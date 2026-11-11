এনথ্ৰ'পিকৰ ক্ল'ডত নতুন সংযোজন : কৰ্মক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব এই নতুন প্ৰযুক্তি

এনথ্ৰ'পিকৰ ক্ল'ডত নতুন সংযোজন : কৰ্মক্ষেত্ৰত সহায়ক হ'ব এই নতুন প্ৰযুক্তি
এআই কোম্পানী এনথ্ৰ'পিকে ক্ল'ড প্লেটফৰ্মত ক্ল'ড শ্বীট, ক্ল'ড হোৱাইটবৰ্ড আৰু ক্ল'ড ডাটা সংযোজন কৰিছে ।
Published : November 11, 2026 at 5:08 PM IST
নতুন দিল্লী : কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ অধিক উৎপাদনশীল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এআই কোম্পানী এনথ্ৰ'পিকে ক্ল'ড প্লেটফৰ্মত নতুন ৩ টা সঁজুলি সংযোজন কৰিছে । এই নতুন সঁজুলিৰে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে স্প্ৰেডশ্বীট, ডিজিটেল হোৱাইটবৰ্ড আৰু ডাটা ডেচব'ৰ্ড বনাব পৰা যাব ।
মঙলবাৰে কোম্পানীটোৱে এই নতুন সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰে । ক্ল'ডৰ এই সম্প্ৰসাৰণে প্লেটফৰ্মটোক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । ই কেৱল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া বা লিখনি প্ৰস্তুত কৰা এআই সঁজুলিৰ পৰিসৰৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বিভিন্ন জটিল কাম সম্পাদন কৰিব পৰা প্লেটফৰ্মলৈ পৰিণত হৈছে ।
Starting to roll out today: Claude Whiteboards, Claude Sheets and Claude Data. Think a plan through on a board, build a tracker in a sheet, and tell a story with your data. https://t.co/S8M32FMrce— Claude (@claudeai) November 10, 2026
এই নতুন সংযোজন হৈছে ক্ল'ড শ্বীট, ক্ল'ড হোৱাইটবৰ্ড আৰু ক্ল'ড ডাটা । ক্ল'ড শ্বীটে মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল আৰু গুগল শ্বীটৰ দৰে স্প্ৰেডশ্বীটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।
ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তথ্য সংগঠিত কৰা, বিভিন্ন সূত্ৰ প্ৰস্তুত আৰু সম্পাদনা কৰা তথা একাধিক স্প্ৰেডশ্বীট টেবত একেলগে কাম কৰিব পাৰিব । ইয়াত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বৈঠকৰ সময়ত বিভিন্ন ধাৰণা আৰু পৰিকল্পনা সংগঠিত কৰাৰ লগতে ক্ল'ডৰ সহায়ত বৈঠকৰ সাৰাংশ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব ।
Claude Data (formerly Dashboards) is now generally available on paid plans. Along with dashboards, Claude can draft data stories and narrated videos from your metrics, for you to review before sharing. Certified queries and live sharing are in beta. https://t.co/f5p3yZ2N9X— Claude (@claudeai) November 10, 2026
ক্ল'ড হোৱাইটবৰ্ডে সহযোগিতামূলক হোৱাইটবৰ্ডিং সঁজুলিৰ দৰেই এটা অংশীদাৰী ডিজিটেল স্পেচ প্ৰদান কৰে, য'ত বিভিন্ন দলে বৈঠকৰ সময়ত ধাৰণাসমূহ সংগঠিত কৰিব পাৰে আৰু ক্ল'ডক তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ সাৰাংশ দিবলৈ ক'ব পাৰে ।
