্ত ।
আমেৰিকাত ইউটা আৰু লুইজিয়ানাৰ দৰে ৰাজ্যই নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বয়সৰ শ্ৰেণীটো ডেভেল’পাৰৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰিব যাতে এপসমূহে স্থানীয় নিয়ম মানি চলিব পাৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে টেক্সাছেও একেধৰণৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও এই গোচৰ আদালতত বিচাৰাধীন হৈ আছে । যোৱা বছৰ এপলে নিজৰ বয়স ৰেটিং ব্যৱস্থা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল আৰু এপ জমা দিয়াৰ সময়ত ডেভেল’পাৰসকলক অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । কোম্পানীটোৱে কয় যে ব্যৱহাৰকাৰীৰ সুৰক্ষা আৰু গোপনীয়তা সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে বিভিন্ন দেশৰ আইন মানি চলিবলৈ এই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
