ভাৰতত চলিব Air Taxi; যান-জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস হোৱাৰ আশা
CII প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পূৱ দিল্লীৰ পৰা গুৰুগ্ৰামলৈ যাতায়তৰ বাবে লোৱা সময় মাত্ৰ 15 মিনিটলৈ হ্ৰাস পাব পাৰে ।
Published : February 12, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দিল্লী-এনচিআৰত এয়াৰ টেক্সি সেৱাই গতিশীলতাক ৰূপান্তৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ যাত্ৰাৰ বাবে এঘণ্টাৰ সময় হ্ৰাস পাব 30 মিনিট পৰ্যন্ত ।
‘ভাৰতত উন্নত বায়ু গতিশীলতাৰ ভৱিষ্যত নেভিগেটিং’ নামৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতীয় উদ্যোগ সংঘই উন্নত বায়ু গতিশীলতাৰ (AAM) সম্ভাৱনীয়তাৰ মূল্যায়ন কৰে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে উদাহৰণস্বৰূপে পূব দিল্লীৰ পৰা গুৰুগ্ৰামলৈ পীক আৱাৰত 20 কিলোমিটাৰ ষ্ট্ৰেচৰ বাবে 90 মিনিট সময় লাগিব পাৰে । এয়াৰ টেক্সি সেৱাৰ যোগেদি সেই দূৰত্ব প্ৰায় 15 মিনিটলৈ হ্ৰাস পাব পাৰে।
পৰ্যায়ক্ৰমে মুকলি কৰা হ’ব
CII ৰ প্ৰতিবেদনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে এই সেৱা ৰূপায়ণ হঠাতে কৰা নহ’ব । বৰঞ্চ ই জনসাধাৰণৰ আস্থা গঢ়ি তোলাৰ লগতে সুৰক্ষাৰ অনুসৰণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পৰ্যায়ক্ৰমে পদ্ধতিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব ।
এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "প্ৰথম পৰ্যায়ত eVTOL ৰ কাৰ্যকলাপে অংগ পৰিবহণকে ধৰি চিকিৎসা আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব । এই অভিযানসমূহ চিকিৎসালয়ৰ ছাদৰ পৰা আৰু কম কম্পাঙ্ক ব্যৱহাৰৰ বাবে উন্নীত কৰা বৰ্তমানৰ হেলিপেডসমূহৰ পৰা চলাব পাৰিব । সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ বৈধ হোৱাৰ পিছতহে যাত্ৰী সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব, কাৰ্যকলাপ সুস্থিৰ হ'ব আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামো সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপক্ক হ'ব ।" প্ৰতিবেদনখনে লক্ষ্য কৰিছে যে এই বৃদ্ধি পোৱা পদ্ধতিটো নগৰীয়া পৰিবহণৰ সম্পূৰ্ণ নতুন শ্ৰেণীৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্যতা লাভৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
মাটিৰ হাবৰ ওপৰত ছাদৰ ওপৰৰ ভেৰ্টিপৰ্ট
ব্লুপ্ৰিণ্টৰ এটা কেন্দ্ৰীয় বৈশিষ্ট্য হ’ল ঘন চহৰ অঞ্চলত ভূ-পৃষ্ঠৰ ব্যয়বহুল মাটি অধিগ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে ছাদৰ ওপৰৰ ভেৰ্টিপ’ৰ্টৰ ব্যৱহাৰ । চিকিৎসালয়, অফিচ টাৱাৰ, টেক পাৰ্ক আৰু উচ্চ অট্টালিকাৰ ছাদ টেক অফ আৰু লেণ্ডিং পেড হিচাপে কাম কৰিবলৈ ৰেট্ৰ’ফিট কৰিব পৰা যাব ।
