স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সুবিধাৰ্থে AWS এ মুকলি কৰিলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা চালিত প্লেটফৰ্ম - Amazon Connect Health
AWS এ মুকলি কৰিলে নতুন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা চালিত প্লেটফৰ্ম ৷ ই চিকিৎসালয়সমূহক নিয়মীয়া প্ৰশাসনিক কামসমূহ স্বয়ংক্ৰিয় কৰাৰ লগতে চিকিৎসকৰ কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰিব ।
Published : March 11, 2026 at 11:14 AM IST
হায়দৰাবাদ: Amazon Web service এ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা নতুন কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । Amazon Connect Health নামৰ এই প্লেটফৰ্মৰ লক্ষ্য হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক ৰোগীৰ যত্নত প্ৰায়ে বাধাৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰশাসনিক বোজা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰা । ব্যৱহাৰযোগ্য Prime সদস্যসকলে Health AI ৰ দ্বাৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব পাৰে ।
স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুচল কৰ্মপ্ৰবাহৰ বাবে ডিজাইন কৰা এখন মঞ্চ
Amazon Connect Health এ চিকিৎসা পৰিৱেশত বহুতো নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়া স্বয়ংক্ৰিয় কৰিবলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এজেণ্ট—মানুহৰ হৈ কাম কৰিব পৰা ছফট্ ৱেৰ প্ৰগ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত সময়সূচী, ৰোগীৰ পৰীক্ষণ, নথিপত্ৰ আৰু অন্যান্য সময়সাপেক্ষ কাৰ্যকলাপ আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
স্বাস্থ্যসেৱা সংস্থাসমূহে প্ৰায়ে কাগজ-পত্ৰ আৰু তথ্য প্ৰৱেশৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় । AWS ৰ দাবী যে নতুন প্লেটফৰ্মে পুনৰাবৃত্তিমূলক কাম হ্ৰাস কৰিব, যাৰ ফলত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলে প্ৰশাসনিক কামৰ পৰিৱৰ্তে ৰোগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব পাৰিব ।
এই ব্যৱস্থাটো স্বাস্থ্যসেৱাৰ গোপনীয়তা মানদণ্ড পূৰণ কৰিবলৈ আৰু HIPAA অনুসৰণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে (সুৰক্ষিত স্বাস্থ্য তথ্যৰ গোপনীয়তা, সুৰক্ষা আৰু অখণ্ডতা সুৰক্ষিত কৰা আমেৰিকাৰ আইন)। ইয়াৰ উপৰিও ই ইলেক্ট্ৰনিক হেল্থ ৰেকৰ্ড (ই এইচ আৰ) ব্যৱস্থাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ একত্ৰিত হয়, যাৰ ফলত চিকিৎসা কৰ্মচাৰীসকলে ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিসমূহৰ সৈতে কাম কৰিব পাৰে । AWS এ কয় যে এই প্লেটফৰ্মে বৰ্তমান কেইবাটাও ই এইচ আৰ ছফ্টৱেৰ প্ৰদানকাৰী, ডাটা ইন্টিগ্ৰেশ্যন ফাৰ্ম আৰু ৰোগীৰ সংযোগ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে কাম কৰি আছে ।
2018 চনৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত
2018 চনত AWS এ Amazon Comprehend Medical মুকলি কৰে, যিটো চিকিৎসাৰ পাঠ বিশ্লেষণ আৰু অগাঁথনিহীন ক্লিনিকেল তথ্যৰ পৰা অৰ্থপূৰ্ণ তথ্য আহৰণৰ বাবে ডিজাইন কৰা এটা আহিলা । পিছলৈ 2021 চনত ই আমাজন হেল্থলেক নামৰ এটা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰে, যিটো আধুনিক আন্তঃকাৰ্যক্ষমতা মানদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি স্বাস্থ্যসেৱাৰ তথ্য সংগঠিত আৰু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে 2022 চনত বায়’ইনফৰ্মেটিক্স আৰু জিন’মিক ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কফ্ল’ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এটা প্লেটফৰ্ম হেল্থঅমিকছও আৰম্ভ কৰে ।
অৱশ্যে এমাজন কানেক্ট হেল্থে প্ৰথমবাৰৰ বাবে AWS স্বাস্থ্যসেৱা নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ভিতৰত কাম কৰিবলৈ বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত এআই এজেণ্টৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
কি উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ পিছত কি আহিব ?
বৰ্তমান এই প্লেটফৰ্মে ৰোগীৰ পৰীক্ষণ আৰু ক্লিনিকেল নথিপত্ৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । অতি সোনকালে অতিৰিক্ত ক্ষমতা যোগ কৰা হ’ব । এপইণ্টমেণ্ট শ্বেডুলিং আৰু ৰোগীৰ তথ্যৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ বৰ্তমান বিকশিত পৰ্যায়ত আছে, আনহাতে মেডিকেল ক'ডিং আৰু অন্যান্য প্ৰশাসনিক কামৰ বাবে সঁজুলিসমূহ পিছত মুকলি হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে ।
AWS এ কয় যে এই সেৱাৰ মূল্য প্ৰতিমাহে প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে 99 ডলাৰ আৰু ই প্ৰতিমাহে 600 ৰোগীৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব । কোম্পানীটোৰ মতে, বেছিভাগ প্ৰাথমিক চিকিৎসা চিকিৎসকে সাধাৰণতে প্ৰতিমাহে প্ৰায় 300 ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰে ।
স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডটো সদায় প্ৰশাসনিক বোজাৰ দ্বাৰা জুৰুলা হৈ আহিছে, যাৰ ফলত কেতিয়াবা কৰ্মচাৰীৰ মাজত অত্যধিক মানসিক চাপৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ফলত বহু প্ৰযুক্তি কোম্পানী আৰু ষ্টাৰ্টআপে স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰশাসনিক বোজা দূৰ কৰিবলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সঁজুলি বিকশিত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
Amazon Connect Health প্ৰদান কৰি AWS এ এতিয়া স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাবে AI সঁজুলিৰ ক্ষেত্ৰখনত প্ৰৱেশ কৰিছে, প্ৰদানকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ কৰ্মপ্ৰবাহ স্বয়ংক্ৰিয় কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে একে সময়তে তেওঁলোকৰ ৰোগীৰ তথ্যৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিছে ।
