শেষত খাদ্যৰ লগত চোবাই খাওক চামুচখনো ! ৮৮ বাৰ বিফল প্ৰচেষ্টাৰ পাছত মুম্বাইৰ উদ্যোগীৰ অনন্য উদ্ভাৱন
ৰূপেশ সংঘৱীয়ে প্লাষ্টিকৰ কাঁটা-চামুচ আদিৰ বিকল্প হিচাপে জোৱাৰ, ঘেঁহু আৰু মাকৈৰ আটা ব্যৱহাৰ কৰি খাব পৰা চামুচ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ।
Published : November 20, 2026 at 3:13 PM IST
মুম্বাই : ধৰা হওক আপুনি আইচক্ৰীম খাই শেষ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত চামুচখনতো এটা কামোৰ মাৰিব বিচাৰিছে । কামোৰ হয়তো মাৰিব পাৰিব, কিন্তু খোৱাৰ বা সোৱাদ লোৱাৰ কোনো সুবিধা নাই । অৱশেষত চামুচখন পেলাই দিয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ হাতত কোনো বিকল্প নাই ।
কিন্তু এতিয়া আইচক্ৰীম খোৱাৰ অন্তিম মুহূৰ্তটোত চামুচখনতো কামোৰ মাৰিব পাৰিব । অৰ্থাৎ আইচক্ৰীমৰ সৈতে চামুচৰো সোৱাদ ল'ব পাৰিব । তেনে এক কামেই কৰিছে ৰূপেশ সংঘৱী নামৰ এগৰাকী উদ্যোগীয়ে ।
ডেজাৰ্ট (মিঠাই বা আইচক্ৰীম) খোৱাৰ পাছত শেষৰ কামোৰ হিচাপে খাব পৰা এখন চামুচ তৈয়াৰ কৰিবলৈ মুম্বাইৰ এইগৰাকী উদ্যোগীয়ে চলোৱা প্ৰচেষ্টাত ৮৮ বাৰ বিফলতাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল ।
নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ ‘এডিবাইটছ’ (Edibites) আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে বিমান পৰিবহণ খণ্ডত ১৭ বছৰ কাম কৰা সংঘৱীয়ে জোৱাৰ, ঘেঁহুৰ আটা আৰু মাকৈৰ আটা ব্যৱহাৰ কৰি এই চামুচ তৈয়াৰ কৰে । অৱশ্যে ধাৰণাটো যথেষ্ট সহজ আছিল । কিন্তু আটাৰে তৈয়াৰী এখন চামুচক প্লাষ্টিকৰ চামুচৰ দৰে কাম কৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তোলাত বহু বেছি সময় লাগিছিল ।
চামুচখন ধৰিবলৈ আৰামদায়ক হোৱাৰ লগতে বেঁকা নোহোৱাকৈ বা ভাগি নোযোৱাকৈ খাদ্য তুলিব পৰাকৈ যথেষ্ট শক্তিশালী কৰিব লাগিছিল । ইয়াৰ আকৃতিটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । আৰু চামুচখনে নিজৰ কাম শেষ কৰাৰ পাছতো ই এনেকুৱা হ’ব লাগিছিল যাতে গ্ৰাহকে ইয়াক খাবলৈ বিচাৰে ।
সংঘৱীয়ে কয় যে প্ৰথম ৮৮ বাৰ চলোৱা প্ৰচেষ্টা সফল হোৱা নাছিল ।
"ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ মজবুত আৰু তাৰ পাছত সহজে খাব পৰা এখন চামুচ তৈয়াৰ নোহোৱালৈকে দলটোৱে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাই গৈছিল ।" সংঘৱীয়ে এইদৰে বুজাই কয় ।
আইচক্ৰীমৰ কথা ভাবিলেই এই ধাৰণাটো সহজেই বুজিব পাৰি । কিন্তু সংঘৱীৰ মনত ইয়াৰ আন ব্যৱহাৰৰ কথাও আছে । তেওঁ কয়, "ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে টেকঅ’ৱে পাৰ্চেলৰ (ঘৰলৈ নিয়া খাদ্যৰ টোপোলা) লগত এই চামুচখন দিব পাৰে । খাদ্য পৰিৱেশকসকলে বিয়া-সবাহত ডেজাৰ্ট বা মিঠাইৰ লগত ইয়াক পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু উৎসৱ-পাৰ্বণত খাদ্যৰ বিপণিসমূহেও গ্ৰাহকক এই চামুচ দিব পাৰে । স্কুল আৰু কলেজৰ অনুষ্ঠানবোৰতো এই একেই চামুচ ব্যৱহাৰ হ’ব পাৰে, য’ত সাধাৰণতে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া (ডিস্প’জেবল) কাঁটা-চামুচ আদিৰে খাদ্য পৰিবেশন কৰা হয় ।"
টেকঅ’ৱে বেগত (ঘৰলৈ নিয়া খাদ্যৰ মোনাত) ভৰাই দিয়া বা আইচক্ৰীমৰ কাউণ্টাৰত হাতত তুলি দিয়া চামুচখনৰ কথা এবাৰ ভাবকচোন । ই হয়তো কাৰোবাৰ হাতত মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ বাবেহে থাকে । কিন্তু এবাৰ পেলাই দিয়াৰ পাছত সেই প্লাষ্টিকৰ চামুচখন বছৰ বছৰ ধৰি আৱৰ্জনা হিচাপে পৰি থাকিব পাৰে ।
মুম্বাইত দৈনিক প্ৰায় ৬,৩০০ মেট্ৰিক টন গোটা আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয় । ইয়াৰে ৩.২৪ শতাংশ বা প্ৰায় ২০৪ মেট্ৰিক টন হৈছে প্লাষ্টিক । এই হিচাপত হোটেল, আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰ আৰু অন্যান্য খাদ্যৰ বিপণিসমূহে পেলাই দিয়া চামুচকে ধৰি সকলো ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে । সংগ্ৰহ নকৰাকৈ ৰৈ যোৱা এই প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাবোৰ অৱশেষত নলা-নৰ্দমা, জলপথ আৰু সাগৰত গৈ পৰেগৈ ।
সংঘৱীয়ে আশা কৰে যে ৰেষ্টুৰেণ্ট, খাদ্য পৰিৱেশক আৰু আইচক্ৰীম পাৰ্লাৰসমূহে তেওঁৰ এই চামুচবোৰ এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব । তেওঁ লগতে কয়, "টেকঅ’ৱে কাউণ্টাৰবোৰত খাব পৰা কাঁটা-চামুচ আদিৰ ব্যৱহাৰ নিয়মীয়া হ’বলৈ হ’লে বিক্ৰেতাসকলে যাতে ইয়াক সহজে আৰু নিজৰ সাধ্যৰ ভিতৰৰ দামত কিনিব পাৰে, সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।"
এটা আইচক্ৰীমৰ কাউণ্টাৰত এই পৰিৱৰ্তনটো ইমানেই সৰু হ’ব যে হয়তো সাধাৰণতে চকুতেই নপৰিব । আপুনি আগৰ দৰেই আইচক্ৰীম অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু আগৰ দৰেই খাব । তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি কাপটোৰ তলি পাবগৈ, তেতিয়া খাবলৈ আৰু এটা কামোৰ বাকী থাকিব— আৰু এইবাৰ সেই কামোৰটো হ’ব চামুচখন ।