পূৰ্বতে ডেচব'ৰ্ড নামেৰে জনাজাত ক্ল'ড ডাটাই প্লেটফৰ্মটোক ডাটা বিশ্লেষণ আৰু দৃশ্যায়নলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰে । স্ন'ফ্লেক আৰু চেলছফৰ্চৰ দৰে সেৱাৰ সৈতে সংযোগ কৰি এটা সংস্থাৰ ডাটা দলৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত সংজ্ঞা ব্যৱহাৰ কৰি ডেচব'ৰ্ড, দৃশ্যমান ডাটা ষ্টৰী আৰু চুটি বৰ্ণনা কৰা ভিডিঅ' সৃষ্টি কৰে ।
মাইক্ৰ'ছফ্ট আৰু গুগলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিষ্ঠিত উৎপাদনশীলতা ছুইটসমূহত এআই ক্ষমতা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে, এনথ্ৰ'পিকে ক্ল'ডৰ ভিতৰত স্প্ৰেডশ্বীট, হোৱাইটবৰ্ড আৰু ডেচব'ৰ্ডসমূহ একত্ৰিত কৰিছে । যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিৰ্দেশনা পুনৰাবৃত্তি নকৰাকৈ বিভিন্ন ফৰ্মেটৰ মাজত প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিব পাৰে ।
কোম্পানীটোৱে কয় যে ক্ল'ডে একাউণ্ট ট্ৰেকাৰ, দৈনিক ব্রিফিং (daily briefings), প্ৰজেক্ট ষ্টেটাছ ব'ৰ্ড আৰু চুক্তি পৰ্যালোচনা টেবুলৰ (contract review tables) দৰে কাষ্টমাইজড কৰ্মক্ষেত্ৰৰ সঁজুলিও প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত দলসমূহে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰয়োজনীয়তাৰ অনুকূল সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে ।
এনথ্ৰ'পিকে ইণ্টাৰেক্টিভ সংযোগকৰ্তাসমূহো প্ৰৱৰ্তন কৰিছে যিয়ে অংশীদাৰ এপ্লিকেচনসমূহক ক্ল'ডৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ এম্বেড কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । ইয়াৰ ভিতৰত এড'ব আৰু এটলাছিয়ানৰ সৈতে সংহতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
আনহাতে চেলছফৰ্চ, নেটছুইট আৰু ৱৰ্কডেৰ পৰা প্লাগইনসমূহ বিক্ৰী, বিত্ত আৰু মানৱ সম্পদৰ সৈতে জড়িত দলসমূহক প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত কামসমূহ সম্পন্ন কৰাত সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
কোম্পানীটোৱে কয়, "ক্ল'ডে আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কাম কৰে । ই আপুনি সংযোগ কৰা সঁজুলিসমূহৰ জৰিয়তে আপোনাৰ দলৰ কাম জানে, আপুনি প্ৰয়োজনীয় ফৰ্মেটত ধাৰণাসমূহক জীৱন্ত কৰি তোলাত সহায় কৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰশাসকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত চলি থাকে ।"
কৰ্প'ৰেট ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে কোম্পানীটোৱে নতুন প্ৰশাসনিক নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাও সংযোজন কৰিছে । যাৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীসকলৰ এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰৰ অনুমতি নিয়ন্ত্ৰণ, ক্ল'ডে সম্পাদন কৰিব পৰা কামৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ ব্যয়ৰ সীমা নিৰ্দিষ্ট কৰিব পৰা যাব ।
একেদৰে কোম্পানীটোৱে কৰ্মক্ষেত্ৰত এআই সেৱাৰ সম্প্ৰসাৰণ মাজতে ৰাজহুৱা শ্বেয়াৰ বজাৰত প্ৰৱেশৰ বাবেও প্ৰস্তুত চলাইছে । কোম্পানীটোৱে মঙলবাৰে আইপিও ৰ'ডশ্ব আৰম্ভ কৰিছে । ৮২৫ নিযুত শ্বেয়াৰ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে সৰ্বাধিক ৬৪.৩৫ বিলিয়ম মাৰ্কিন ডলাৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । প্ৰতিটো শ্বেয়াৰৰ প্ৰস্তাৱিত মূল্য ৭০-৭৮ ডলাৰৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :