iPhone 17e, MacBook Neo আৰু আন একাংশ নতুন সামগ্ৰী মুকলিৰ পাচতে Apple এ বন্ধ কৰিলে এই 7 বিধ সামগ্ৰী

আনবোৰ বছৰৰ দৰে এইবছৰো এপলে একাংশ সামগ্ৰী বন্ধ কৰি দিছে ৷ কাৰণ ইয়াৰ উত্তৰাধিকাৰী ইতিমধ্যে বজাৰত উপস্থিত হৈছে ৷

প্ৰতীকাত্মক ছবি (AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 7:46 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ এপলে নতুন আইপেড, মেকবুক আৰু আইফোন মডেলকে ধৰি বহুতো নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰিছে, য’ত আছে MacBook Neo, MacBook Pro with M5 Pro and M5 Max chipsets, MacBook Air with M5 chip, Studio Display, Studio Display XDR, M4 iPad Air, and iPhone 17e । কিন্তু সচৰাচৰৰ দৰেই কুপাৰটিনোস্থিত টেক জায়ান্টটোৱে বৰ্তমানৰ কেইবাটাও সামগ্ৰী বন্ধ কৰি দিছে কাৰণ ইয়াৰ উত্তৰাধিকাৰী ইতিমধ্যে বজাৰলৈ আহিছে ।

এপলে বন্ধ কৰিলে এইবোৰ সামগ্ৰী

iPhone 16e ৰ ঠাইত শেহতীয়া iPhone 17e, M4 মেকবুক এয়াৰৰ ঠাইত M5 মেকবুক ভাৰতত মুকলি হ’ল ৷ MacBook Pro 2026 ত থাকিব M5 Pro আৰু M5 Max চিপ এয়াৰ, M5 প্ৰ’ আৰু M5 মেক্স প্ৰচেছৰৰ মেকবুক প্ৰ’ই মেকবুক প্ৰ’ৰ ঠাইত M4 Pro আৰু M4 মেক্স, M3 আইপেড এয়াৰৰ ঠাইত M4 আইপেড এয়াৰ, ষ্টুডিঅ’ ডিছপ্লে (2022)ৰ ঠাইত ষ্টুডিঅ’ ডিছপ্লে (2026) আৰু প্ৰ’ ডিছপ্লেৰ ঠাইত ষ্টুডিঅ’ ডিছপ্লে XDR ৷ এপলে M5 মেকবুক প্ৰ’ৰ ঠাইত 512GB ষ্ট’ৰেজৰ সলনি কৰি 1TB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে M5 মেকবুক প্ৰ’ৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

বন্ধ কৰাৰ অৰ্থ হ’ল এই ডিভাইচসমূহ এপলৰ অনলাইন আৰু অফলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিবলৈ উপলব্ধ নহ’ব । কিন্তু ফ্লিপকাৰ্ট, আমাজন, বিজয় চেলছৰ দৰে তৃতীয় পক্ষৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাই ষ্টক শেষ নোহোৱালৈকে এই সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰি থাকিব ।

নতুন সামগ্ৰী পুৰণি সামগ্ৰী
iPhone 17e iPhone 16e
M5 MacBook Air M4 MacBook Air
MacBook Pro with M5 Pro and M5 Max chipsetsMacBook Pro with M4 Pro and M4 Max chipsets
M4 iPad Air M3 iPad Air
Studio Display (2026) Studio Display (2022)
Studio Display XDR Pro Display XDR
M5 MacBook Pro with 1TB storage M5 MacBook Pro with 512GB storage

iPhone 17e, M5 মেকবুক এয়াৰ, M5 Pro/ m5 Max ৰ সৈতে মেকবুক প্ৰ’ আৰু M4 আইপেড এয়াৰ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি আপডেট হৈ আহিছে । যদিও এই ডিভাইচসমূহ মূল্যৱান উন্নীতকৰণৰ সৈতে উপলব্ধ, এপলে পূৰ্বৰ ডিভাইচসমূহ বন্ধ কৰাটো যুক্তিসংগত । কিন্তু M5 MacBook Pro ৰ 512GB ভেৰিয়েন্ট বন্ধ হোৱাটো অপ্ৰত্যাশিত আছিল ।

মেকবুক লাইনআপৰ আটাইতকৈ সুলভ মূল্যৰ এণ্ট্ৰি লেভেল লেপটপ হৈছে মেকবুক নিঅ’। 2026 চনৰ শক্তিশালী মেকবুক প্ৰ’ ছিৰিজ লেপটপসমূহ সেইসকল ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে আদৰ্শ যিয়ে পাৰফৰমেন্স অন পইণ্ট বিচাৰে । M5 চিপছেটৰ সৈতে মেকবুক এয়াৰে সুষম পৰিৱেশন আৰু শক্তিৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰে । iPhone 17e ত আছে A19 চিপছেট, MagSafe সমৰ্থন, আৰু চিৰামিক শ্বিল্ড 2 প্ৰটেকচন । নতুন আইপেড এয়াৰত M4 চিপছেট আৰু উন্নত গ্ৰাফিক্স আছে । এপলে উল্লেখ কৰিছে যে ষ্টুডিঅ’ ডিছপ্লে আৰু ষ্টুডিঅ’ ডিছপ্লে এক্সডিআৰ আকস্মিক আৰু সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰকাৰী উভয়ৰে বাবে উপযোগী ।

