ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তি হিচাপে পৰিগণিত Anthropic; বেংগালুৰুত মুকলি হ’ল কাৰ্যালয়

ভাৰতৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তি হিচাপে পৰিগণিত Anthropic; বেংগালুৰুত মুকলি হ’ল কাৰ্যালয়
Anthropic বেংগালুৰুত প্ৰথমটো ভাৰতীয় কাৰ্যালয় মুকলি কৰিছে, য’ত এতিয়া ভাৰতীয় প্ৰতিভাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ’ব । ভাৰত ইয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যৱহাৰকাৰী ভিত্তিত পৰিণত হৈছে ।
হায়দৰাবাদ: বহু কোম্পানীয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) জগতখনত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । ইয়াৰে এটা হৈছে ভাৰতত প্ৰথমটো কাৰ্যালয় মুকলি কৰা Anthropic । 2026 চনৰ 16 ফেব্ৰুৱাৰী সোমবাৰে ভাৰতৰ বেংগালুৰুত প্ৰথমটো কাৰ্যালয় মুকলি কৰে । ভাৰতত প্ৰথমটো কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ লগে লগে AI India Impact Summit 2026 মুকলি হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতীয় বজাৰৰ প্ৰতি ইয়াৰ গুৰুত্ব স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত হয় ।
কোম্পানীটোৰ মতে, ভাৰত এতিয়া ইয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ইউজাৰ বেছত পৰিণত হৈছে । এছিয়া-পেচিফিক অঞ্চলত ইয়াৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যালয় । ইয়াৰ পূৰ্বে জাপানৰ টকিঅ’ত কোম্পানীটোৰ উপস্থিতি আছিল । বেংগালুৰুত নতুন কাৰ্যালয় মুকলি হোৱাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে স্থানীয় প্ৰতিভাকো নিযুক্তি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই নতুন কাৰ্যালয়টো এম্বেচি গলফ লিংকছ বিজনেছ পাৰ্কত অৱস্থিত । কোম্পানীটোৱে কয় যে এই কাৰ্যালয়ে ভাৰতৰ কেইবাটাও ডাঙৰ অংশীদাৰিত্ব প্ৰকল্প চম্ভালিব । Anthropic এ শিক্ষা, উদ্যোগ, কৃষি আদি খণ্ডত কেইবাটাও সংস্থাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে ।
কোম্পানীয়ে কি ক’লে ?
কোম্পানীটোৱে কৰ্ম আৰু সামূহিক চোৰাংচোৱা প্ৰকল্পৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি এনে পৰীক্ষা প্ৰস্তুত কৰিছে যিয়ে কৃষি আৰু আইনৰ দৰে স্থানীয় বিষয়ত AI ৰ কাৰ্যক্ষমতা মূল্যায়ন কৰিব পাৰে । ডিজিটেল গ্ৰীণ আৰু আদালাত AI ৰ বিশেষজ্ঞসকলেও এই পদক্ষেপত অংশগ্ৰহণ কৰিব । কোম্পানীটোৱে বিশ্বাস কৰে যে এনে প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতৰ AI মডেলসমূহ ভাৰতীয় ভাষা আৰু স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে অনুকূল কৰি তুলিব পৰা যাব । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় ভাষাৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বিশেষভাৱে উপকৃত হ’ব ।
Anthropic এ লগতে কয় যে 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত ভাৰতলৈ সম্প্ৰসাৰণ ঘোষণা কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ৰান ৰেট ৰাজহ দুগুণ হৈছে । ভাৰতীয় বজাৰত ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদাক স্বীকৃতি দি কোম্পানীটোৱে উদ্যোগ আৰু ষ্টাৰ্টআপসমূহক AI সমাধান ডিজাইন আৰু স্কেল কৰাত সহায় কৰিছে । ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰধান গ্ৰাহকৰ ভিতৰত আছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া, কগনিজেণ্ট, ৰেজৰপে, এণ্টাৰপ্ৰেট আৰু ইমাৰ্জেণ্ট AI ।
ভাৰতৰ পৰিচালন সঞ্চালক ইৰিনা ঘোষে কয় যে দায়িত্বশীল AI ৰ সুবিধাসমূহ বহল দৰ্শকৰ মাজলৈ অনাৰ বাবে ভাৰত বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিশালী আৰু আশাব্যঞ্জক বজাৰ । ইতিমধ্যে প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতিভাৰ সমৃদ্ধি, শক্তিশালী ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি, প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে মানুহৰ জীৱন উন্নত কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে । এই কাৰণেই Anthropic এ ভাৰতত নিজৰ শিপা মজবুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
