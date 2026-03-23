Vespa ই উন্মোচন কৰিলে Vespa Primavera আৰু Sprint S স্কুটাৰ, শীঘ্ৰেই উপলব্ধ হ’ব শ্ব’ৰুমত
Vespa ই ২০২৬ চনৰ বাবে নিজৰ Primavera আৰু Sprint S স্কুটাৰসমূহক আধুনিক টেক, উন্নত ব্ৰেকিং আৰু সতেজ ষ্টাইলিঙৰ সৈতে নতুন ৰূপ দিছে ।
Published : March 23, 2026 at 10:49 AM IST
হায়দৰাবাদ: পিয়াজিঅ’ গ্ৰুপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ বাবে ২০২৬ চনৰ Vespa Primavera আৰু Sprint S স্কুটাৰ মুকলি কৰিছে, য’ত ব্ৰেকিং, ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু ডিজাইনৰ আপডেট আছে । এই সৰু ফ্ৰেমৰ মডেলসমূহে দৈনন্দিন ৰাইডাৰসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰিক উন্নতিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে নিজৰ ক্লাছিক নগৰীয়া আবেদন বজাই ৰাখে । পৰিৱৰ্তনসমূহে মূল পাৱাৰট্ৰেইনসমূহৰ পৰিৱৰ্তন নকৰাকৈ সুৰক্ষা আৰু সুবিধাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
মূল যান্ত্ৰিক উন্নতি
১২৫ CC আৰু ১৫০ CC ভেৰিয়েন্টত এটা ষ্টেণ্ডআউট উন্নীতকৰণ হৈছে পিছফালৰ ড্ৰাম ব্ৰেকৰ সলনি ২২০ মিলিমিটাৰ ষ্টীল ডিস্ক ব্ৰেক টুইন-পিষ্টন কেলিপাৰ লগোৱা । ই চহৰৰ অৱস্থাত অধিক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ বন্ধ শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ ফ্ৰন্ট ডিস্ক আৰু ABS ৰ সৈতে সংযোগ কৰে । ৫০ চিচিৰ ওপৰৰ সকলো মডেলতে এতিয়া কিলেছ ইগনিচন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ৰাইডাৰসকলে ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, ছিট আনলক কৰিব পাৰে আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ফবৰ জৰিয়তে বাইক ফাইণ্ডাৰ ফাংচন সক্ৰিয় কৰিব পাৰে ।
দুয়োখন স্কুটাৰে নতুন ১২ ইঞ্চিৰ পাঁচ স্প’ক এলয় হুইলত ৰোল কৰে, যিয়ে চোকা ৰূপ আৰু সুস্থিৰ হেণ্ডলিঙত অৰিহণা যোগায় । ইঞ্জিনৰ বিকল্পসমূহ অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে: পেট্ৰ'ল সংস্কৰণৰ বাবে ইন্ধন ইনজেকচনৰ সৈতে এয়াৰ-কুল্ড ৫০ CC, ১২৫ CC আৰু ১৫০ CC ইউনিট, লগতে আঁতৰ কৰিব পৰা বেটাৰীৰ সৈতে ৪৫ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত সীমিত ইলেক্ট্ৰিক মপেড ভেৰিয়েন্ট । প্ৰাইমাভেৰা টেক ইলেক্ট্ৰিক মডেলে শূন্য নিৰ্গমন বিকল্প বিচৰাসকলৰ বাবে উচ্চ প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰে ।
ষ্টাইলিং আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেচন ৰিফাইনমেণ্ট
Sprint S এ নতুন পাঁচ স্লটৰ ফ্ৰন্ট গ্ৰীলৰ সৈতে স্প’ৰ্টিয়াৰ এজ লাভ কৰিছে, যিয়ে ক্লাছিক ভেস্পা মটিফক উদগনি দিছে । প্ৰাইমাভেৰাত ডিজাইনাৰসকলে মাডগাৰ্ড ক্ৰেষ্টটো পৰিশোধন কৰিছিল আৰু অধিক আড়ম্বৰৰ বাবে সন্মুখৰ ঢালত এটা চিকন "টাই" উপাদান যোগ কৰিছিল । হেণ্ডেলবাৰৰ তলত ৰিট্ৰেক্টেবল বেগ হুক এটাৰ দৰে ব্যৱহাৰিক স্পৰ্শ ঘূৰি আহে, দ্ৰুত নগৰীয়া কাম-কাজৰ বাবে উপযুক্ত ।
ৰাইডাৰসকলে সম্পূৰ্ণ এলচিডি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ সৈতে পুনৰ ডিজাইন কৰা ককপিটৰ সুবিধা লাভ কৰে, প্ৰাইমাভেৰাৰ পৰম্পৰাগত ভাইবৰ বাবে বগা-অন-ব্লেক, স্প্ৰিণ্ট এছ স্প’ৰ্টীনেছৰ বাবে ৰঙা উচ্চাৰণ । নিৰ্বাচিত ট্ৰিমসমূহে নেভিগেচন আৰু কলৰ বাবে ভেস্পা এমআইএ এপ ইন্টিগ্ৰেচনৰ সৈতে ৫ ইঞ্চি টিএফটি ডিছপ্লে ধৰি ৰাখে । নতুন ৰঙৰ আঁচনিসমূহে পছন্দসমূহ সম্প্ৰসাৰিত কৰে, ভেস্পাৰ চিগনেচাৰ ফ্লেয়াৰৰ সৈতে সতেজ ৰঙৰ মিশ্ৰণ কৰে ।
এই আপডেটসমূহে ২০২৬ চনৰ প্ৰাইমাভেৰা আৰু স্প্ৰিণ্ট এছক শৈলী আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতাক মূল্য দিয়া যাত্ৰীসকলৰ বাবে পৰিশোধিত পছন্দ হিচাপে স্থান দিয়ে । ভেস্পাই অন্যান্য লাইনত গুৰুত্ব দিয়া ভাৰতৰ বাবে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যদিও অতি সোনকালে শ্ব’ৰুমত এই মডেলসমূহ উপলব্ধ হ’ব ।
