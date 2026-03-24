এপলে ঘোষণা কৰিলে WWDC 2026 ৰ দিন; iOS 27, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্ৰত বৃহৎ উন্নীতকৰণৰ আশা
এপলৰ বাৰ্ষিক ৱৰ্ল্ডৱাইড ডেভেলপাৰ কনফাৰেন্স ৮ জুনৰ পৰা ১২ জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াত iOS 27 AI বৈশিষ্ট্য আৰু Siri উন্নীতকৰণৰ আশা কৰা হৈছে ।
Published : March 24, 2026 at 11:38 AM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়াণ্ট APPLE এ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে যে ইয়াৰ বাৰ্ষিক ৱৰ্ল্ডৱাইড ডেভেলপাৰ্ছ কনফাৰেন্স (WWDC) ২০২৬ বৰ্ষৰ সন্মিলন ৮ জুনৰ পৰা ১২ জুনলৈকে অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই বছৰ বিশ্বৰ লাখ লাখ ডেভেলপাৰ আৰু প্ৰযুক্তি অনুৰাগীৰ বাবে ই এক বৃহৎ সুযোগ হ’ব । মূল ভাষণটো অনলাইন ষ্ট্ৰীমিংৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব ৷ আনহাতে নিৰ্বাচিত অংশীদাৰসকলে এপল পাৰ্কত ব্যক্তিগতভাৱে উপস্থিত থকাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । এইবাৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI), নতুন ছফটৱেৰ আপডেট আৰু ডেভেলপাৰ সঁজুলিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ’ব । iOS 27, চিৰিৰ বৃহৎ উন্নীতকৰণ আৰু গুগলৰ জেমিনি AI ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰ দৰে আশা কৰা ধৰণৰ ঘোষণাৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানটো বাতৰিৰ শিৰোনামত আছে ।
WWDC 2026 ত কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব ?
#WWDC26— Greg Joswiak (@gregjoz) March 23, 2026
WWDC 2026 মূলতঃ অনলাইন ফৰ্মেটত অনুষ্ঠিত হ’ব । ডেভেলপাৰ আৰু সাধাৰণ দৰ্শকে এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এপল ডেভেলপাৰ এপ আৰু ইউটিউব চেনেলত লাইভ সম্প্ৰচাৰ চাব পাৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ লাখ লাখ লোকৰ সহজ প্ৰৱেশৰ সুবিধা হ’ব । অৱশ্যে নিৰ্বাচিত ডেভেলপাৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰথম দিনাই এপল পাৰ্কত সীমিত ব্যক্তিগত উপস্থিতিলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ’ব ।
ক’ভিড-19 মহামাৰীৰ সময়ত অৰ্থাৎ ২০২০ চনত এপলে WWDC অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ ভাৰ্চুৱেলী অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এইধৰণেই অনুষ্ঠানটো চলাই থকা হৈছে । ইয়াৰ ফলত পূৰ্বৰ বহু বেছি সংখ্যক ডেভেল’পাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে । এপলে কয়, "WWDC আমাৰ বাবে এক ৰোমাঞ্চকৰ সময় । প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনক উদযাপন কৰিবলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমাৰ ডেভেল’পাৰসকলক একত্ৰিত কৰাৰ সুযোগ । এইবাৰৰ WWDC আমাৰ এতিয়ালৈকে হোৱা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অনুষ্ঠান হ’ব ।"
iOS 27, AI আপডেট, আৰু এটা নতুন Siri ৰ আশা
এইবাৰৰ WWDC ত এপলে নিজৰ সকলো অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ নতুন সংস্কৰণ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 আৰু tvOS 27 । যোৱা বছৰ এপলে কেলেণ্ডাৰ বছৰৰ লগত মিলাবলৈ iOS 18 ৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ iOS 26 লৈ অৰ্ডাৰ সলনি কৰিছিল । এইবাৰ ডিজাইনত লিকুইড গ্লাছ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।
এপল বুদ্ধিমত্তা
AI ক্ষেত্ৰত বৃহৎ কোনো আপডেট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এপলে চোৰাংচোৱা বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু বহু প্ৰত্যাশিত চিৰি উন্নীতকৰণৰ মুকলিৰ সম্ভাৱনা আছে । গুগলৰ জেমিনি AI ৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব ইয়াত উপকাৰী হ’ব আৰু বহু প্ৰত্যাশিত এআই বৈশিষ্ট্যসমূহ নতুন আইফোনসমূহৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ৰিয়েল টাইম কল অনুবাদৰ দৰে অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যও ঘোষণা কৰা হ’ব পাৰে । ডেভেল’পাৰসকলে মূল ভাষণৰ লগে লগে প্ৰথম বিটা বিল্ডসমূহ পাব আৰু ৰাজহুৱা ৰোলআউট বছৰৰ শেষৰ ফালে হ'ব ।
AI ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান আৰু এপল মেপত নতুন প্ৰচাৰ
এপলৰ AI ত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আছে । Siri ৰ ডাঙৰ আপডেট বা বিলম্ব, আভ্যন্তৰীণ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাৰম্ভিক জেনেৰেটিভ AI বৈশিষ্ট্যসমূহৰ প্ৰতি সীমিত সঁহাৰি হৈছে । যোৱা WWDC ত বৃহৎ ঘোষণাৰ পৰিৱৰ্তে সৰু সৰু উন্নতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । তথাপিও এই বছৰ বৃহৎ কোনো উন্নীতকৰণৰ আশা কৰা হৈছে ।
ছফট্ ৱেৰটোৰ উপৰিও এপলে মেপছ এপত বিজ্ঞাপন মুকলি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে । গুগল মেপৰ দৰেই মডেল অনুসৰণ কৰি এইটো এটা নতুন ৰাজহৰ ধাৰাত পৰিণত হ’ব । এপলৰ সেৱা বিভাগে প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ৩০.০১ বিলিয়ন ডলাৰৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । এই বিভাগটোৱেই কোম্পানীটোৰ বৃদ্ধিৰ মূল ভেটি হৈ পৰিছে । মুঠতে WWDC 2026 এপলৰ বাবে AI ত লাভজনক বছৰ হ’ব । ই ডেভেল’পাৰ আৰু ব্যৱহাৰকাৰী উভয়ৰে বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।
