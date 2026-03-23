উন্নত আপডেট আৰু ৯০০+ Km ৰেঞ্জৰ সৈতে মুকলি হ’ল ২০২৬ বৰ্ষৰ Xiaomi SU৭
Xiaomi এ ছালৰ তলত SU7 ৰ উল্লেখযোগ্য আপডেট কৰিছে, সমগ্ৰ ৰেঞ্জতে বৈশিষ্ট্যসমূহ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ নতুন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰালৈকে ।
Published : March 23, 2026 at 2:45 PM IST
হায়দৰাবাদ: Xiaomi এ ২০২৬ মডেল বৰ্ষৰ বাবে নিজৰ প্ৰথম ইলেক্ট্ৰিক ছেডান SU7ক এক উল্লেখযোগ্য টেক অভাৰহ’ল দিছে । ছেডানখনৰ পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত অন-বৰ্ড টেকলৈ উন্নীতকৰণৰ এটা বেভি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, লগতে পূৰ্বতে শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টত সীমাবদ্ধ থকা কিছুমান বৈশিষ্ট্যক গণতান্ত্ৰিক কৰা হৈছে । বাহনখনৰ ৰাইড আৰু হেণ্ডলিং উন্নত কৰাৰ বাবে SU7ৰ প্লেটফৰ্মত ডাঙৰ উন্নতি কৰা হৈছে বুলিও Xiaomi-এ দাবী কৰিছে ।
ভিতৰত, Xiaomi এ কয় যে কেবিনৰ মান বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, লগতে সমগ্ৰ ৰেঞ্জত অতিৰিক্ত বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে মালিকৰ বাবে প্ৰিমিয়াম অনুভৱ উন্নীত কৰা হৈছে। আসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আগৰ আসনবোৰ এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে গৰম আৰু বায়ু চলাচল কৰা হৈছে। ড্ৰাইভাৰৰ আসনত ১৮-ৱে ইলেক্ট্ৰিক এডজাষ্টেবিলিটিৰ লগতে সংশোধিত বলষ্টাৰিং আৰু নতুন ৬০ মিলিমিটাৰ এক্সটেণ্ডেবল পাৱাৰড লেগ ৰেষ্ট আছে, আনহাতে সন্মুখৰ যাত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া নতুন ১২৩ ডিগ্ৰী শূন্য-গ্ৰেভিটি ছিট কনফিগাৰেচন আৰু ছিট মালিচৰ বিকল্প লাভ কৰিছে। কোম্পানীটোৱে কয় যে পিছফালৰ আসনবোৰতো সংশোধিত কুশ্বনিং পোৱা যায়, আৰু বেকৰেষ্টটো ১২১ ডিগ্ৰীলৈকে হেলান দিব পাৰি। চেণ্টাৰ ফ্ল’ৰ কনছ’লটোও পুনৰ ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত উন্নীতকৃত শীতল সংৰক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য আছে।
চাৰিওটা দুৱাৰতে একাউষ্টিক লেমিনেটেড গ্লাছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আনহাতে টপ-স্পেক মেক্সে উইণ্ডশ্বিল্ড আৰু পেনোৰামিক গ্লাছ ছাদত একাউষ্টিক গ্লাছও পায়, লগতে এটা নিস্তব্ধ কেবিনৰ বাবে অতিৰিক্ত শব্দ ডেডেনিং। ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে এটা পেনোৰামিক গ্লাছ ছাদ ষ্টেণ্ডাৰ্ড, মেক্সে দুটা জ'ন ইলেক্ট্ৰ'ক্ৰ'মিক ডিমিং বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিছে যাৰ ফলত সন্মুখ আৰু পিছফালৰ অংশসমূহক এটা বুটাম স্পৰ্শ কৰিলেই অস্পষ্টতাৰ বাবে স্বতন্ত্ৰভাৱে সামঞ্জস্য কৰিব পৰা যায়।
