পুৰণি আইফোন মডেলৰ পৰা মেকবুকলৈ - চলিত বৰ্ষত এপলে বন্ধ কৰিলে এইসমূহ সামগ্ৰী

বন্ধ কৰা এপল ডিভাইচৰ তালিকাত আইফোন 16 প্ৰ’ মডেল, 2য় প্ৰজন্মৰ এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা, মেকবুক এয়াৰ M2 আদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (IANS)
Published : December 27, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: 2025 বৰ্ষৰ অন্তিম সময়ত আমি ভৰি দিছো ৷ এই বছৰ এপলে কেইবাটাও ব্যৱসায়িকভাৱে সফল সামগ্ৰী বন্ধ কৰি দিলে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে আইফোন, আইপেড, এপল ঘড়ী, মেক আদি । বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে এই ডিভাইচসমূহৰ নতুন প্ৰজন্ম মুকলি হোৱাৰ বাবেই পুৰণি সামগ্ৰীবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল ।

কোম্পানীটোৱে আইফোন SE ৰ অন্ত পেলাইছিল এটা কনচেপ্ট হিচাপে । ইয়াৰ গুৰুত্ব আছিল গ্ৰাহকক সুলভ মূল্যত এটা কমপেক্ট, পাৰফৰমেন্স-অৰিয়েণ্টেড বিকল্প আগবঢ়োৱা। SE লাইনআপে পুৰণি ডিজাইন ভাষা আৰু উপাদানসমূহ যেনে টাচআইডিৰ সৈতে আইকনিক হোম বুটাম, এলচিডি পেনেল, এটা চাব-6 ইঞ্চি ডিছপ্লে আৰু লাইটনিং পৰ্ট ধৰি ৰাখিছিল । তৃতীয় প্ৰজন্মৰ আইফোন SE ৰ ঠাইত চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আইফোন 16E ​​মুকলি কৰা হৈছিল ।

একেদৰে এপলেও ক্ৰমান্বয়ে আইফোন প্লাছৰ লাইনআপ ডাউন কৰি আছে। এপলে শেহতীয়া আইফোন 17 ছিৰিজত প্লাছ মডেল মুকলি কৰা নাছিল; ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আইফোন এয়াৰ মুকলি কৰিলে, যিটো কোম্পানীটোৱে আজিলৈকে নিৰ্মিত আটাইতকৈ পাতল আইফোন ।

টেক জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে 2025 চনত আইফোন 14 প্লাছ আৰু আইফোন 15 প্লাছ দুয়োটা মডেল বন্ধ কৰি দিছিল । প্যাটাৰ্ণটোলৈ চালে এপলে ক্ৰমান্বয়ে আইফোন 16 প্লাছক নিজৰ লাইনআপৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব ।

2025 চনত বন্ধ হৈ পৰা এপলৰ সামগ্ৰীৰ তালিকা

2025 বৰ্ষত বন্ধ হৈ পৰা আইফোনৰ মডেলকেইটা:

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone SE (3য় প্ৰজন্ম)

আইপেড লাইনআপত অধিক নিশব্দ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । এপলে প্ৰায় প্ৰতিটো মডেল দ্ৰুত চিপ কিন্তু সূক্ষ্ম বাহ্যিক পৰিৱৰ্তনেৰে সতেজ কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত কেইবাটাও পুৰণি ভেৰিয়েন্ট নোহোৱা হোৱা দেখা গৈছে । 2025 চনত ব্ৰেণ্ডটোৱে বন্ধ কৰা আইপেড মডেলৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হ’ল:

  • iPad Pro with M4 chip
  • iPad Air with M2 chip
  • iPad 10

এপলৰ ৱেয়াৰেবলতো এইদৰে নোহোৱা হোৱা দেখা গৈছিল । এপল ৱাটচ আল্ট্ৰা, ছিৰিজ আৰু SE লাইনৰ দৰে ডিভাইচসমূহ নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, মূলতঃ চিপ-স্তৰৰ উন্নীতকৰণৰ সৈতে জড়িত । 2025 চনত বন্ধ কৰা এপল ৱাটচ মডেলৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হ’ল:

  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch SE 2

এপলে নতুন এম-ছিৰিজ চিপছেটলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি কেইবাটাও ডিভাইচ অচল কৰি মেক লাইনআপকো উন্নীত কৰে । 2025 চনত ব্ৰেণ্ডটোৱে বন্ধ কৰা মেক মডেলৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হ’ল:

  • Mac Studio with M2 Max and M2 Ultra
  • 14-inch MacBook Pro with M4
  • 13-inch and 15-inch MacBook Air with M3
  • 13-inch MacBook Air with M2

টেক জায়ান্টটোৱে কেইবাটাও এক্সেচৰিজ আৰু নিচ প্ৰডাক্টৰ আপডেট সংস্কৰণো প্ৰৱৰ্তন কৰে, যাৰ ফলত সেইবোৰ বন্ধ কৰা হয়। ২০২৫ চনত বন্ধ কৰা এপলৰ সামগ্ৰীৰ তালিকা ইয়াত দিয়া হ’ল:

  • AirPods Pro 2
  • Apple Vision Pro with M2
  • MagSafe Charger with Qi 2
  • 30W USB-C Power Adapter
  • Lightning to 3.5mm Audio Cable
  • MagSafe to MagSafe 2 Converter

