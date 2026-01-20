ভাৰতত মুকলি হ’ল Amazon Echo Show 11 আৰু Echo Show 8
Amazon এ ভাৰতত মুকলি কৰিছে Echo Show 11 আৰু Echo Show 8 যিবোৰত স্মাৰ্ট ডিছপ্লে, এলেক্সা আৰু অমনিচেন্স টেকন’লজি আছে ।
Published : January 20, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতত Amazon এ মুকলি কৰিছে নতুন স্মাৰ্ট ডিছপ্লে ডিভাইচ Echo Show 11 আৰু চতুৰ্থ প্ৰজন্মৰ Echo Show 8 । এই দুয়োটা ডিভাইচ প্ৰথমে 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু এতিয়া ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে । আমাজনে নিজৰ স্মাৰ্ট ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ বিকাশৰ বাবে অহৰহ কাম কৰি আছে । এই নতুন ইকো শ্ব’ক সেই দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
এই নতুন ইকো শ্ব’ ডিভাইচসমূহৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে আমাজনৰ অমনিচেন্স প্ৰযুক্তি । এই প্ৰযুক্তিয়ে গতি, উপস্থিতি আৰু উষ্ণতাৰ দৰে সংকেত অনুভৱ কৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্মাৰ্ট হোম ৰুটিন চলোৱাত সহায় কৰে । ইয়াৰ উপৰিও কোনোবাই কোঠা এটাত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে লাইট জ্বলোৱা, কোঠাৰ উষ্ণতা অনুসৰি এচি সামঞ্জস্য কৰা আৰু বহুতো কাম কৰিব পাৰে ।
দুয়োটা ডিভাইচৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য
Echo Show 11 আৰু Echo Show 8 ত নতুন AZ3 Pro চিপৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে দ্ৰুত প্ৰদৰ্শন আৰু উন্নত এআই অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । অডিঅ’ৰ বাবে ইয়াত ফ্ৰন্ট-ফাইৰিং ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ আৰু কাষ্টম ৱুফাৰ আছে, যাৰ বাবে শব্দ স্পষ্ট, উচ্চ আৰু শক্তিশালী ।
ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে দুয়োটা ডিভাইচতে 13MP কেমেৰা আছে, য’ত অটো-ফ্ৰেমিং আৰু শব্দ হ্ৰাসৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াৰ ফলত ভিডিঅ’ কল মসৃণ আৰু স্পষ্ট হৈ পৰে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পৰ্দাত একেলগে চাৰিটা নিৰাপত্তা কেমেৰাৰ পৰাও লাইভ ফিড চাব পাৰে ।
মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো এই ডিভাইচসমূহৰ কোনো তুলনা নাই । তেওঁলোকে Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify, Audible ৰ দৰে প্লেটফৰ্ম সমৰ্থন কৰে । গোপনীয়তা-সচেতন বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে কেমেৰা আৰু মাইক অফ বুটাম, ভয়েচ ৰেকৰ্ডিং নিয়ন্ত্ৰণ আৰু এলেক্সা গোপনীয়তা হাব । আমাজনে এইটোও স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই নতুন ইকো শ্ব’ ডিভাইচসমূহে ভৱিষ্যতে এলেক্সা+ৰ সৈতেও কাম কৰিব, যিটো অতি সোনকালে ভাৰতত মুকলি হ’ব পাৰে ।
মূল্য নিৰ্ধাৰণ আৰু বিক্ৰী
Echo Show 11 ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে 11 ইঞ্চিৰ ফুল এইচডি ডিছপ্লে আৰু ভাৰতত ইয়াৰ মূল্য 26,999 টকা । আনহাতে Echo Show 8 ত 8.7 ইঞ্চিৰ এইচডি ডিছপ্লে আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য 23,999 টকা । দুয়োটা ডিভাইচ গ্ৰেফাইট আৰু গ্লেচিয়াৰ হোৱাইট ৰঙৰ বিকল্পত পোৱা যায় আৰু আমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰাৰ লগতে ৰিলায়েন্স ডিজিটেল আৰু ক্ৰ’মাৰ অফলাইন ষ্ট’ৰতো উপলব্ধ ।
লগতে পঢ়ক