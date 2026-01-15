শাৰিৰীক অসুস্থতাৰ বাবে আধাতে অভিযান সামৰি পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিল মহাকাশচাৰী
ISS ৰ 25 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘটিত হ’ল এনে ঘটনা ৷ চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে আধাতে সামৰিবলগীয়া হ’ল অভিযান ৷ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে জানক বিতংকৈ---
Published : January 15, 2026 at 5:30 PM IST
হায়দৰাবাদ: বৃহস্পতিবাৰে এজন অসুস্থ মহাকাশচাৰীৰ সৈতে আন তিনিজন মহাকাশচাৰী পৃথিৱীলৈ উভতি আহে ৷ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাছাৰ মেডিকেল ইভাকুৱেশ্যন কৰাৰ এমাহতকৈও অধিক পূৰ্বে মহাকাশচাৰীয়ে মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ অভিযানৰ অন্ত পেলায় । অসুস্থতাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা পৃথিৱীলৈ ৰাওনা হৈছে এই চাৰিজন মহাকাশচাৰী । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 3.41 বজাত (ET) ছান ডিয়েগোৰ ওচৰৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে SpaceX ৰ স্পেচএক্স ড্ৰেগন কেপচুল । এজন মহাকাশচাৰীৰ গুৰুতৰ অসুস্থতাৰ বাবেই তাৎক্ষণিকভাৱে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চাৰিজনীয়া এই দলটোৱে এতিয়া নিৰ্ধাৰিত সময়ত পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছে ।
নাছাই কয় যে এই অভিযানত থকা এজন মহাকাশচাৰীয়ে চিকিৎসাজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল যিটো মহাকাশত সম্পূৰ্ণৰূপে চিনাক্ত কৰিব পৰা নগ’ল । সেয়ে মহাকাশচাৰীসকল SpaceX মহাকাশযানেৰে উভতি আহিছে । বুধবাৰে তেওঁলোকৰ মহাকাশযানখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (ISS)ৰ পৰা পৃথক হৈ পৃথিৱী অভিমুখে ৰাওনা হয় ।
LIVE: After undocking from the @Space_Station, Crew-11 is on their way back to Earth. Tune in to watch them splash down off the coast of California, scheduled for 3:41am ET (0841 UTC). https://t.co/mIUojli3XW— NASA (@NASA) January 15, 2026
নাছাৰ মহাকাশচাৰী জেনা কাৰ্ডমেনে এই অভিযানৰ ই এক অপ্ৰত্যাশিত সমাপ্তি বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । নাছা আৰু স্পেচএক্সে কয় যে তেওঁলোকে চাৰিজনীয়া সতেজ ক্ৰুৰ উৎক্ষেপণৰ কাম ওপৰলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিব; বৰ্তমান ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাজভাগৰ বাবে লিফ্ট অফ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
কাৰ্ডমেন আৰু নাছাৰ মাইক ফিংকেৰ সৈতে উভতি অহাৰ সময়ত জাপানৰ কিমিয়া য়ুই আৰু ৰাছিয়াৰ অলেগ প্লেটনভেও যোগদান কৰে । চিকিৎসাজনিত গোপনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি বিষয়াসকলে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা মহাকাশচাৰীজনক চিনাক্ত কৰিবলৈ বা সুৰক্ষাৰ বাবে কি কৰা হৈছিল সেয়া উল্লেখ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
মহাকাশচাৰীগৰাকী কক্ষপথত সুস্থিৰ হৈ থকাৰ সময়তে নাছাই বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকক যিমান পাৰি সোনকালে পৃথিৱীলৈ উভতাই আনি সঠিক যত্ন আৰু নিদান প্ৰদান কৰোৱাৰ বাবে । প্ৰৱেশ আৰু স্প্লেচডাউনৰ বাবে কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন বা থকাৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল বুলি বিষয়াসকলে কয় । কেতিয়া মহাকাশচাৰীসকলে কেলিফৰ্ণিয়াৰ পৰা হিউষ্টনত থকা নিজৰ ঘৰুৱা ঘাটিলৈ উৰা মাৰিব সেয়া এতিয়াও গম পোৱা হোৱা নাই । প্লেটনভৰ মস্কোলৈ ঘূৰি অহাৰ কথাও স্পষ্ট নাছিল ।
বিগত সময়ছোৱাত নাছাই বাৰে বাৰে জোৰ দি কৈছিল যে এইটো কোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থা নহয় । 7 জানুৱাৰীত মহাকাশচাৰীজন অসুস্থ হৈ পৰে বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, যাৰ ফলত নাছাই পিছদিনা কাৰ্ডমেন আৰু ফিংকেৰ মহাকাশ যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিয়ে । চিকিৎসাজনিত কাৰণত নাছাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশভিযান কৰ্তন কৰিছে ।
LIVE: @zenanaut, @AstroIronMike, and their fellow Crew-11 members have said their goodbyes, and the SpaceX Dragon hatch is closed. Now, watch as they undock from the @Space_Station. https://t.co/FVnNDMIlrZ— NASA (@NASA) January 14, 2026
ISS ৰ 25 বছৰীয়া ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে কোনো অভিযান আধাতে সামৰিবলগীয়া হৈছে ।
উভতি অহা মহাকাশচাৰীসকল ক্ৰু-11 অভিযানৰ অংশ । 2025 চনৰ 1 আগষ্টত পৃথিৱীৰ পৰা ISS লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । ক্ৰু-11 মিছনটো ছমাহ আই এছ এছত থকাৰ কথা আছিল, অৰ্থাৎ 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল ।
লগতে পঢ়ক
থলুৱা উৎক্ষেপণ বাহন আৰু প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ভাৰতৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰ: ইছৰোৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক জোছ্যুলা এ কমলাকাৰ
উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো মহাকাশভিযান 'লাচিত-1' বিফল: উৎক্ষেপণৰ কিছু ক্ষণ পাচতে ঘটিল বিজুতি
8 মাহৰ অন্তত পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিল মহাকাশচাৰী জনি কিম আৰু Roscosmos দল