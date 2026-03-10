ETV Bharat / technology

ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ মহিলা বিজ্ঞানীৰ বঁটা লাভ কৰিলে তাম্মিনেনী শ্ৰীলতাই

অন্ধ্ৰ বিজ্ঞানী ড° তাম্মিনেনী শ্ৰীলতাই ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ মহিলা বিজ্ঞানী বঁটা লাভ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানো আহক বিতংকৈ ---

Andhra Scientist Dr. Tammineni Srilatha Wins National Best Woman Scientist Award
অন্ধ্ৰ বিজ্ঞানী ড° তাম্মিনেনী শ্ৰীলতা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 10, 2026 at 10:58 AM IST

হায়দৰাবাদ: খেতিৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰা আৰু কৃষকৰ শস্যৰ উৎপাদন উন্নত কৰা সম্পৰ্কীয় এক গৱেষণাৰ বাবে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কৃষি বিজ্ঞানী তাম্মিনেনী শ্ৰীলতাক ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ মহিলা বিজ্ঞানী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিৰ্বাচিত 20 গৰাকী বিজ্ঞানীৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ পৰা এইগৰাকী একমাত্ৰ বঁটা প্ৰাপক । ভূপালৰ ICAR–ভাৰতীয় মাটি বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰে ।

তেওঁৰ গৱেষণা সন্দৰ্ভত কোৱাৰ সময়ত তেওঁ কয় যে ইয়াত মূলতঃ কৃষকৰ বাবে খেতিৰ খৰচ হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । তেওঁ কয়, "প্ৰকৃতিয়ে নিজেই বহু সম্পদ যোগান ধৰে । যদি কৃষকে ইয়াক ফলপ্ৰসূভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে বিনিয়োগ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে মাটিৰ উৰ্বৰতাও উন্নত হ'ব পাৰে ।" মাটি পৰীক্ষাৰ বিস্তৃত অধ্যয়নৰ জৰিয়তে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে বিভিন্ন শস্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সাৰৰ সঠিক পৰিমাণ চিনাক্ত কৰাৰ কাম কৰিছে ।

বহু কৃষকে অজানিতে অত্যধিক নাইট্ৰ’জেন সাৰ প্ৰয়োগ কৰা বুলি আঙুলিয়াই দিয়ে । ইয়াৰ ফলত খেতিৰ খৰচ বৃদ্ধি হোৱাই নহয়, শস্যত কীট-পতংগৰ সমস্যাও দেখা দিয়ে বুলিও কয় ছানীয়ে । এই সমস্যাটোৰ সমাধানৰ বাবে তেওঁৰ দলটোৱে নিয়মিতভাৱে কৃষকৰ বাবে সজাগতা আলোচনা চক্ৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে ।

তেওঁৰ দলটোৱে চাৰিবিধ চুপাৰি আৰু ধানৰ বিকাশতো অৰিহণা যোগাইছে । তেওঁৰ গৱেষণাৰ আন এটা ডাঙৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে জৈৱ-সাৰৰ প্ৰচাৰ, যিবোৰৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে কাৰণ অধিক কৃষকে জৈৱিক কৃষিৰ দিশত আগবাঢ়িছে । গৱেষণা কেন্দ্ৰত জৈৱ সাৰ তৰল আৰু কঠিন দুয়োটা ৰূপতে উৎপাদন কৰা হয় ।

তেওঁ কয়, "তৰল জৈৱ-সাৰ এবছৰলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, আনহাতে কঠিন সাৰ প্ৰায় ছমাহলৈকে ফলপ্ৰসূ হৈ থাকে । এইবোৰে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰে আৰু উৎপাদন 10–20 শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয় যে জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰে ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰে, মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে, প্ৰদূষণ কমায়, আনকি কিছু পৰিমাণে কীট-পতংগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও কৃষি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বহনক্ষম কৃষি পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰতো মেণ্টৰিং কৰি আছে ।

"সাৰৰ দাম বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ উপলব্ধতা অনিশ্চিত হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত জৈৱ সাৰ কৃষকৰ বাবে এক শক্তিশালী বিকল্প হ'ব পাৰে । মোৰ লক্ষ্য হৈছে উৎপাদনশীলতা উন্নত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে শ্ৰম আৰু খৰচ হ্ৰাস কৰা সমাধানৰ বিকাশ কৰা ।"

শ্ৰীকাকুলাম জিলাৰ লক্ষ্মীপুৰম গাঁৱৰ পৰা অহা ড৹ শ্ৰীলতাই শিক্ষক পৰিয়ালত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল যদিও তেওঁলোক খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মোৰ দেউতাই আজৰি সময়ত খেতি কৰিছিল । কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ধৈৰ্য সত্ত্বেও তেওঁ প্ৰায়ে দুৰ্বল উৎপাদনৰ বাবে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল । সেই সংগ্ৰামবোৰে মোক প্ৰভাৱিত কৰিছিল ।"

পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ কৃষি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিবলৈ বাছি লৈছিল । মাটি বিজ্ঞানত পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰা শ্ৰীলতাই 1990 চনত অনকপল্লী আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত যোগদান কৰে । বৰ্তমান তেওঁ আচাৰ্য এন জি ৰংগা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা আৰু মাটি বিজ্ঞান আৰু কৃষি ৰসায়ন বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।

