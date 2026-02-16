আজিৰে পৰা দিল্লীত আৰম্ভ হ’ল AI India Impact Summit 2026; সকলোকে আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে

আজিৰে পৰা দিল্লীত আৰম্ভ হ’ল AI India Impact Summit 2026; সকলোকে আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে
আজিৰে পৰা দিল্লীৰ ভাৰত মাণ্ডপামত অনুষ্ঠিত হৈছে AI-India Impact Summit 2026 ৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দেশ-বিদেশৰ প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ বহু দ্বিগজ লোকে ৷
Published : February 16, 2026 at 1:10 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ ৰাজধানীত 16 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আজি সোমবাৰৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে AI-India Impact Summit ৷ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অনুষ্ঠানত আজি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল ভাৰতত সমবেত হৈছে । আজি বিয়লি 5 বজাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিব AI India Expo । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই মেগা ইভেণ্টত প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে প্ৰযুক্তিগত অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বক্তব্য
Bringing the world together to discuss AI!— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2026
Starting today, India hosts the AI Impact Summit at Bharat Mandapam in Delhi. I warmly welcome world leaders, captains of industry, innovators, policymakers, researchers and tech enthusiasts from across the world for this Summit. The…
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত কয়, "AI-India Impact Summit ৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা মানুহ ভাৰতলৈ অহাটো আমাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয় । ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সামৰ্থও প্ৰদৰ্শিত হৈছে । আমাৰ দেশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে আৰু বিশ্ব উন্নয়নত উল্লেখযোগ্য অৱদান যে আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে এই ছবি তাৰেই প্ৰমাণ ।"
দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ ভাৰত মাণ্ডপামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া AI-India Impact EXPO উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । AI-India Impact Summit ৰ সমান্তৰালভাৱে 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়া এ আই ইমপেক্ট এক্সপ’ 2026 ক নীতি, উদ্ভাৱন আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ ৰূপায়ণক একক মঞ্চত একত্ৰিত কৰি এই অনুষ্ঠানক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শনী হিচাপে দেখুওৱা হৈছে ।
यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि India AI Impact Summit के लिए दुनियाभर से लोग भारत आ रहे हैं। इससे हमारे देश के युवाओं के सामर्थ्य का भी पता चलता है। यह अवसर इस बात का भी प्रमाण है कि हमारा देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और वैश्विक विकास… pic.twitter.com/7gxXJEtpOz— Narendra Modi (@narendramodi) February 16, 2026
13 খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানত
ভাৰত মাণ্ডপামৰ 10 টা অঞ্চলত 70 হাজাৰ বৰ্গমিটাৰতকৈও অধিক বিস্তৃত এই Expo ত বিশ্বব্যাপী প্ৰযুক্তি কোম্পানী, ষ্টাৰ্টআপ, একাডেমী, গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
13 খন দেশৰ পেভিলিয়নে অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, ৰাছিয়া, যুক্তৰাজ্য, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ইটালী, নেদাৰলেণ্ড, ছুইজাৰলেণ্ড, ছাৰ্বিয়া, ইষ্ট’নিয়া, তাজিকিস্তান আৰু আফ্ৰিকান দেশকে ধৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা পৰিৱেশ তন্ত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
300 ৰো অধিক কিউৰেট কৰা প্ৰদৰ্শনী পেভিলিয়ন আৰু লাইভ প্ৰদৰ্শনৰ আয়োজন কৰা হ'ব তিনিটা বিষয়ভিত্তিক "চক্ৰ" – পিপল, প্লেনেট আৰু প্ৰগ্ৰেছত – যিয়ে বিভিন্ন খণ্ডত AI ৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও, 600 ৰো অধিক উচ্চ-সম্ভাৱ্য ষ্টাৰ্টআপে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে, যাৰ বহুতেই বিশ্বব্যাপী প্ৰাসংগিক আৰু জনসংখ্যা-মাপৰ AI সমাধান বিকশিত কৰি আছে যিবোৰ ইতিমধ্যে বাস্তৱ জগতৰ প্ৰয়োগসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
2.5 লাখৰো অধিক লোক উপস্থিত থাকিব
AI-India Impact EXPO ত কেইবাজনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধিকে ধৰি 2.5 লাখৰো অধিক দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে AI পৰিৱেশ তন্ত্ৰত বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব আৰু ব্যৱসায়িক সুযোগসমূহক প্ৰসাৰিত কৰা ।
ইয়াৰ উপৰিও এই অনুষ্ঠানত 500 ৰো অধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত 3250 জনতকৈ অধিক বক্তা আৰু পেনেলিষ্ট উপস্থিত থাকিব । গ্ল’বেল চাউথত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শীৰ্ষ সন্মিলন ইমপেক্ট ছামিটত দেশৰ এআই ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ দৃষ্টিভংগীও প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব যিটো সৰ্বাংগীন, দায়িত্বশীল আৰু ফলপ্ৰসূ ।
India AI mission ৰ অধীনত ভাৰতে স্থানীয় ষ্টাৰ্টআপ আৰু কনচৰ্টিয়ামে নিৰ্মাণ কৰা, বৃহৎ ভাৰতীয় ডাটাছেটত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আৰু দেশৰ 22 টা চৰকাৰী ভাষাৰ লগত খাপ খোৱা 12 টা থলুৱা ফাউণ্ডেশ্যন মডেল উপস্থাপন কৰিব । শীৰ্ষ সন্মিলনত এইবোৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ৷ লগতে কৃষিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুলভ শিক্ষালৈকে - সকলো প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক