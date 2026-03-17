৬৭,৯০০ টকাত বজাৰত মুকলি হ’ল AirPods Max 2; আকৰ্ষণীয় ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ

পাঁচটা ৰঙৰ বিকল্পত সোমবাৰে টেক জায়াণ্ট এপলে মুকলি কৰে শেহতীয়া অভাৰ ইয়াৰ হেডফোন AirPods Max 2 । ইয়াৰ মূল্য ৬৭,৯০০ টকা ৷

AirPods Max 2 Launched in India With H2 Chip, Adaptive Audio, and 20-Hour Battery Life: Price, Specifications
বজাৰত মুকলি হ’ল AirPods Max 2 (Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 11:01 AM IST

হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে এপলৰ শেহতীয়া অভাৰ ইয়াৰ হেডফোন হিচাপে মুকলি কৰা হয় AirPods Max 2 । AirPods Max ৰ উত্তৰাধিকাৰী মডেলটো মূল মডেলটো মুকলিৰ পাঁচ বছৰৰ পাছত আৰু সতেজ মডেলটো মুকলিৰ দুবছৰৰ পাছত মুকলি কৰা হৈছে । নতুন H2 চিপৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে শেহতীয়া প্ৰজন্মৰ এয়াৰপডছ প্ৰ’কো শক্তি প্ৰদান কৰে । কুপাৰটিনো ভিত্তিক টেক জায়ান্টৰ মতে, আপডেট কৰা মডেলে সক্ৰিয় শব্দ বাতিল (ANC), ট্ৰেন্সপাৰেন্সি মোড আৰু সামগ্ৰিক অডিঅ’ পৰিৱেশনৰ উন্নতি প্ৰদান কৰে, একে সময়তে মূল এয়াৰপডছ মেক্সৰ প্ৰিমিয়াম ডিজাইন ধৰি ৰাখে । হেডফোনসমূহে বৰ্ধিত কম্পিউটেচনেল অডিঅ’ ক্ষমতা আৰু এপলৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৈতে গভীৰ সংহতিও লাভ কৰে ।

ভাৰতত AirPods Max 2 মূল্য, উপলব্ধতা

AirPods Max 2 Launched in India With H2 Chip, Adaptive Audio, and 20-Hour Battery Life: Price, Specifications
AirPods Max 2 ৰ ৰঙৰ বিকল্প (Apple)

ভাৰতত AirPods Max ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৬৭,৯০০ টকা । পাঁচটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ এই AirPods Max টো --- নীলা, মিডনাইট, কমলা, বেঙুনীয়া আৰু ষ্টাৰলাইট । আমেৰিকা আৰু আন 30 খনতকৈও অধিক দেশ আৰু অঞ্চলৰ গ্ৰাহকে এপলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু এপল ষ্ট’ৰ এপৰ জৰিয়তে 25 মাৰ্চৰ পৰা এই হেডফোনটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পাচতে গ্ৰাহকৰ ঘৰলৈ এই সামগ্ৰীৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব আৰু অহা মাহৰ আৰম্ভণিতে খুচুৰা বিপণীত উপলব্ধ হ’ব ।

নতুন হেডফোনৰ সৈতে এপলে অতিৰিক্ত সেৱাও আগবঢ়াইছে । গ্ৰাহকে AppleCare+ বা আমেৰিকাত, AppleCare One ৰ বাবে বিকল্প ল'ব পাৰে, যিয়ে আকস্মিক ক্ষতি, চুৰি আৰু ক্ষতি (যোগ্য সামগ্ৰীত), বেটাৰী সলনি কৰা আৰু Apple বিশেষজ্ঞৰ পৰা 24/7 সমৰ্থনৰ বাবে কভাৰেজ প্ৰদান কৰে ।

নতুন গ্ৰাহকসকলেও এয়াৰপডছ মেক্স ২ ক্ৰয় কৰাৰ লগে লগে তিনিমাহৰ এপল মিউজিক বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব ।

AirPods Max 2 Launched in India With H2 Chip, Adaptive Audio, and 20-Hour Battery Life: Price, Specifications
বজাৰত মুকলি হ’ল AirPods Max 2 (Apple)