প্ৰতিবেদনত ইংগিত দিয়া হৈছে যে এই পদ্ধতিয়ে মূলধনী ব্যয় 30 শতাংশৰ পৰা 50 শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আৰম্ভণিৰ 12 মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী সেৱা লাভ কৰাৰ সুযোগ উপস্থাপন কৰে কাৰণ ছাইট অধিগ্ৰহণৰ অধিকাৰ লাভৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক আওকাণ কৰিব পৰা যায় ।
প্ৰস্তাৱিত ভাৰ্টিপ’ৰ্টসমূহৰ ভিতৰত থাকিব মডিউলাৰ বেটাৰী শ্বেপিং, যাত্ৰীৰ বাবে লাউঞ্জ এৰিয়া, বায়’মেট্ৰিক চেক-ইন আৰু জৰুৰীকালীন দ্ৰুত সঁহাৰি ব্যৱস্থাৰ আন্তঃগাঁথনি । ছাদৰ ওপৰৰ সৌৰশক্তি ব্যৱস্থা, বেটাৰী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু স্মাৰ্ট মাইক্ৰ’গ্ৰিড বৈদ্যুতিক নেটৱৰ্কৰ দৰে বহনক্ষম বৈশিষ্ট্যৰ বাবেও পৰামৰ্শ দিয়া হ’ব ।
দিল্লী আকাশমাৰ্গৰ জটিলতা
দিল্লীৰ আকাশমাৰ্গৰ ভিতৰত বিমান চলাচলৰ জটিল আৰু ভিৰ কৰা প্ৰকৃতিয়ে অভিযান চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । গুৰুগ্ৰামৰ পৰা এই পথটোৱে চহৰৰ উত্তৰ অংশৰ চাৰিওফালে চিভিল লাইন আৰু পাঞ্জাবী বাগৰ দিশে গৈ লুটিয়নছৰ দিল্লী, দিল্লী কেণ্টনমেণ্ট, আৰু ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ (বিমানবন্দৰ)ৰ সৈতে জড়িত আকাশমাৰ্গ বাইপাছ কৰি প্ৰায় এক তৃতীয়াংশৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰমান দূৰত্ব বৃদ্ধি কৰিব, কিন্তু তথাপিও যাত্ৰাৰ এই লেগত বিমানৰ সময় 12 মিনিটতকৈও কম হ’ব ।
চিপি টু জেৱাৰ লেগে উত্তৰ প্ৰদেশ আকাশমাৰ্গ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে টুগলাকাবাদ আৰু ওখলাক বাইপাছ কৰিব আৰু বৰ্তমানৰ বিমান পৰিবহণ নিয়ম মানি চলি থাকিব ।
কম উচ্চতাৰ নগৰীয়া বিমান পৰিবহণ ব্যৱস্থাপনাৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰতিবেদনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-ভিত্তিক পথ বিসংঘাত, স্বয়ংক্ৰিয় নিৰ্ভৰশীল চোৱাচিতা ব্যৱহাৰ কৰি বিমানৰ বাস্তৱ সময়ৰ অনুসৰণ – সম্প্ৰচাৰ (এডিএছ-বি) আৰু গ্লোবেল নেভিগেচন উপগ্ৰহ ব্যৱস্থা (জিএনএছএছ) ব্যৱহাৰ কৰি এক সংহত নগৰীয়া বিমান পৰিবহণ সমন্বয় ব্যৱস্থা (আইইউএটিচিএছ) আৰু নিৰ্দিষ্ট নগৰীয়া যাতায়ত ব্যৱস্থাপনা (ইউএটিএম) কাঠামো ৰূপায়ণৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ৰ ডিজিটেল আকাশ মঞ্চত একত্ৰীকৰণ ।
নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিত্তিত কাম চলি আছে
ভাৰতৰ বিমান নিয়ন্ত্ৰকে ইতিমধ্যে এডভান্সড এয়াৰ মবিলিটি (AAM)ৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । 2024 চনত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডিজিচিএ) ভাৰটিপ’ৰ্ট ডিজাইন গাইডলাইন জাৰি কৰে । 2025 চনত ই বিমান নিয়মৰ 133A নিয়মৰ অধীনত ভিটিঅ’এল সক্ষম বিমান উৰুৱাব বিচৰা পাইলটসকলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব ৷
