Airtel এ মুকলি কৰিলে আনলিমিটেড ডাটা প্লেন; আছে মনোৰঞ্জনৰ সুবিধাও
এয়াৰটেলে প্ৰিপেইড প্লেনত আনলিমিটেড 4G আৰু 5G ডাটাৰ সুবিধা মুকলি কৰিছে । পূৰ্বে এই প্লেনত দৈনিক ডাটাৰ সীমা আছিল, যিটো এতিয়া Airtel এ আঁতৰাইছে ।
Published : February 4, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতী এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোম্পানীটোৱে জনপ্ৰিয় প্ৰিপেইড প্লেন 399 আৰু 449 (এয়াৰটেল প্ৰিপেইড প্লেন)ত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছে । এতিয়া এই দুয়োটা প্লেনতেই আনলিমিটেড 4G আৰু 5G ডাটা (4G আৰু 5G ৰ সৈতে এয়াৰটেলৰ প্ৰিপেইড প্লেন) প্ৰদান কৰিব । আগতে এই প্লেনত দৈনিক ডাটাৰ সীমা আছিল যদিও এতিয়া এই সীমা আঁতৰাই পেলাইছে কোম্পানীটোৱে । কোম্পানীটোৱে সীমাহীন ডাটা মুকলি কৰিছে । অৱশ্যে ন্যায্য ব্যৱহাৰ নীতি (FUP) প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব । 300 GB ডাটা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰনেটৰ গতি প্ৰায় 1MBPS লৈ হ্ৰাস পাব । দুয়োটা প্লেনৰ বৈধতা 28 দিন, কিন্তু 30 দিনৰ ভিত্তিত এফ ইউ পি গণনা কৰা হ’ব । এই পৰিৱৰ্তন গ্ৰাহকৰ বাবে উপকাৰী হ’ব, বিশেষকৈ যিসকলে বহুত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰে ।
FUP ৰ নীতি কি ?
এয়াৰটেলৰ এই নতুন সুবিধাই সীমাহীন তথ্য প্ৰদান কৰে যদিও ই সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা মুক্ত নহয় । ন্যায্য ব্যৱহাৰ নীতিৰ অধীনত 30 দিনৰ ভিতৰত 300GB হাই-স্পীড ডাটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । এই তথ্য সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত গতি 1 MBPS লৈ হ্ৰাস কৰা হ’ব, যাৰ ফলত মৌলিক ব্ৰাউজিং আৰু বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ সুবিধা হ’ব, কিন্তু উচ্চমানৰ ষ্ট্ৰীমিং বা ডাউনলোডৰ গতি হ্ৰাস কৰা হ’ব । এই পৰিৱৰ্তন বিশেষকৈ 4G আৰু 5G ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে উপকাৰী (5G এয়াৰটেল প্ৰিপেইড প্লেন), কাৰণ আগতে 5G সীমাহীন আছিল, কিন্তু 4G ৰ ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা আছিল । এতিয়া দুয়োটা নেটৱৰ্কতে সীমাহীন সুবিধা উপলব্ধ ।
399 প্ৰিপেইড প্লেনৰ বিৱৰণ (বৈধতা 28 দিন)
এই প্লেন বাজেট ছেগমেণ্টৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এক উত্তম বিকল্প । ই তলত দিয়া সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰে ---
- সীমাহীন কলিং (স্থানীয়, STD, ৰোমিং)
- প্ৰতিদিনে 100 টা এছএমএছ
- আনলিমিটেড 4G আৰু 5G ডাটা (300 GB FUP)
- Adobe Express Premium – 12 মাহৰ বিনামূলীয়া ছাবস্ক্ৰিপচন (মূল্য প্ৰায় 4000)
- ভাৰতৰ প্ৰথম স্পেম যুঁজৰ নেটৱৰ্ক – স্পেম কল আৰু SMS ৰ বাবে ‘এয়াৰটেল ৱাৰ্নিং: স্পেম’ সতৰ্কবাণী
- বিনামূলীয়া হেল্ল’ টিউন – প্ৰতি 30 দিনৰ মূৰে মূৰে এটা সুৰ বিনামূলীয়াকৈ ছেট কৰিব পাৰিব
- Airtel Xstream Play – চিনেমা, শ্ব', লাইভ টিভি চেনেলকে ধৰি বিনামূলীয়া বিষয়বস্তু
- SonyLIV (বিনামূলীয়া সংস্কৰণ), Amazon MX Player, Vrot, Chana Jor, Run TV, Distro TV আদি প্লেটফৰ্মসমূহৰ প্ৰৱেশ
- এই প্লেন সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে আদৰ্শ যিয়ে কলিং, মেছেজিং আৰু মনোৰঞ্জন বিচাৰে ।
449 প্ৰিপেইড প্লেনৰ বিৱৰণ (বৈধতা 28 দিন)
এই প্লেনটো অলপ প্ৰিমিয়াম আৰু মনোৰঞ্জন প্ৰেমীৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াত 399 প্লেনৰ সকলো সুবিধা আছে, লগতে অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহো আছে:
- - JioHotstar মোবাইল চাবস্ক্ৰিপচন (28 দিন) – লাইভ ক্ৰীড়া, চিনেমা আৰু হটষ্টাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব
- Google One (30GB ক্লাউড ষ্ট’ৰেজ)
- SonyLIV + Airtel Xstream Play (SonyLIV, Lionsgate Play, Aha, Chaupal, Hoichoi, Sunnext ইত্যাদি)ত 20 টাতকৈও অধিক OTT প্লেটফৰ্ম
- Apple Music – 6 মাহৰ বিনামূলীয়া ছবস্ক্ৰিপচন (100 মিলিয়নতকৈ অধিক গীত বিজ্ঞাপন-বিনামূলীয়া)
- এই পৰিকল্পনা OTT আৰু সংগীত প্ৰেমীসকলৰ বাবে অতি উত্তম, কিয়নো ইয়াত প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপচন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
টেলিকম কোম্পানীৰ মাজত বৃদ্ধি পাব প্ৰতিযোগিতা
টেলিকম খণ্ড প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ থকাৰ বাবে এয়াৰটেলৰ এই সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই আনলিমিটেড ডাটা ফেচিলিটিয়ে জিঅ’ আৰু ভোডাফোন-আইডিয়াৰ দৰে কোম্পানীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিব । বিশেষকৈ 5G খণ্ডত সম্প্ৰসাৰণৰ লগে লগে কোম্পানীটোৱে ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে । গ্ৰাহকে এতিয়া দৈনিক ডাটা লিমিটৰ চিন্তা নকৰাকৈ ইণ্টাৰনেট বহুত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ।
লগতে পঢ়ক