AirPods Max ২ বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন

AirPods Max ২ এপলৰ H2 চিপৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে পূৰ্বৰ মডেলত ব্যৱহাৰ কৰা H1 চিপৰ ঠাই লয় । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ নতুন হেডফোনসমূহে ডেৰগুণলৈকে অধিক ফলপ্ৰসূ সক্ৰিয় শব্দ বাতিল প্ৰদান কৰে, যিয়ে বিমানৰ ইঞ্জিন আৰু যাতায়তৰ শব্দৰ দৰে পৰিৱেশৰ শব্দসমূহ বন্ধ কৰাত সহায় কৰে । ট্ৰেন্সপাৰেন্সি মোডটোও নতুন ডিজিটেল চিগনেল প্ৰচেছিঙৰ সৈতে উন্নত কৰা হৈছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক নিজৰ চৌপাশৰ বিষয়ে সচেতন কৰি ৰখাৰ লগতে পৰিৱেশৰ শব্দক অধিক স্বাভাৱিক কৰি তুলিব বুলি কোৱা হয় ।

শেহতীয়া প্ৰজন্মৰ হেডফোনৰ জৰিয়তে এপলে নতুন হাই-ডাইনেমিক-ৰেঞ্জ এম্প্লিফায়াৰ যোগ কৰি অডিঅ’ পাইপলাইন উন্নীত কৰিছে, উন্নত বেছ ৰেচপন্স, অধিক সঠিক মিড আৰু স্পষ্ট হাইৰ সৈতে পৰিষ্কাৰ শব্দ প্ৰদান কৰিছে । হেডফোনসমূহে USB টাইপ-C ৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিলে ২৪-বিট, ৪৮ কিলোহাৰ্টজ লছলেছ অডিঅ’ সমৰ্থন কৰাৰ লগতে গেমিং আৰু পেছাদাৰী ৱৰ্কফ্ল’ৰ বাবে আল্ট্ৰা-লো লেটেন্সি অডিঅ’ সমৰ্থন কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । প্ৰডাক্টটোৱে গতিশীল হেড ট্ৰেকিঙৰ সৈতে ব্যক্তিগতকৃত স্থানীয় অডিঅ' সমৰ্থন কৰি আছে ।

কুপাৰটিনো ভিত্তিক টেক জায়ান্টটোৱে AirPods Max ২ লৈ আহিবলগীয়া কেইবাটাও নতুন বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যও ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে এডাপ্টিভ অডিঅ’, যিয়ে চৌপাশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে শব্দ-নিয়ন্ত্ৰণৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আৰু কথোপকথন সজাগতা, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কথা ক’বলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত প্লেবেক ভলিউম কম কৰে ।

AirPods Max 2 Launched in India With H2 Chip, Adaptive Audio, and 20-Hour Battery Life: Price, Specifications
বজাৰত মুকলি হ’ল AirPods Max 2 (Apple)

ইয়াৰ উপৰিও, হেডফোনসমূহে এপল বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা চালিত লাইভ অনুবাদ সমৰ্থন কৰে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বাস্তৱ সময়ত ভাষাসমূহৰ মাজেৰে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ভইচ আইছ’লেশ্যনে ব্যৱহাৰকাৰীৰ কণ্ঠস্বৰক অগ্ৰাধিকাৰ দি কলৰ স্পষ্টতা উন্নত কৰাৰ লগতে পটভূমিৰ শব্দ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী কৰা হৈছে ।

ক্ৰিয়েটৰসকলৰ বাবে এপলে ষ্টুডিঅ’ মানদণ্ডৰ অডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, আনহাতে কেমেৰাৰ ৰিম’ট ফাংচনে ব্যৱহাৰকাৰীক ডিজিটেল ক্রাউন ব্যৱহাৰ কৰি ফটো তুলিব বা ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিয়ে । অন্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে লাউড শব্দ হ্ৰাস, ব্যক্তিগতকৃত ভলিউম আৰু নতুন Siri পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াসমূহ যি ব্যৱহাৰকাৰীসকলক মূৰৰ ইংগিতৰ সৈতে Siri ৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ অনুমতি দিয়ে ।

কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে AirPods Max ২ ত ANC আৰু স্পেচিয়েল অডিঅ’ সক্ৰিয় কৰি ২০ ঘণ্টালৈকে শুনা সময় । হেডফোনসমূহে ফাষ্ট চাৰ্জিংও সমৰ্থন কৰে । এপলৰ মতে, নতুন হেডফোনত চুম্বকত ১০০% পুনঃব্যৱহৃত আপুৰুগীয়া পৃথিৱীৰ উপাদান, কাণৰ কুশ্বনত ১০০ শতাংশ পুনঃব্যৱহৃত পলিয়েষ্টাৰ আৰু চাৰ্কিট বৰ্ডত পুনঃব্যৱহৃত সোণ আৰু টিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এপলৰ বহল এপল ২০৩০ কাৰ্বন নিৰপেক্ষতাৰ লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এই পেকেজিং সম্পূৰ্ণৰূপে ফাইবাৰ ভিত্তিক আৰু পুনঃব্যৱহাৰযোগ্য বুলি দাবী কৰা হৈছে ।

