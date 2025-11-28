আগন্তুক মাহত ৰাজধানী দিল্লীত দ্বিতীয়খন খুচুৰা ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিব টেক জায়াণ্ট এপলে

আগন্তুক মাহত ৰাজধানী দিল্লীত দ্বিতীয়খন খুচুৰা ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিব টেক জায়াণ্ট এপলে
ৰাজধানী দিল্লীত দ্বিতীয়খন আৰু দেশত পঞ্চমখন খুচুৰা ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে টেক জায়াণ্ট এপলে ৷ দিল্লীৰ ক’ত মুকলি হ’ব এই ষ্ট’ৰখন - জানক সৱিশেষ
Published : November 28, 2025 at 3:50 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি এপলৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পায় আৰু দিল্লী-এনচিআৰত থাকে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ । কোম্পানীটোৱে ভাৰতত পঞ্চমটো অফলাইন এপল ষ্ট’ৰ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যিটো নয়দাৰ ডি এল এফ মল অৱ ইণ্ডিয়াত অৱস্থিত হ’ব । মন কৰিবলগীয়া যে এপলে ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ সাকেটৰ চিটিৱাক মলত এখন ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিছিল ।
অৰ্থাৎ দিল্লী-এনচিআৰৰ বাসিন্দাসকলে এতিয়া দ্বিতীয়টো এপল ষ্ট’ৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । এপলে 2025 চনৰ 11 ডিচেম্বৰত নয়দাৰ ছেক্টৰ 18 ৰ ডি এল এফ মল অৱ ইণ্ডিয়াত পঞ্চমটো অফলাইন ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ভাৰতত ক্ৰমান্বয়ে এপলে নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এপলে ভাৰতত চাৰিখনকৈ ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিছিল ।
এপলে ঘোষণা কৰিছে যে অহা 11 ডিচেম্বৰৰ দিনৰ 1 বজাত নয়দাত এপল ষ্ট’ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । ইয়াৰ পূৰ্বে এপলে মুম্বাই, দিল্লী, পুনে আৰু তাৰ পিছত বেংগালুৰুত ষ্ট’ৰ মুকলি কৰিছিল । এপলৰ নয়দা ষ্ট’ৰৰ মুকলি অনুষ্ঠান আছিল যথেষ্ট অনন্য, যিটো বাংগালুৰুৰ হেব্বল ষ্ট’ৰ আৰু পুনেৰ কোৰেগাঁও পাৰ্ক ষ্ট’ৰৰ মুকলি অনুষ্ঠানত দেখা গৈছে, য’ত ময়ূৰ আৰ্হিৰ আৰ্টৱৰ্ক আছে । একেধৰণৰ ৰঙীন, পাখিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ডিজাইন এতিয়া নয়দা ষ্ট’ৰৰ বেৰিকেডত দেখা গৈছে । এপলে কয় যে ময়ূৰৰ পাখি সৃষ্টিশীলতা আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক হোৱাৰ লগতে ভাৰতীয়ত্বৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত ।
কি ৰখা হৈছে
|বিৱৰণ
|সৱিশেষ তথ্য
|স্থান
|DLF mall of India, নয়দা
|মুকলিৰ দিন
|11 ডিচেম্বৰ, 2025
|সময়
|দুপৰীয়া 1 বজাত
|ভাৰতত এপলৰ কিমান নম্বৰ ষ্ট’ৰ
|ভাৰতত পঞ্চমখন এপল ষ্ট’ৰ হোৱাৰ লগতে দিল্লী NCR ৰ এইখন দ্বিতীয় ষ্ট’ৰ
|উপলব্ধ সামগ্ৰী
|iPhone 17 series, iPad Pro M5, MacBook Pro 14-inch
|অন্যান্য
|Apple ৰ নয়দা ৱালপেপাৰ, এপল মিউজিক নয়দা প্লেলিষ্ট
নয়দা ষ্ট’ৰলৈ অহা দৰ্শকে এপলৰ শেহতীয়া সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব, য’ত আছে আইফোন 17 ছিৰিজ, এম 5 চিপৰ সৈতে আইপেড প্ৰ’ আৰু মেকবুক প্ৰ’ 14 ইঞ্চি । ষ্ট'ৰটোত বিশেষজ্ঞ, সৃষ্টিশীল আৰু প্ৰতিভাশালী লোক থাকিব যিয়ে ডিভাইচ বৈশিষ্ট্যৰ ডেমো, বিশেষজ্ঞৰ নিৰ্দেশনা আৰু সেৱা সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব, যাৰ ফলত গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰিমিয়াম এপল ষ্ট'ৰৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হ'ব ।
এপলে মানুহে যাতে একচেটিয়াকৈ এপলৰ ৱালপেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেয়াও নয়দাৰ এই ষ্ট’ৰখনৰ জৰিয়তে সম্ভৱ কৰি তুলিছে । ইয়াৰ উপৰিও ই এপল মিউজিক নয়দা প্লেলিষ্ট মুকলি কৰিছে, য’ত চহৰখনৰ শব্দ আৰু শক্তিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত ট্ৰেকসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে মানুহে ষ্ট’ৰ মুকলি কৰাটো কেৱল মুকলি অনুষ্ঠান হিচাপে নহয়, এক অভিজ্ঞতা হিচাপেহে গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰিছে বুলি জনায় ।
বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা ভাৰতত এপলে উৎপাদন আৰু খুচুৰা দুয়োটা দিশতে দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰণ ঘটাইছে । আইফোন 17 পৰিয়ালৰ স্থানীয় উৎপাদন, ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংখ্যক চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পঞ্চম এপল ষ্ট’ৰে ভাৰতক এপলৰ বাবে এক বৃহৎ বজাৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে ।
