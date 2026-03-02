নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে মুকলি হ’ল 2026 Yamaha XSR155; মূল্য কিমান ?
Yamaha India ই নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে নতুন য়ামাহা XSR155 মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ মূল্য 1.59 লাখ টকা ।
Published : March 2, 2026 at 7:51 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Yamaha Motor India 2026 চনৰ আপডেটৰ অংশ হিচাপে নতুন য়ামাহা XSR155 নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ সৈতে মুকলি কৰিছে । এই নতুন ৰঙৰ বিকল্পটো হৈছে মেটালিক ব্লেক আৰু নামটোৱেই কোৱাৰ দৰে মটৰ চাইকেলখন ক’লা ৰঙৰ বিকল্প শেষ কৰা হৈছে ।
নতুন য়ামাহা XSR155 155 ৰ কালজয়ী নিও-ৰেট্ৰ' ডিজাইন ভাষাৰ পৰিপূৰক । মটৰ চাইকেলৰ ক'লা শ্বেডৰ পৰিপূৰক হিচাপে, ওলোটাকৈ ফ্ৰন্ট ফৰ্কসমূহ সোণালী শ্বেডত সমাপ্ত কৰা হৈছে । কোম্পানীয়ে এই নতুন ৰঙৰ বিকল্প 1.59 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে ।
2026 Yamaha XSR155 ডিজাইন
নতুন মেটালিক ব্লেক ৰঙৰ উপৰিও মটৰ চাইকেলখন মেটালিক গ্ৰে, ভিভিড ৰেড, গ্ৰেইছ গ্ৰীণ মেটালিক আৰু মেটালিক ব্লু ৰঙত উপলব্ধ । এই ৰঙৰ বিকল্পসমূহে ইয়াৰ নিও-ৰেট্ৰ’ ডিজাইনক আৰু অধিক পৃথক কৰে । এই শ্বেডসমূহে মটৰ চাইকেলৰ ঘূৰণীয়া এল ই ডি হেডলেম্প, টিয়াৰছ ড্ৰ’প আকৃতিৰ ইন্ধনৰ টেংক আৰু একক টুকুৰা স্ক্ৰেম্বলাৰ ষ্টাইলৰ আসনৰ পৰিপূৰক ।
মটৰ চাইকেলখনৰ মেটালিক গ্ৰে’ ৰঙৰ বিকল্পটো ইয়াৰ পেলেটত আটাইতকৈ সহজ, যাৰ ফলত ইয়াৰ পৰিষ্কাৰ ৰেখা আৰু নূন্যতম বডিৱৰ্কবোৰ বেছি মনোযোগ আকৰ্ষণ নকৰাকৈয়ে থিয় দিব পাৰে । আনহাতে, ভিভিড ৰেড ৰঙৰ বিকল্পই তীক্ষ্ণ দৃশ্যগত আবেদন প্ৰদান কৰে, টেংক আৰু চাইড পেনেলত কনট্ৰাষ্টেণ্ট হাইলাইটৰ সৈতে, যিয়ে ইয়াক অলপ বেছি আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিয়ে ।
|Yamaha XSR155 ৰ মূল্য
|নতুন মূল্য (এক্স-শ্ব’ৰুম)
|মেটালিক ব্লু
|1.50 লাখ
|বিবিড ৰেড
|1.53 লাখ
|মেটালিক গ্ৰে’
|1.57 লাখ
|মেটালিক গ্ৰেইছ গ্ৰীণ
|1.59 লাখ
|নতুন মেটালিক ব্লেক
|1.59 লাখ
গ্ৰেইছ গ্ৰীণ মেটালিকে মটৰ চাইকেলৰ ৰগড আণ্ডাৰটনৰ পৰিপূৰক, যিবোৰ এলয় চকাত সূক্ষ্ম কমলা ৰঙৰ ডিটেইলিঙৰ দ্বাৰা আৰু অধিক উন্নত কৰা হৈছে, যিয়ে অলপ কনট্ৰাষ্ট প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ পিছত, মেটালিক ব্লু হৈছে এই ৰেঞ্জৰ উজ্জ্বল আৰু অধিক চকু কপালত তুলিব পৰা বিকল্প, কোম্পানীটোৰ সামগ্ৰিক ৰঙৰ পৰিচয়ৰ সৈতে ভালদৰে মিলি যায় আৰু বাইকৰ ৰেট্ৰ’ থিমৰ সৈতেও ভালদৰে মিলি যায় ।
2026 Yamaha XSR155 ইঞ্জিন
নতুন য়ামাহা XSR155 ত VVA (Variable Valve Actuation) ৰ সৈতে 155cc, লিকুইড-কুল্ড, 4-ভালভ ইঞ্জিন আছে । এই ইঞ্জিনৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি 18.10 বিএইচপি আৰু শীৰ্ষ টৰ্ক 14.2 nm । ইয়াৰ সৈতে 6 স্পীড গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে ।
মটৰ চাইকেলখন মুকলি কৰাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি য়ামাহা মটৰ ইণ্ডিয়া গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ হাজিমে আওতাই কয়, "য়ামাহাত উদ্ভাৱন আৱেগৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু আমাৰ ৰাইডাৰসকলে গঢ় দিয়ে । 2026 Yamaha XSR155 ৰ আত্মপ্ৰকাশৰ পিছৰে পৰা লাভ কৰা আপ্লুত সঁহাৰিয়ে ভাৰতত মডাৰ্ণ ৰেট্ৰ' স্প'ৰ্ট দৰ্শনৰ প্ৰবল স্বীকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে । যেতিয়া আমাৰ সম্প্ৰদায়ে ক'লা ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে স্পষ্ট ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল, আমি চঞ্চলতা আৰু উদ্দেশ্যেৰে কাম কৰিলো ।"
আওতাই আৰু কয়, "মেটালিক ব্লেক Yamaha XSR155 ৰ মুকলি কেৱল এটা নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ বিষয়ে নহয়, ই এটা আচৰিত পেকেজত পৰিচয়, পৰিৱেশন আৰু ষ্টাইলিং বিচৰা ৰাইডাৰসকলৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ গভীৰ কৰা । আমি মালিকীস্বত্বৰ গৌৰৱ আৰু বিশুদ্ধ ৰাইডিং উত্তেজনাক অনুপ্ৰাণিত কৰা সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।"
