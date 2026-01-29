Adobe Express Premium সেৱা এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াইছে Airtel এ

Adobe Express Premium সেৱা এবছৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ আগবঢ়াইছে Airtel এ
ভাৰতী এয়াৰটেলে ইয়াৰ সকলো গ্ৰাহককে বিনামূলীয়াকৈ এবছৰৰ বাবে Adobe Express Premium ছাবস্ক্ৰিপচন আগবঢ়াইছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় 4 হাজাৰ টকা ।
Published : January 29, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতী এয়াৰটেলে এবছৰৰ বাবে গ্ৰাহকক Adobe Express Premium ৰ বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰিছে, যাৰ মূল্য প্ৰায় 4 হাজাৰ টকা । ভাৰতীয় টেলিকমিউনিকেচন সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু আমেৰিকাৰ বহুজাতিক ছফটৱেৰ কোম্পানীটোৰ মাজৰ অংশীদাৰিত্বই Adobe ৰ এআই চালিত সঁজুলিটোক এয়াৰটেলৰ 36 কোটি গ্ৰাহকৰ ভিত্তিলৈ লৈ আহিছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে দ্ৰুত আৰু সহজ, যিকোনো বস্তু সৃষ্টি কৰিব পৰা এপটোৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰাত সহায় কৰিছে ।
Adobe ফায়াৰফ্লাইৰ জেনেৰেটিভ এআইৰ দ্বাৰা চালিত Adobe Express এপ টেমপ্লেট আৰু স্বজ্ঞাত সঁজুলিৰে ভৰপূৰ যিয়ে সকলো দক্ষতা স্তৰৰ সৃষ্টিকৰ্তাক উচ্চমানৰ বিষয়বস্তু সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে, য’ত সামাজিক সম্পত্তি, বিপণন সামগ্ৰী, উৎসৱৰ শুভেচ্ছা কাৰ্ড, বিয়াৰ আমন্ত্ৰণ, চুটি ভিডিঅ’ আৰু বহু কিবাকিবি অন্তৰ্ভুক্ত । ব্যৱসায়ৰ গৰাকী, শিক্ষাবিদ, ছাত্ৰ আৰু সৃষ্টিশীল ক্ষেত্ৰৰ পেছাদাৰীসকলৰ বাবে এই এপ্লিকেচনটো বিশেষভাৱে উপযোগী । Adobe Express ইংৰাজী, হিন্দী, তামিল আৰু বাংলা ভাষাত উপলব্ধ ।
Adobe Express Premium সুবিধাসমূহ
Adobe Express Premium এ ফ্ৰী প্লেনত অন্তৰ্ভুক্ত সকলোতকৈ ওপৰত কেইবাটাও উন্নত বৈশিষ্ট্য যোগ কৰিছে । ছাবস্ক্ৰিপচনত 250 টা মাহিলী জেনেৰেটিভ এআই ক্ৰেডিট, প্ৰিমিয়াম টেমপ্লেটসমূহৰ সীমাহীন প্ৰৱেশ, 20 কোটিতকৈ অধিক ৰয়েল্টি-ফ্ৰী এড'ব ষ্টক সম্পত্তি, সম্পূৰ্ণ এড'ব ফন্ট লাইব্ৰেৰী, ভিডিঅ' বেকগ্ৰাউণ্ড আঁতৰোৱাৰ দৰে উন্নত সম্পাদনা সঁজুলি, আৰু অধিক—এই সকলোবোৰ ৱাটাৰমাৰ্ক অবিহনে । প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচনে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক প্ৰতিটো নেটৱৰ্কত তিনিটা একাউণ্টলৈকে ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ অনুমতি দিয়ে, 30 দিনৰ সংস্কৰণ ইতিহাস, 100GB ক্লাউড সংৰক্ষণ, বিষয়বস্তুৰ সামঞ্জস্যতাৰ বাবে ব্ৰেণ্ড কিট আৰু ডিভাইচসমূহৰ মাজত নিৰৱচ্ছিন্ন ছিংক ।
বিনামূলীয়া Adobe Express Premium অফাৰ: যোগ্যতা, কেনেকৈ দাবী কৰিব ?
