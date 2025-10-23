ডেৰ লাখতকৈ অধিক শ্ৰমিকৰ স্থানত ৰবট ব্যৱহাৰৰ বাবে চিন্তা-চৰ্চা ই-কমাৰ্চ জায়ান্ট আমাজনৰ
ই-কমাৰ্চ জায়ান্ট আমাজনে হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিকৰ ঠাইত ৰবট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে বুলি এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ৷ বিতংকৈ জানক ---
Published : October 23, 2025 at 11:41 AM IST
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান বহুক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত হৈছে ৰবট ৷ নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ এক শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আমাজনে অতি সোনকালে ডেৰ লাখতকৈ অধিক চাকৰিৰ ঠাইত সংস্থাপিত কৰিব ৰবট । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰবটিক্স দলটোৰ লক্ষ্য হৈছে 75 শতাংশ কাৰ্যকলাপ স্বয়ংক্ৰিয় কৰা, য’ত সম্ভৱপৰ কমসংখ্যক মানুহক নিয়োগ কৰা গুদামৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে ই-কমাৰ্চ জায়ান্টটোৰ অটোমেচন টিমে আশা কৰিছে যে কোম্পানীটোৱে 2027 চনৰ ভিতৰত আমেৰিকাত 1,60,000 তকৈ অধিক লোকক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব । ইয়াৰ ফলত কোম্পানীটোৱে আমাজনে বাছি লোৱা, পেক কৰা আৰু ডেলিভাৰী কৰা প্ৰতিটো বস্তুৰ পৰা প্ৰায় 30 চেণ্ট বা 26 টকা ৰাহি কৰিব । কাৰ্যবাহীসকলে কয় যে এই ৰবট অটোমেচনে 2033 চনৰ ভিতৰত 6,00,000 লোকক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰা হাত সাৰিব যদিও তেওঁলোকে দুগুণ বেছি সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ আশা কৰিছে । বৰ্তমান আমাজনত প্ৰায় 12 লাখ শ্ৰমিক নিযুক্ত হৈ আছে ।
এই কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই নথিপত্ৰসমূহত "অটোমেচন" আৰু "কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিৱৰ্তে "উন্নত প্ৰযুক্তি" আৰু "ৰবট"ৰ পৰিৱৰ্তে "কবট" (মানুহ আৰু ৰবটৰ সহযোগিতা) ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । নিউয়ৰ্ক টাইমছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আমাজনেও সম্প্ৰদায়ৰ অনুষ্ঠানত অধিক অংশগ্ৰহণৰ জৰিয়তে “ভাল কৰ্পৰেট নাগৰিক” হিচাপে নিজৰ ভাবমূৰ্তি গঢ়ি তোলাৰ কথা বিবেচনা কৰিছে ।
নিউয়ৰ্ক টাইমছে আমাজনৰ মুখপাত্ৰ কেলি নাণ্টেলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে এই নথিসমূহে কোম্পানীটোৰ ভিতৰৰ এটা গোটৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে আগন্তুক ছুটীৰ বতৰৰ বাবে আমাজনে 2 লাখ 50 হাজাৰ লোকক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ভাড়া চুক্তিবদ্ধ হ’ব নে স্থায়ী হ’ব সেই সন্দৰ্ভত কোম্পানীয়ে স্পষ্টতা প্ৰদান কৰা নাই ।
ৰবটিক অটোমেচনৰ ক্ষেত্ৰত আমাজনে প্ৰথমটো বৃহৎ জাঁপ মাৰিছিল 2012 চনত, যেতিয়া ই ৰবটিক্স নিৰ্মাতা কিভাক 775 মিলিয়ন ডলাৰত ক্ৰয় কৰিছিল । যোৱা বছৰ কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ আটাইতকৈ উন্নত গুদাম মুকলি কৰিছিল, য’ত প্ৰায় 1000 টা ৰবটে এটা পেকেজ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব আৰু ইয়াত কোনো মানুহ জড়িত হৈ নাথাকিব ।
