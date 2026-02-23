কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ডত অগ্ৰণী হায়দৰাবাদ; চাকৰি সৃষ্টিৰে দখল কৰিলে চতুৰ্থ স্থান

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ডত অগ্ৰণী হায়দৰাবাদ; চাকৰি সৃষ্টিৰে দখল কৰিলে চতুৰ্থ স্থান
CBREৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি বৰ্তমান দেশৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থ স্থানত আছে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ ৷ প্ৰথম, দ্বিতীয় স্থানত কোন কোন ৰাজ্য জানো আহক বিতং প্ৰতিবেদনযোগে---
February 23, 2026
হায়দৰাবাদ: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ক্ৰমাগতভাৱে দৈনন্দিন জীৱন আৰু ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে । কাৰ্যালয়ৰ পৰা উদ্যোগলৈকে এতিয়া কৰ্মচাৰী, ষ্টাৰ্টআপ আৰু কৰ্পৰেট নেতাসকলৰ মাজত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা এক অন্যতম চৰ্চিত বিষয় । দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ লগে লগে সমগ্ৰ ভাৰততে AI খণ্ডই শক্তিশালী বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈ পৰিছে, যিয়ে চাকৰিৰ বজাৰখনক যথেষ্ট পৰিমাণে নতুন ৰূপ দিছে ।
শেহতীয়াকৈ CBRE য়ে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশৰ এআই ভিত্তিক চাকৰিৰ সুযোগৰ আধাতকৈ অধিক মাত্ৰ দুখন চহৰ বেংগালুৰু আৰু দিল্লী এনচিআৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে । এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশত হায়দৰাবাদে এআই-চালিত চাকৰি সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিছে, যিয়ে প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে ইয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গুৰুত্ব চিহ্নিত কৰিছে ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে AI সম্পৰ্কীয় নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত বেংগালুৰু দেশৰ আগশাৰীৰ, তাৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থানত দিল্লী এনচিআৰ, তৃতীয় স্থানত আছে মুম্বাই । এই তিনিখন চহৰ একেলগে ভাৰতৰ মুঠ এআই চাকৰিৰ সুযোগৰ প্ৰায় 70 শতাংশ । এই তথ্যসমূহ Naukri.com ত তালিকাভুক্ত প্ৰায় 64,500 সক্ৰিয় চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনৰ বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত কৰা হৈছে ।
AI স্থানত বেংগালুৰুৰ আধিপত্যৰ মূল কাৰণ হৈছে ইয়াৰ গ্ল’বেল কেপেবিলিটি চেণ্টাৰ (জিচিচি)ৰ শক্তিশালী উপস্থিতি, যিয়ে উন্নত প্ৰযুক্তি গৱেষণা, পণ্য বিকাশ আৰু উদ্ভাৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ভাৰতত এআই-চালিত কাৰ্যকলাপ স্থাপন কৰিব বিচৰা বিশ্বব্যাপী কোম্পানীসমূহক চহৰখনে আকৰ্ষণ কৰি আহিছে ।
বিশেষকৈ ফিনটেক, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু চৰকাৰী সংক্ৰান্তীয় পদক্ষেপৰ প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে দিল্লী এনচিআৰত এআই সম্পৰ্কীয় নিয়োগও ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । মুম্বাইৰ এই স্থিতি ইয়াৰ বিত্তীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত, য’ত বেংকিং, বিশ্লেষণ আৰু উদ্যোগ সমাধানত এআইক ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ইফালে হায়দৰাবাদ চহৰখনত 350 টাতকৈও অধিক গ্ল’বেল কেপেবিলিটি চেণ্টাৰে কাম কৰি শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । এই কেন্দ্ৰসমূহৰ যথেষ্ট সংখ্যকে এআই ভিত্তিক গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ভূমিকাত পেছাদাৰী লোকক সক্ৰিয়ভাৱে নিযুক্তি দিছে । চহৰখনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ষ্টাৰ্টআপ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, দক্ষ কৰ্মশক্তি আৰু সহায়ক আন্তঃগাঁথনিয়ে ইয়াৰ স্থিতি আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে অনাগত বছৰবোৰত বিপণন, যোগাযোগ আৰু পৰামৰ্শৰ দৰে খণ্ডত এআইৰ গ্ৰহণ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হ’ব । ছফট্ ৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু গুণগত নিশ্চয়তা, ডাটা বিজ্ঞান আৰু বিশ্লেষণৰ লগতে গ্ৰাহকৰ সফলতা আৰু পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত ভূমিকাসমূহত এআই প্ৰতিভাৰ চাহিদা বিশেষভাৱে অধিক । এই ভূমিকাসমূহে এআই মডেল নিৰ্মাণ, বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যৱসায়িক দক্ষতা উন্নত কৰা আৰু গ্ৰাহকক উন্নত সেৱা প্ৰদান কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
অবিৰত বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনৰ ফলত হায়দৰাবাদে ভাৰতৰ এআই-চালিত চাকৰিৰ বজাৰত নিজৰ স্থান আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ আশা কৰা হৈছে।
