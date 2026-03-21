জনপ্ৰিয় শ্বপিং এপ Amazon ব্যস্ত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণত: সূত্ৰ

জনপ্ৰিয় শ্বপিং এপ Amazon ব্যস্ত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণত: সূত্ৰ
একাংশ সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে জনপ্ৰিয় শ্বপিং এপ আমাজনে নতুন স্মাৰ্টফোন প্ৰস্তুত কৰি আছে।কি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হ’ব এই আগন্তুক স্মাৰ্টফোনটো সেই সন্দৰ্ভতো ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৷
Published : March 21, 2026 at 7:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট আমাজনে নতুন স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাণ কৰা বুলি বিভিন্ন সূত্ৰই দাবী কৰিছে । প্ৰায় এদশক পূৰ্বে আমাজনে ফায়াৰ ফোন বন্ধ কৰি দিছিল । কোম্পানীটোৱে AI চালিত ডিভাইচ এটা মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে যিটো এলেক্সা আৰু ইয়াৰ বহল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সেৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হ’ব ।
ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে আমাজন প্ৰকল্পৰ সৈতে পৰিচিত চাৰিজন লোকে কয় যে টেক জায়ান্টটোৰ নতুন স্মাৰ্টফোন, ক’ডনাম “ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ” কোম্পানীটোৰ ডিভাইচ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ ইউনিটৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে প্ৰতিবেদনত আৰু কোৱা হৈছে যে এই নতুন ফোনটো হ’ব পাৰে ভইচ এচিষ্টেণ্ট প্লেটফৰ্ম এলেক্সাৰ সৈতে ছিংকিং কৰিব পৰা “ম’বাইল পাৰ্চনেলাইজেচন ডিভাইচ”। ফোনটোৰ আনুমানিক মূল্যৰ লগতে আমাজনৰ আৰ্থিক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৰাজহৰ প্ৰক্ষেপণৰ সবিশেষ তৎক্ষণাত স্পষ্ট হোৱা নাছিল ।
কোম্পানীটোৰ সূত্ৰই ৰয়টাৰ্ছক জনোৱা মতে, এই প্ৰকল্পৰ সময়সীমা বৰ্তমান স্পষ্ট নহয় আৰু ইয়াক বাতিল কৰা হ’ব পাৰে । তদুপৰি আমাজনৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰৰ আগত কোনো মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে ২০১৪ চনত আমাজনে ফায়াৰ ফোন মুকলি কৰিছিল আৰু ইয়াত এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়া এমাজন প্ৰাইম ছাবস্ক্ৰিপচন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । যদিও স্মাৰ্টফোনটোৱে যথেষ্ট প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল; কিন্তু গ্ৰাহকৰ পৰা মিশ্ৰিত সমালোচনা লাভ কৰিছিল ৷ মন্থৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ উচ্চ মূল্যলৈকে বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছিল, যাৰ ফলত ইয়াৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পাইছিল । ইয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্য আছিল ৬৪৯ ডলাৰ ।
ৰয়টাৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোম্পানীটোৱে মাত্ৰ ১৪ মাহৰ পিছতে স্মাৰ্টফোনটোৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছিল আৰু বিক্ৰী নোহোৱা ষ্টকত ১৭ কোটি ডলাৰৰ লোকচান হৈছিল । কাউণ্টাৰপইণ্ট ৰিচাৰ্চৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা বছৰ বিশ্বব্যাপী স্মাৰ্টফোন বিক্ৰীৰ প্ৰায় ৪০ শতাংশ এপল আৰু ছেমছাঙে লাভ কৰিছিল । এতিয়া আমাজনে নতুন স্মাৰ্টফোনেৰে পুনৰ এই বজাৰত প্ৰৱেশ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ৰয়টাৰৰ আন এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই নতুন স্মাৰ্টফোনটোৱে ব্যক্তিগতকৰণ বৈশিষ্ট্যও আগবঢ়াব যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Amazon.com, Prime Video আৰু Grubhub ৰ দৰে খাদ্য ডেলিভাৰী এপসমূহ সহজে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এই প্ৰকল্পৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ডিভাইচটোত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক একত্ৰিত কৰা, যিয়ে পৰম্পৰাগত এপ ষ্ট’ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰিব পাৰে ।
