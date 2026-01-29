অব্যাহত আছে Amazon ৰ বৰ্খাস্ত প্ৰক্ৰিয়া; একেলগে চাটাই কৰিলে 16,000 কৰ্মচাৰীক

অব্যাহত আছে Amazon ৰ বৰ্খাস্ত প্ৰক্ৰিয়া; একেলগে চাটাই কৰিলে 16,000 কৰ্মচাৰীক
আমাজনে ঘোষণা কৰিছে যে কোম্পানীটোৱে বিশ্বজুৰি 16 হাজাৰ কৰ্পৰেট কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে ৷ যিটো বিগত তিনিমাহৰ ভিতৰত কোম্পানীটোৰ দ্বিতীয়টো বৃহৎ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত।
Published : January 29, 2026 at 10:42 AM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্বব্যাপী ই-কমাৰ্চ জায়াণ্ট Amazon এ পুনৰবাৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে প্ৰায় 16 হাজাৰ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল 14 হাজাৰ কৰ্মচাৰীক ৷ ইয়াৰ পাচতে শেহতীয়াকৈ পুনৰ বৰ্খাস্ত কৰিছে কৰ্মচাৰীক ।
জ্যেষ্ঠ অধ্যক্ষৰ বক্তব্য
বুধবাৰে আমাজনৰ জ্যেষ্ঠ উপ-অধ্যক্ষ বেথ গেলেট্টিয়ে এক অফিচিয়েল ব্লগ পোষ্টত এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত কৰে । কৰ্মচাৰীৰ বাবে 90 দিনৰ ৰেহাইৰ সময়সীমা থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে । Amazon এ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কেইবাটাও সকাহৰ ব্যৱস্থাও ঘোষণা কৰিছে, য’ত আছে:
- আমেৰিকাত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক কোম্পানীটোৰ ভিতৰত আন এটা ভূমিকা বা পদ বিচাৰিবলৈ 90 দিনৰ সময় দিয়া হ’ব ।
- যদিহে কৰ্মচাৰীয়ে 90 দিনৰ ভিতৰত নতুন পদ বা সংস্থাপন বিচাৰি নাপায় তেন্তে তেওঁলোকক ছেভাৰেন্স পে, স্বাস্থ্য বীমাৰ সুবিধা আৰু আউটপ্লেচমেণ্ট সেৱা প্ৰদান কৰা হ’ব ।
4.6 % কৰ্মচাৰী প্ৰভাৱিত
Amazon ত প্ৰায় 15.7 লাখ লোকে কাম কৰে যদিও বেছিভাগেই গুদামত কাম কৰে । কাৰ্যালয়/কৰ্পৰেট কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা মাত্ৰ প্ৰায় 350,000 ৷ গতিকে এই চাকৰি কৰ্তনৰ ফলত ইয়াৰে প্ৰায় 4.6% লোক প্ৰভাৱিত হ’ব ।
অক্টোবৰ মাহত বৰ্খাস্ত আৰু এই নতুন সিদ্ধান্তৰ ফলত Amazon এ বিগত কেইমাহমানৰ ভিতৰত মুঠ 30 হাজাৰতকৈ অধিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি কৰ্তন কৰিছে । বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই পদক্ষেপ বৰ্ধিত খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভৱিষ্যতৰ অনিশ্চয়তা দূৰ কৰাৰ এক প্ৰয়াস ।
ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ
বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন ধৰণে এই বৰ্খাস্ত প্ৰক্ৰিয়াই বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে - AWS, প্ৰাইম ভিডিঅ’, খুচুৰা অপাৰেচন আৰু পিপল এক্সপিৰিয়েন্স এণ্ড টেকন’লজি (PXT)ৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতত হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, বেংগালুৰুৰ দলসমূহো ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’ব । অৱশ্যে গুদাম অথবা ডেলিভাৰীৰ সৈতে জড়িত সকল এই প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