Adobe Express Premium চাবস্ক্ৰিপচন মোবাইল (প্ৰিপেইড, পোষ্টপেইড), ব্ৰডবেণ্ড আৰু DTH গ্ৰাহককে ধৰি সকলো এয়াৰটেলৰ সদস্যৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । আপুনি 2026 চনৰ 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 2027 চনৰ 28 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে অফাৰটো আদায় কৰিব পাৰিব । আপুনি অফাৰটো আদায় কৰাৰ দিনাৰ পৰাই ছাবস্ক্ৰিপচন আৰম্ভ হ’ব ।
এই ছাবস্ক্ৰিপচনৰ সুবিধা ল'বলৈ এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকে তলত উল্লেখ কৰা পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰিব লাগিব:
- Airtel Thanks app খোলক আৰু আপোনাৰ Airtel নম্বৰৰ সৈতে লগ ইন কৰক (যদি ইতিমধ্যে লগ ইন কৰা নাই)
- Thanks এপৰ সুবিধাসমূহ উল্লেখ থকা অংশলৈ যাওক আৰু “ক্লেইম অটিটি আৰু অধিক” বা “এড’ব এক্সপ্ৰেছ প্ৰিমিয়াম অফাৰ আৱিষ্কাৰ কৰক” বেনাৰ বিচাৰক
- বিৱৰণ চাবলৈ আৰু ৰিডেম্পচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ অফাৰ বেনাৰ টেপ কৰক
- আপোনাৰ Adobe একাউণ্টত চাইন ইন কৰক যদি আপোনাৰ একাউণ্ট নাই
- Adobe Express Premium স্বাক্ষৰণ সক্ৰিয় কৰিবলৈ অন-স্ক্ৰীণ নিৰ্দেশনাসমূহ অনুসৰণ কৰক
- প্লে ষ্ট’ৰ বা আই অ’ এছ এপ ষ্ট’ৰৰ পৰা এড’ব এক্সপ্ৰেছ এপটো ডাউনলোড কৰক
- আপুনি চাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপুনি Adobe Express এপৰ ভিতৰত প্ৰিমিয়াম চাবস্ক্ৰিপচন সক্ৰিয় হোৱা দেখিব
এই অংশীদাৰিত্ব সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি ভাৰতী এয়াৰটেলৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া—কানেক্টেড হোমছ আৰু ডাইৰেক্টৰ—মাৰ্কেটিং সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কয় যে এই অংশীদাৰিত্বৰ লক্ষ্য হৈছে লাখ লাখ ভাৰতীয়ক অত্যাধুনিক এআই সঁজুলিৰে সৃষ্টি আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে সৱলীকৰণ কৰা । লগতে শৰ্মাই কয়, "এজন ছাত্ৰই তেওঁলোকৰ প্ৰথম ৰিজ্যুম ক্ৰাফ্ট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ মালিকে পোষ্টাৰ ডিজাইন কৰা বা অনুগামীসকলৰ বাবে ভিডিঅ’ সম্পাদনা কৰা এজন ক্ৰিয়েটৰলৈকে, আমি প্ৰতিজন এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকক আত্মপ্ৰকাশৰ সঁজুলিৰে শক্তিশালী কৰিব বিচাৰো । Adobe Express ৰ সহায়ত বিশ্বমানৰ সৃষ্টিশীল সঁজুলিসমূহ এতিয়া বিলাসীতা নহয়—প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বাবে এইবোৰ এক বাস্তৱতা ।"
Adobe ৰ ডিজিটেল মিডিয়াৰ সভাপতি ডেভিদ ৱাধৱানীয়ে ই ভাৰতৰ নতুন ক্ৰিয়েটৰ অৰ্থনীতিৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰিব আৰু মানুহক সহজেই ষ্টেণ্ডআউট কন্টেন্ট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব—সেয়া তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ বৃদ্ধি কৰাই হওক, ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাই হওক বা নিজৰ আবেগক প্ৰচাৰ কৰাই হওক ।
