AI Impact Summit 2026: অংশগ্ৰহণ কৰিব গুগল, মাইক্ৰ’ছফ্টৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই; আপুনিও উপস্থিত থাকিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানত

নতুন দিল্লীত চলিত মাহত অনুষ্ঠিত হ’ব কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সম্পৰ্কীয় এক আলোচনা চক্ৰ ৷বিশ্ব প্ৰযুক্তি আৰু উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত বহু আগশাৰীৰ ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই অনুষ্ঠানত৷

AI Impact Summit 2026: অংশগ্ৰহণ কৰিব গুগল, মাইক্ৰ’ছফ্টৰ CEO ই; আপুনিও উপস্থিত থাকিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানত (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 1:36 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: অহা সপ্তাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব India AI Impact Summit 2026 ৷ এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিবলৈ সাজু হৈছে দিল্লী ৷ এই ছামিটক গ্ল’বেল চাউথত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই পৰিসৰৰ প্ৰথমটো বিশ্বব্যাপী কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ছামিট বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । চৰকাৰী সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি পাঁচদিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত ভাৰত আৰু বিদেশৰ 15 ৰ পৰা 20 জন চৰকাৰৰ মুৰব্বী, 50 জনতকৈ অধিক মন্ত্ৰী আৰু 40 জনৰো অধিক মুখ্য কাৰ্যবাহীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

700 ৰো অধিক অধিবেশনৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, য’ত AI সুৰক্ষা কাঠামো, নিয়ন্ত্ৰণমূলক শাসন, নৈতিক ৰূপায়ণ, তথ্য সুৰক্ষা মানদণ্ড আৰু সাৰ্বভৌম AI সামৰ্থ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ভাৰতীয় কৌশল আদি বিষয়সমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ।

India AI Impact Summit 2026: তাৰিখ, স্থান আৰু সময়

অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ নতুন দিল্লীৰ প্ৰগতি ময়দানৰ ভাৰত মাণ্ডপামত অনুষ্ঠিত হ’ব এই সন্মিলন । আয়োজকসকলে নিশ্চিত কৰিছে যে দৈনিক কাৰ্যসূচী পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

70 হাজাৰ বৰ্গমিটাৰতকৈও অধিক প্ৰদৰ্শনী স্থানত বিস্তৃত এই অধিৱেশন কেন্দ্ৰটো । এই অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে ইণ্ডিয়া এ আই এক্সপ’ত সাতটা থিম পেভিলিয়নত 400 ৰো অধিক প্ৰদৰ্শকক প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব, য’ত ষ্টাৰ্ট-আপ, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সংস্থা আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰযুক্তি কোম্পানীসমূহক একক মঞ্চত একত্ৰিত কৰা হ’ব ।

এই কাৰ্যসূচীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সন্মিলন উদ্বোধন কৰাৰ লগতে Closed-door CEO (ৰাজহুৱা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা বহু দূৰত ব্যৱসায়িক কৌশল, অৰ্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আৰু উদ্যোগৰ ভাবুকি সন্দৰ্ভত সমালোচনাত্মক, প্ৰায়ে স্পষ্টবাদী মতামত আলোচনা কৰা একচেটিয়া, গোপনীয় বৈঠকক বুজায়) সকলৰ সৈতে ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

AI Impact Summit 2026: কোন কোন উপস্থিত থাকিব ?

অনুষ্ঠানৰ অতিথি তালিকাত বিশ্ব প্ৰযুক্তি আৰু উদ্যোগৰ কিছুমান চিনাকি নাম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । গুগলৰ সুন্দৰ পিচাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এন্থ্ৰপিকৰ ডাৰিয়া আমোদেইলৈকে শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ তালিকাখনে বিশ্বৰ AI নেতৃত্বৰ প্ৰায় সকলোকে সামৰি লৈছে ।

উপস্থিত থাকিব বুলি আশা কৰাসকলৰ ভিতৰত আছে DeepMind ৰ মুৰব্বী ডেমিছ হাছাবিছ; Gates Foundation ৰ অধ্যক্ষ বিল গেটছ; OpenAI ৰ ছেম অল্টমেন; Nvidia ৰ জেনচেন হুয়াং; Microsoft ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ব্ৰেড স্মিথ; Meta ৰ পৰা য়ান লেকান; Qualcomm ৰ ক্রিষ্টিয়ানো আমনৰ লগতে আন বহু প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি ।

লগতে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু বায়’কনৰ অধ্যক্ষ কিৰণ মজুমদাৰ-শ্ব’ও উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

AI Impact Summit 2026: পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া

অফিচিয়েল এ আই ইমপেক্ট ছামিটৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব বিচৰা লোকসকলে পঞ্জীয়ন কৰাব পাৰে ৷ এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া । সম্ভাৱ্য অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ‘Register Now’ বিকল্প নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব, উপযুক্ত দৰ্শক শ্ৰেণী বাছি ল’ব লাগিব আৰু প্ৰৱেশ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যক্তিগত নথি-পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব ।

