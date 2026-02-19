গুগলে মুকলি কৰিলে AI ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষক, খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিব উন্নত প্ৰশিক্ষণ
এ আই ইমপেক্ট সন্মিলনত গুগলে মুকলি কৰিলে AI পৰিচালিত ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষক ৷ যিয়ে প্ৰাৰম্ভিক আৰম্ভ কৰি শ্বট নিৰ্বাচনলৈকে প্ৰতিটো বিষয়তে উন্নত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব ।
Published : February 19, 2026 at 4:59 PM IST
আশুতোষ ঝাৰ প্ৰতিবেদন
নতুন দিল্লী : ভাৰতত আজিকালি ক্ৰিকেট আৰু এ আইক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা । বৰ্তমান টি-২০ বিশ্বকাপ চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ চলি আছে ভাৰত এ আই ইমপেক্ট সন্মিলন ৷ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত চলি থকা এ আই সন্মিলনত গুগলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষক মুকলি কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত চলি থকা এই এ আই সন্মিলনত গুগলৰ পেভিলিয়নত দেখা যায় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্য । গুগলে নিজৰ এ আই ভিত্তিক ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষকৰো পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰে ৷
এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ব্যৱস্থাই খেলুৱৈৰ বেটিং কৌশলৰ ত্ৰুটি ধৰা পেলোৱাই নহয়, পেছাদাৰী প্ৰশিক্ষকৰ দৰেই বাস্তৱ সময়ৰ সংশোধনীমূলক প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা বেটছমেনে ক’ত ভুল কৰিলে, কি শুধৰোৱাৰ প্ৰয়োজন, সেইটো চিনাক্ত কৰি নিখুঁত পৰামৰ্শ দিয়া হয় ৷ বাকীখিনি নিৰ্ভৰ কৰে খেলুৱৈয়ে সেই শুধৰণিসমূহ কিমান পৰিমাণে নিয়মীয়াকৈ ৰূপায়ণ কৰে তাৰ ওপৰত ।
প্ৰযুক্তিৰে সজ্জিত ক্ৰিকেট খেলপথাৰ
ভাৰত মণ্ডপমৰ এক্সপ’ চেণ্টাৰত এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত ব্যৱস্থাৰ বাবে গুগলে সন্মিলনথলীৰ ভিতৰতে এখন বিশেষ ক্ৰিকেট খেলপথাৰ তৈয়াৰ কৰিছিল । যুৱ খেলুৱৈয়ে তাত বেটিং কৰিব পাৰে । পৰীক্ষামূলক প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত প্ৰশিক্ষকে মাত্ৰ দুইমিনিটৰ ভিতৰতে এটা প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিল । যেতিয়া বেটছমেনে এটা শ্বট কোবায়, তেতিয়া পিটচৰ কাষত স্থাপন কৰা এইচ ডি কেমেৰা আৰু চেন্সৰে খেলুৱৈৰ ভৰিৰ কাম, মূৰৰ অৱস্থান, ভাৰসাম্য আৰু বেটৰ গতি লিপিবদ্ধ কৰে ৷
মুহূৰ্ততে পিটচৰ পৰ্দাত এক বিশদ প্ৰতিবেদন পৰিলক্ষিত হয়, য’ত খেলুৱৈজনে সঠিক শ্বট নিৰ্বাচন কৰিছিল নে নাই আৰু বলৰ লাইন আৰু দৈৰ্ঘৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি ভাল বিকল্প হ’লহেঁতেন, সেই কথা উল্লেখ কৰা হয় ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত গুগলৰ কাৰিকৰী দলটোৱে কয় যে এই ব্যৱস্থাটোৱে পুংখানুপুংখভাৱে সকলো কথা বিশ্লেষণ কৰে, যাতে সৰু সৰু ভুলটোও ধৰা পেলাব পাৰি ।
জেমিনীৰ সৈতে জড়িত ক্ৰিকেটৰ অভিজ্ঞতা
শেহতীয়াকৈ এই উদ্ভাৱনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জনাই গুগলৰ মুৰব্বী সুন্দৰ পিচাইয়ে কয়, ‘‘গুগলে এতিয়া আনকি আপোনাৰ গুগলী বুজিবলৈও সহায় কৰিব পাৰে । এআই কোচিং ব্যৱস্থাটো গুগলৰ আটাইতকৈ উন্নত এআই মডেল জেমিনীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ।’’
গুগলৰ বিষয়াসকলে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, জেমিনী মডেলত খেলুৱৈসকলৰ বৰ্তমানৰ প্ৰদৰ্শনক ঐতিহাসিক আই চি চিৰ তথ্যৰ সৈতে তুলনা কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাই বৰ্তমানৰ পৰিৱেশন বিশ্লেষণ কৰে ৷ লগতে দেখুৱাই যে বিৰাট কোহলী বা শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে কিংবদন্তী খেলুৱৈয়ে বেটিং কৰিলে কেনেদৰে একেটা বল খেলিলেহেঁতেন । ইয়াৰ ফলত যুৱ খেলুৱৈসকলে কাৰিকৰী আৰু মানসিক দুয়োটা দিশতে শিকাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
দুৰ্গম অঞ্চলৰ বাবে বৃহৎ সুযোগ
আই টি সচিব তথা জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক বিক্ৰম সিঙে ইটিভিৰ আগত কয় যে যিবোৰ ক্ষেত্ৰত পেছাদাৰী প্ৰশিক্ষকৰ কোনো সুবিধা নাই, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰযুক্তি অতি উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।
তেওঁ কয়, ‘‘পেছাদাৰী আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ থকা অঞ্চলত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত প্ৰশিক্ষকে ভাৰ্চুৱেল গুৰু হিচাপে কাম কৰিব পাৰে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা এতিয়া কাৰ্যালয় ব্যৱস্থাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ৷ এতিয়া ই খেলপথাৰ স্পৰ্শ কৰিছে, ভাৰতীয় ক্ৰিকেট চেম্পিয়নৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মক গঢ় দিয়াত সহায় কৰিছে ।’’
সিঙৰ মতে ম’বাইল কেমেৰাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা এই প্ৰশিক্ষণে যুৱ খেলুৱৈসকলৰ খৰচো হ্ৰাস কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাক নিখুঁত কৰাৰ এক নতুন পথ মুকলি কৰিব ।
AI প্ৰশিক্ষকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
ইটিভি ভাৰতক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত গুগলৰ দলটোৱে কয় যে এই এ আই প্ৰশিক্ষকে বাস্তৱ সময়ৰ বিশ্লেষণ, কাৰিকৰী ভুল চিনাক্তকৰণ, ব্যক্তিগতকৃত প্ৰশিক্ষণ পৰিকল্পনা আৰু ম’বাইল ভিত্তিক প্ৰশিক্ষণৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা খেলুৱৈসকলে নিজৰ প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰযুক্তি আৰু ক্ৰীড়াৰ এই সংমিশ্ৰণে ভৱিষ্যতে ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণৰ ৰূপান্তৰ ঘটাব পাৰে । এ আই ভিত্তিক প্ৰশিক্ষণে কেৱল প্ৰতিভা চিনাক্তকৰণত সহায় কৰাই নহয়, ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ ভৱিষ্যতৰ বাবেও এক সুদৃঢ় ভেটিও স্থাপন কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত এ আই বিপ্লৱৰ কেৱল এক অংশই নহয়, ইয়াৰ নেতাও : এ আই ইমপেক্ট সন্মিলন উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী