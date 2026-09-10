কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন ডুঅ’ মুকলি, কি কি সুবিধা আছে, দাম কিমান এই ফোনৰ ?
এপলে ভাৰতত প্ৰথমটো কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা হেণ্ডছেট আইফোন ডুঅ’ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ইয়াত কোম্পানীটোৰ নতুন ২nm A20 Pro চিপছেট আছে ।
Published : September 10, 2026 at 8:46 AM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত এপলে ভাঁজ কৰিব পৰা (Foldable) স্মাৰ্টফোনৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিলে । ভাৰত আৰু বিশ্বজুৰি কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ প্ৰথমটো কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা হেণ্ডছেট আইফোন ডুঅ’ মুকলি কৰিছে । এই হেণ্ডছেটটো কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া A20 Pro চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত, যিটো টি এছ এম চিৰ ২ নেন’মিটাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত নিৰ্মিত । ইয়াত দুটা 48MP চেন্সৰৰ সৈতে ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে । অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা Super Retina XDR পৰ্দা (বাহিৰ আৰু ভিতৰৰ ডিছপ্লেসমূহত), 2TB লৈকে ষ্টৰেজ, MagSafe বেতাঁৰ চাৰ্জিঙৰ সুবিধা আৰু গোটেই দিনটো চলিব পৰাকৈ বেটাৰী ।
আইফোন ডুঅ’: মূল্য, উপলব্ধতা
আইফোন ডুঅ’ৰ চাৰিটা ষ্ট’ৰেজ বিকল্প আছে ৷ ইয়াৰ ২৫৬জিবি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ২.৯৯ লাখ, ৫১২জিবি মডেলৰ মূল্য ৩.২৪ লাখ, ১টিবি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ৩.৭৪ লাখ আৰু ২টিবি মডেলৰ মূল্য ৪.৪৯ লাখ । এই ফোনটো ষ্টাৰ হোৱাইট আৰু নাইট স্কাই শ্বেডত উপলব্ধ ।
গ্ৰাহকে এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোগেদি অহা ১৬ অক্টোবৰত ভাৰতীয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম (IST) অনুসৰি বিয়লি ৫:৩০ বজাৰ পৰা আইফোন ডুঅ’ ফোনটো প্ৰি-অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব । এপলে কয় যে ২০২৬ চনৰ ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা এই ডুঅ’ বজাৰত উপলব্ধ হ’ব ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰু উপলব্ধতা
|২৫৬জিবি
|২,৯৯,৯০০
প্ৰি-অৰ্ডাৰ আৰম্ভ হ’ব ১৬ অক্টোবৰত
উপলব্ধ হ’ব ২৩ অক্টোবৰৰ পৰা
|৫১২জিবি
|৩,২৪,৯০০
|১টিবি
|৩,৭৪,৯০০
|২টিবি
|৪,৪৯,৯০০
আইফোন ডুঅ': বৈশিষ্টসমূহ
আইফোন ডুঅ’ৰ মূল বৈশিষ্ট হ’ল ইয়াৰ ডিজাইন আৰু ডিছপ্লে’ । এই ফোনটো কিতাপৰ দৰে, পাছপ'ৰ্ট আকাৰত ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ নিয়মীয়া আয়তাকাৰ হেণ্ডছেটতকৈ এই ফোনটো চুটি, বহল আৰু হাতত ল’বলৈ অধিক আৰামদায়ক ।
এই ফোল্ডেবল ফোনটোত ৭.৬ ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ ইনাৰ ডিছপ্লে আছে, এই ডিছপ্লে’ আইফোন ১৮ প্ৰ’ৰ ৬.৩ ইঞ্চিৰ স্ক্ৰীণতকৈ ৮০ শতাংশ ডাঙৰ । ইয়াত কাষ্টম নেনো-টেক্সচাৰ ফিনিচিং আছে যাতে খোলাৰ সময়ত দৃশ্যমান ক্ৰীজ কম হয় ।
হেণ্ডছেটটোত চিৰামিক শ্বিল্ড প্ৰটেকচনৰ সৈতে ৫.৪ ইঞ্চিৰ ছুপাৰ ৰেটিনা এক্সডিআৰ আউটাৰ ডিছপ্লে’ আছে, এই ডিছপ্লে’ ফোনটোৰ বেক পেনেলতো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ।
এই ফোনটো এপলৰ শেহতীয়া A20 Pro প্ৰচেছৰত চলি আছে, যিটো ২nm প্ৰচেছৰত নিৰ্মিত । চিষ্টেম অন চিপ (SoC)ত ছটা ক’ৰ আছে, যিবোৰে A19 Pro চিপছেটতকৈ ২০ শতাংশ দ্ৰুত প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ২টিবি পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে ।
আইফোন ডুঅ’ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত আছে ৪৮এমপি ফিউজন প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু ৪৮এমপি ফিউজন আল্ট্ৰা-ৱাইড লেন্স আছে । ফোল্ডেবল ডিভাইচটোৱে ১২০এফপিএছত 4K ৰিজ’লিউচনলৈকে ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে । ভিতৰৰ ডিছপ্লে’ত চেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে ১২এমপি চেণ্টাৰ ষ্টেজ কেমেৰা আছে ।
এপলে দাবী কৰিছে যে ডুঅ’ই গোটেই দিনটোৰ বেটাৰী লাইফ প্ৰদান কৰে, ভিতৰৰ স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ৩১ ঘণ্টালৈকে আৰু বাহিৰৰ স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত ৪৪ ঘণ্টালৈকে ভিডিঅ’ প্লেবেক কৰিব পাৰে ।
ভাঁজ কৰিব পৰা ডিভাইচটোৱে সংযুক্ত ডিছপ্লে ব্যৱহাৰৰ সৈতে একক চাৰ্জত ২৪ ঘণ্টালৈকে বেটাৰী জীৱন প্ৰদান কৰে । ৫ মিনিটৰ চাৰ্জ দিলে ৫ ঘণ্টাৰ ভিডিঅ’ প্লেবেক পোৱা যাব বুলি কোৱা হৈছে ।
এই ফোন iOS 27 ত চলে, যিটো ব্যৱহাৰকাৰীসকলক উন্নত মাল্টিটাস্কিং, সহজ এপ সংযোগ আদিৰ বাবে Split View ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি দিবলৈ কাষ্টমাইজ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতত মুকলি আইফোন ১৮ প্ৰ’ আৰু প্ৰ’ মেক্স, ইয়াৰ দাম, কেতিয়া বজাৰত উপলব্ধ হ’ব সকলো জানি লওক