ইন-কাৰ চফট্ ৱেৰটোও ছয়টা ইন-কাৰ ডিছপ্লেতে অধিক নিৰৱচ্ছিন্ন ব্যৱহাৰকাৰী অভিজ্ঞতাৰ বাবে উন্নীত কৰা হৈছে। কোম্পানীটোৱে কয় যে এআই ভইচ এচিষ্টেণ্টটোও ‘অধিক স্বাভাৱিক, স্বজ্ঞাত পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া’ৰ বাবে অভাৰহ’ল কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত এটা যাত্ৰাৰ বাহিৰেও অতীতৰ কথা-বতৰাবোৰ মনত ৰাখিব পৰা মেম’ৰি বেংক আছে। সহায়কে এটা আদেশৰ সৈতে একাধিক এপ্লিকেচনসমূহৰ মাজেৰে কাৰ্য্যসমূহ সম্পাদন কৰিবলৈও সক্ষম। Xiaomi এ কয় যে নেভিগেচন চিষ্টেমটোও লেন-স্তৰৰ নেভিগেচন প্ৰদৰ্শনৰ লগতে অধিক স্বজ্ঞাত ভইচ কমাণ্ড প্ৰদান কৰিবলৈ উন্নীত কৰা হৈছে।
প্লেটফৰ্মলৈ গৈ Xiaomi এ কয় যে SU7 ত এতিয়া Xiaomi Smart Chassis 2.0 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ছালৰ তলত কিছু উন্নীতকৰণ আহিছে। নতুন ডাবল উইচবন ফ্ৰন্ট আৰু ফাইভ-লিংক ৰিয়াৰ ছাচপেনচন ষ্টেণ্ডাৰ্ড, উচ্চ ভেৰিয়েন্টসমূহে চেন্সৰ-ভিত্তিক এক্টিভ এডাপ্টিভ ডেম্পিং আৰু এয়াৰ স্প্ৰিং লাভ কৰে। ছাইঅ’মিয়ে কয় যে এডাপ্টিভ ছাচপেনচন চিষ্টেমৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বুটাম টিপিলেই বাহনখন ওপৰলৈ আৰু নমাই (২০ মিলিমিটাৰ কম আৰু ৩০ মিলিমিটাৰ পৰ্যন্ত ওপৰলৈ) কৰাই নহয়, জিপিএছৰ স্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাচপেনচন ছেটিংছও সংৰক্ষণ কৰি মেপত নিৰ্দিষ্ট স্থানত উপস্থিত হ’লে গাড়ীখন স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ওপৰলৈ বা নমাই দিব পাৰে ।
অটোন’মাছ-ড্ৰাইভিং টেকটোও ২০২৬ চনৰ মডেলৰ বাবে ষ্টেণ্ডাৰ্ড-ফিট লিডাৰ, ৪ডি মিলিমিটাৰ ৱেভ ৰাডাৰ, ১১টা কেমেৰা আৰু ১২টা চেন্সৰৰ সৈতে উন্নীত কৰা হৈছে যিটো এনভিডিয়াৰ ড্ৰাইভ এজিএক্স থৰ কম্পিউটিং প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হৈছে দ্ৰুত সঁহাৰিৰ বাবে। ২০২৬ চনৰ SU7 ৰ আন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে YU7 SUV ত দেখা পোৱা Motion Sickness Relief Mode আৰু ভইচ-কমাণ্ড ভিত্তিক ছেল্ফ-পাৰ্কিং। Xiaomi ৰ দাবী যে SU7 ৰ কম্পিউটিং চিষ্টেমে ৰাজহুৱা গাড়ী পাৰ্কত স্পট লেভেল নেভিগেচন পাৰ্কিং কৰাৰ সুবিধাও দিয়ে।
মোটিভ চাইডত Xiaomi এ কয় যে SU7ৰ সকলো ভেৰিয়েন্টত V6s Plus ইলেক্ট্ৰিক মটৰ আছে যিয়ে বেচ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু প্ৰ’ ট্ৰিমত ৩১৫ বিএইচপি আৰু শীৰ্ষ অল-হুইল-ড্ৰাইভ মেক্স স্পেকত কম্বাইণ্ড ৬৮১ বিএইচপি বিকশিত কৰিছে । বেটাৰীৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৭৩ কিলোৱাট ঘন্টা (ষ্টেণ্ডাৰ্ড), ৯৬.৩ কিলোৱাট ঘণ্টা (প্ৰ’) আৰু ১০১.৭ কিলোৱাট ঘণ্টা (সৰ্বোচ্চ) ইউনিট যিয়ে চিএলটিচি চক্ৰত ৯০২ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে, ভেৰিয়েণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি । Xiaomi য়ে দাবী কৰিছে যে SU7 Max ৰ বাবে ঘণ্টাত ০-১০০ কিলোমিটাৰ সময় ৩.০৩ ছেকেণ্ড আৰু শীৰ্ষ গতিবেগ ঘণ্টাত ২৬৫ কিলোমিটাৰ ।
Xiaomi এ কয় যে SU7 য়ে ৫.২ C পৰ্যন্ত পিক চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে য’ত ১০-৮০ শতাংশ চাৰ্জত মাত্ৰ 12 মিনিট সময় লাগে আৰু 15 মিনিটৰ চাৰ্জত ৬৭০ কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ যোগ হয়। Xiaomi এ কয় যে তেওঁলোকে তিনিওটা ভেৰিয়েন্টতে ব্ৰেক উন্নীত কৰিছে ।