EASA কে ধৰি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ সুৰক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ সৈতে ভাৰতে মানককৰণৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰি আছে । বৰ্তমান বিমানযোগ্যতা, পৰিচালনা, অনুজ্ঞাপত্ৰ, আকাশমাৰ্গৰ পৰিচালনা আৰু সুৰক্ষাৰ কাঠামোৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত ছটা কৰ্মগোট আছে । প্ৰস্তাৱিত শাসন গাঁথনিৰ অধীনত অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে নীতি প্ৰস্তুতৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব, ডিজিচিএ প্ৰমাণপত্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে দায়বদ্ধ হ’ব আৰু ভাৰতৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ইভিটিঅ’এল কাৰ্যকলাপৰ বাবে আকাশমাৰ্গ একত্ৰিত কৰাত সহায় কৰিব ।
পৰিৱেশ অনুকূল আৰু নিস্তব্ধ বিমান পৰিচালনা হৈছে উল্লেখিত বিক্ৰীৰ অন্যতম বিন্দু । প্ৰতিবেদন অনুসৰি eVTOL টেইলপাইপত কোনো ধৰণৰ নিৰ্গমন উৎপন্ন নকৰে আৰু পৰম্পৰাগত হেলিকপ্টাৰ চলোৱাতকৈ যথেষ্ট কম শব্দৰে কাম কৰে । কিছুমান প্লেটফৰ্ম পৰম্পৰাগত ৰ'টাৰক্ৰাফ্টৰ বাবে 65dBA বনাম 80dBA বা তাৰ তলত আছিল বুলি কোৱা হয় ।
ভাৰ্টিপ’ৰ্টসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ব্যৱহাৰে ইভিটিঅ’এলৰ পৰিৱেশগত সুবিধা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । পৰিৱেশৰ ওপৰত ইভিটিঅ'এলৰ কাৰ্যকলাপৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ কম কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শসমূহৰ ভিতৰত আছে ভেৰ্টিপ'ৰ্টৰ চাৰিওফালে শব্দ জুখিব পৰা অঞ্চল সৃষ্টি কৰা, কাৰ্যৰ সময় নিষিদ্ধ কৰা, অবিৰত শব্দ নিৰীক্ষণ কৰা আৰু পৰিৱেশগতভাৱে সংবেদনশীল ভূমিৰ ওপৰেৰে উৰণ এৰাই চলা ।
পুঁজি আৰু প্ৰযুক্তিৰ সুবিধাক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে । সাধাৰণতে ভাৰতৰ বেংকসমূহে বিমান পৰিবহণ খণ্ডক ঋণ দিবলৈ জামিনৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে । এই সন্দৰ্ভত চিআইআইয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে যে আয়াৰলেণ্ডৰ বিমান বিত্তীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ আৰ্হিত ইভিটিঅ’এলৰ বাবে লিজিং কাঠামো স্থাপনত গুজৰাটৰ গিফ্ট চিটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।
প্ৰযুক্তিগতভাৱে বেটাৰীৰ উদ্ভাৱন কেন্দ্ৰীয় হৈয়ে আছে । বৰ্তমানৰ লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীয়ে 5–10 মিনিটৰ দ্ৰুত চাৰ্জিং ক্ষমতা আৰু 2000 চাৰ্জ চক্ৰতকৈ অধিক জীৱনচক্ৰৰ সৈতে 30–100 কিলোমিটাৰ ভ্ৰমণ সমৰ্থন কৰিব পাৰে । কিন্তু দিল্লীৰ গৰমৰ প্ৰকোপ আৰু বাৰিষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কুঁৱলী আৰু ধূলিৰ ধুমুহালৈকে চৰম বতৰৰ বাবে উন্নত তাপ ব্যৱস্থাপনা আৰু চেন্সৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
লগতে পঢ়ক