India AI Impact Summit 2026: AI ভিত্তিক 4K চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰিলে Invideo আৰু Google Cloud এ
Invideo আৰু Google Cloud যৌথভাৱে মুকলি কৰিছে AI ভিত্তিক 4K চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ প্লেটফৰ্ম যিয়ে প্ৰডাকচনৰ পৰা পোষ্ট প্ৰডাকচনলৈকে সমাধান প্ৰদান কৰিব ।
Published : February 16, 2026 at 6:43 PM IST
হায়দৰাবাদ: AI ভিত্তিক ভিডিঅ’ সৃষ্ট প্লেটফৰ্ম Invideo ই 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁলোকে গুগল ক্লাউডৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰিছে । এই নতুন চুক্তিৰ অধীনত কোম্পানীটোৱে উদ্যোগ পৰ্যায়ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ কৰ্মপ্ৰবাহ মুকলি কৰিছে যিয়ে ইমাৰ্চিভ আৰু চিনেমেটিক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণক সহজ কৰি তুলিব । লক্ষ্য হৈছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু ষ্টুডিঅ’সমূহক প্ৰি-প্ৰডাকচনৰ পৰা পোষ্ট-প্ৰডাকচনলৈকে একক মঞ্চ প্ৰদান কৰা ।
Invideo ই প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত গুগল ক্লাউডৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছিল । সেই সময়ত গুগলৰ জেনেৰেটিভ AI মডেল যেনে জেমিনি, ইমেজেন আৰু Veo 3 প্লেটফৰ্মত সংযুক্ত কৰা হৈছিল । এতিয়া এই অংশীদাৰিত্ব সম্প্ৰসাৰণ কৰি Invideo ই গুগল ক্লাউডৰ সমগ্ৰ এআই প্ৰযুক্তি ষ্টেকক ইয়াৰ সৃষ্টিশীল আন্তঃপৃষ্ঠত একত্ৰিত কৰিছে ।
মডেল প্ৰশিক্ষণ আৰু সেৱাৰ বাবে টিপিইউ আৰু জিপিইউ চিপ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ইয়াৰ ফলত মিডিয়া ষ্টুডিঅ’, প্ৰডাকচন হাউচ, এড এজেন্সী আৰু সম্প্ৰচাৰ নেটৱৰ্কসমূহে গুগলৰ জেনেৰেটিভ মিডিয়া মডেল ব্যৱহাৰ কৰি ষ্টুডিঅ’ গ্ৰেডৰ প্ৰডাকচন প্ৰদান কৰিব পাৰিব । Invideo ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া সংকেত শ্বাহে কয় যে তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মে ইতিমধ্যে 3 কোটিৰো অধিক ক্ৰিয়েটৰক সেৱা আগবঢ়াইছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, য’ত ই কেৱল প্ৰযুক্তি প্ৰদানকাৰী নহয়, ছবি নিৰ্মাতাৰ বাবে প্ৰকৃত সহায়ক হ’ব বিচাৰে । তেওঁৰ মতে, গুগল ক্লাউডৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা এণ্ড টু এণ্ড এআই পাইপলাইনে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীক জীৱন্ত কৰি তোলাত সহায় কৰাৰ লগতে বিনিয়োগৰ মাজতো ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব ।
টেক্সট প্ৰমপ্ট ব্যৱহাৰ কৰি 4K চিনেমেটিক ভিজুৱেল সৃষ্টি কৰিব পাৰি
নতুন এণ্টাৰপ্ৰাইজ অফাৰৰ অধীনত গুগলৰ Veo আৰু ইমেজেন মডেল ব্যৱহাৰ কৰি কেৱল টেক্সট প্ৰমপ্ট ব্যৱহাৰ কৰি 4K-মানৰ চিনেমাৰ ভিজুৱেল তৈয়াৰ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ ফলত পৰিচালকসকলে শ্বুটিঙৰ পূৰ্বে বাস্তৱ সময়ত লাইটিং, ব্লক আৰু দৃশ্য পেচিং পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব । জেমিনিৰ মডেলে দৃশ্য বিশ্লেষণ আৰু আখ্যানৰ ধাৰাবাহিকতাত সহায় কৰিব, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে এক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ প্ৰবাহ নিশ্চিত কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ক্ৰিয়েটৰসকলে AI ব্যৱহাৰ কৰি সংগীতৰ স্ক’ৰ আৰু কণ্ঠ পৰিবেশন সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, যিয়ে ভিজুৱেলৰ সৈতে ছিংক কৰিব । এই বৈশিষ্ট্যই এটা দৃশ্যৰ আৱেগিক গভীৰতা নিমিষতে মূল্যায়ন কৰাত সহায় কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰডাকচন হাউচসমূহে আৱেগিক গভীৰতা দ্ৰুতভাৱে মূল্যায়ন কৰাত আৰু বিভিন্ন ভাষাত সংলাপক স্থানীয়কৰণ কৰাত সহায় কৰিব ।
ইণ্ডিয়া AI চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব সামৰ্থ
Invideo ই এই নতুন ক্ষমতাসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিব 17 ফেব্ৰুৱাৰীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়া এ আই ফিল্ম ফেষ্টিভেলত, যিটো এআই ইমপেক্ট ছামিটৰ সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হ’ব । কোম্পানীটোৱে গুগল ক্লাউডৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ প্ৰডাকচন কোম্পানীসমূহৰ সৈতে তিনিখন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ কথাও ঘোষণা কৰে ।
বিশেষ সুৰক্ষা আৰু কপিৰাইট সুৰক্ষা ব্যৱস্থাও ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । বিষয়বস্তুৰ প্ৰামাণ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ SynthID ৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো সৃষ্টি কৰা সম্পত্তিত এটা অদৃশ্য ৱাটাৰমাৰ্ক যোগ কৰা হ'ব । বহু-স্তৰীয় সুৰক্ষা ফিল্টাৰ আৰু কপিৰাইট ক্ষতিপূৰণো প্ৰদান কৰা হ’ব, যিয়ে তৃতীয় পক্ষৰ আই পি দাবীৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । গুগল ক্লাউড ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক সাশী শ্ৰীধৰণে কয় যে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ সদায় সলনি হৈ থাকে, আৰু এতিয়া এআইয়ে এটা নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিছে । তেওঁৰ মতে, এই অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তে ষ্টুডিঅ’সমূহে কাৰিকৰী সীমাবদ্ধতাক অতিক্ৰম কৰি নতুন সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰিব পাৰিব । এই পদক্ষেপে ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ক্লাউড বজাৰত মাইক্ৰ’ছফ্ট আৰু আমাজনৰ দৰে অন্যান্য টেক জায়ান্টৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত গুগলক সহায় কৰিব ।
